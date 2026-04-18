Rulík dál mění nominaci před MS, povolal dva světové šampiony a jednoho sparťana

Příprava na světový šampionát už je v plném proudu. Čeští hokejisté na něm naposledy nastoupí pod vedením Radima Rulíka, jenž postupně mění nominaci na tréninkový kemp. Na jaké hráče ukázal? A co všechno čeká národní mužstvo před mistrovstvím ve Švýcarsku, které startuje 15. května?

Radim Rulík promlouvá k českým hokejistům na tréninku před startem mistrovství světa. | foto: Profimedia.cz

Reprezentace se poprvé sešla v úterý 7. dubna v Karlových Varech. Aktuálně má Rulík k dispozici tři brankáře, osm obránců a dvanáct útočníků.

„Chceme dát šanci mladším, perspektivním hráčům, kteří by mohli být do budoucna oporami národního týmu,“ popsal výběr šedesátiletý kouč.

Zároveň doplnil, že někteří starší hokejisté, kteří už mají s velkými akcemi zkušenosti, se mohou k mužstvu připojit až v průběhu přípravy: „Budou mít prostor na to, aby se před mistrovstvím dostali do formy.“

Řeč je třeba o Dominiku Kubalíkovi nebo Davidu Tomáškovi, kteří se k týmu přidali až před prvním zápasem proti Německu. Pak se dostalo i na Jiřího Černocha, Ondřeje Beránka, Michala Kempného a Michaela Špačka.

„Jsme rádi, že se k nám připojí hráči s velkou zkušeností z mezinárodních zápasů a posílí tým v další fázi přípravy,“ hlásil generální manažer Jiří Šlégr.

Kvůli prasklé kosti v zápěstí není k dispozici Radim Šimek, zatím na soupisce schází i sparťanský kapitán Filip Chlapík, který odehrál play off se zraněním.

Aktuální nominace čítá sedmnáct jmen z extraligy, tři pozvaní hokejisté působí ve Finsku (Jiří Ticháček, Matyáš Kantner, Jan Bednář), dva také ve Švýcarsku (Kubalík, Daniel Voženílek) a dva ve Švédsku (Tomášek, Kempný).

Ani tentokrát nechybí nováčci, poprvé je v nominaci brankář Bednář, nadějný bek Tomáš Galvas a útočník Marcel Marcel.

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před olympijskými hrami.

Reprezentace projevila zájem také o Nicka Malíka, statisticky nejlepšího gólmana základní části aktuální extraligové sezony, ale jednička Plzně se omluvila z osobních důvodů.

Z možné účasti na hokejovém mistrovství světa v květnu ve Švýcarsku se Rulíkovi omluvili už první hráči z NHL, konkrétně útočníci David Kämpf (Washington), Ondřej Palát (New York Islanders) a Tomáš Nosek (Florida) a stejně tak i Radim Zohorna ze švédského Färjestadu.

Více informací ohledně možných posil ze zámoří bude mít Rulík k dispozici po konci základní části NHL. „Teď akorát jsme si dělali s (generálním manažerem) Jirkou Šlégrem plán kontaktů, protože se blíží konec základní části. Hráči, kteří skončí a jejich farma zároveň nehraje play off, tak to jsou ti, které oslovíme. A během tohoto týdne bychom mohli mít odpověď,“ nastínil Rulík v pondělí.

Úvodní kemp trval čtyři dny. Znovu se hráči v Karlových Varech potkali v pondělí 13. dubna, zde absolvují dvě přípravná střetnutí s Německem (5:3, 4:1).

K dalšímu srazu se národní tým 20. dubna přesune do Jihlavy. Ve čtvrtek 23. dubna se od 19 hodin ve Vídni utká s Rakouskem, o den později v nové jihlavské aréně vyzve stejného soupeře v 17 hodin.

Před začátkem jednoho z vrcholů sezony přijdou na řadu také dva turnaje v rámci Euro Hockey Tour, kde hokejisté tradičně změří síly s Finskem, Švédskem a Švýcarskem.

České hokejové hry (nově pod názvem Fortuna Hockey Games) hostí od čtvrtka 30. dubna do neděle 3. května České Budějovice, o týden později následují Švédské hokejové hry v Ängelholmu.

Šampionát se vrací do Švýcarska poprvé od roku 2009. Hrát se bude v Curychu a ve Fribourgu, kde se v rámci základní skupiny B představí také národní mužstvo.

V první fázi turnaje vyzve Dánsko (pátek 15. května ve 20.15), Slovinsko (sobota 16. května ve 20.15), Švédsko (pondělí 18. května ve 20.15), Itálii (středa 20. května v 16.15), Slovensko (sobota 23. května v 16.15), Norsko (pondělí 25. května v 16.15) a Kanadu (úterý 26. května ve 20.15).

Pro kouče Rulíka půjde o třetí a zároveň poslední šampionát na reprezentační střídačce, poté se vrátí do extraligy, od nové sezony přebírá Kladno.

Jeho nástupcem se stane Zdeněk Moták, k sobě bude mít Pavla Grosse, trenérem brankářů se stane Jaroslav Kameš. O dalším asistentovi se rozhodne v průběhu června.

Česká nominace před MS

ČESKÝ TÝM
JMÉNOKLUBNAROZENÍ
Brankáři
Adam BrízgalaKladno19. 6. 1998
Jan BednářÄssät Pori (Finsko)26. 8. 2002
Petr KváčaLiberec12. 9. 1997
Obránci
Tomáš CibulkaČeské Budějovice2. 4. 2004
Tomáš GalvasLiberec11. 2. 2006
Filip KrálKometa Brno20. 10. 1999
Jan ŠčotkaKometa Brno20. 5. 1996
Libor ZábranskýKometa Brno26. 5. 2000
Filip PyrochtaMladá Boleslav24. 6. 1996
Jiří TicháčekKärpät Oulu (Finsko)30. 1. 2003
Martin JandusKladno2. 12. 1997
Michal KempnýBrynäs (Švédsko)28. 9. 1990
Útočníci
Matyáš FilipPlzeň14. 12. 2000
Dominik KubalíkZug (Švýcarsko)21. 8. 1995
Jakub FlekKometa Brno24. 12. 1992
David TomášekFärjestad (Švédsko)10. 2. 1996
Matyáš KantnerKärpät Oulu (Finsko)20. 6. 1998
Jiří ČernochKarlovy Vary1. 9. 1996
Ondřej BeránekKarlovy Vary 21. 12. 1995
Radovan PavlíkHradec Králové18. 2. 1998
Marcel MarcelKladno31. 10. 2003
Adam MěchuraPlzeň31. 3. 2003
Daniel VoženílekZug (Švýcarsko)10. 2. 1996
Michael ŠpačekSparta9. 4. 1997
