Rulík dál mění nominaci před MS, povolal dva světové šampiony a jednoho sparťana

Reprezentace se poprvé sešla v úterý 7. dubna v Karlových Varech. Aktuálně má Rulík k dispozici tři brankáře, osm obránců a dvanáct útočníků.
„Chceme dát šanci mladším, perspektivním hráčům, kteří by mohli být do budoucna oporami národního týmu,“ popsal výběr šedesátiletý kouč.
Zároveň doplnil, že někteří starší hokejisté, kteří už mají s velkými akcemi zkušenosti, se mohou k mužstvu připojit až v průběhu přípravy: „Budou mít prostor na to, aby se před mistrovstvím dostali do formy.“
Řeč je třeba o Dominiku Kubalíkovi nebo Davidu Tomáškovi, kteří se k týmu přidali až před prvním zápasem proti Německu. Pak se dostalo i na Jiřího Černocha, Ondřeje Beránka, Michala Kempného a Michaela Špačka.
„Jsme rádi, že se k nám připojí hráči s velkou zkušeností z mezinárodních zápasů a posílí tým v další fázi přípravy,“ hlásil generální manažer Jiří Šlégr.
Kvůli prasklé kosti v zápěstí není k dispozici Radim Šimek, zatím na soupisce schází i sparťanský kapitán Filip Chlapík, který odehrál play off se zraněním.
Aktuální nominace čítá sedmnáct jmen z extraligy, tři pozvaní hokejisté působí ve Finsku (Jiří Ticháček, Matyáš Kantner, Jan Bednář), dva také ve Švýcarsku (Kubalík, Daniel Voženílek) a dva ve Švédsku (Tomášek, Kempný).
Ani tentokrát nechybí nováčci, poprvé je v nominaci brankář Bednář, nadějný bek Tomáš Galvas a útočník Marcel Marcel.
Reprezentace projevila zájem také o Nicka Malíka, statisticky nejlepšího gólmana základní části aktuální extraligové sezony, ale jednička Plzně se omluvila z osobních důvodů.
Z možné účasti na hokejovém mistrovství světa v květnu ve Švýcarsku se Rulíkovi omluvili už první hráči z NHL, konkrétně útočníci David Kämpf (Washington), Ondřej Palát (New York Islanders) a Tomáš Nosek (Florida) a stejně tak i Radim Zohorna ze švédského Färjestadu.
Více informací ohledně možných posil ze zámoří bude mít Rulík k dispozici po konci základní části NHL. „Teď akorát jsme si dělali s (generálním manažerem) Jirkou Šlégrem plán kontaktů, protože se blíží konec základní části. Hráči, kteří skončí a jejich farma zároveň nehraje play off, tak to jsou ti, které oslovíme. A během tohoto týdne bychom mohli mít odpověď,“ nastínil Rulík v pondělí.
Úvodní kemp trval čtyři dny. Znovu se hráči v Karlových Varech potkali v pondělí 13. dubna, zde absolvují dvě přípravná střetnutí s Německem (5:3, 4:1).
K dalšímu srazu se národní tým 20. dubna přesune do Jihlavy. Ve čtvrtek 23. dubna se od 19 hodin ve Vídni utká s Rakouskem, o den později v nové jihlavské aréně vyzve stejného soupeře v 17 hodin.
Před začátkem jednoho z vrcholů sezony přijdou na řadu také dva turnaje v rámci Euro Hockey Tour, kde hokejisté tradičně změří síly s Finskem, Švédskem a Švýcarskem.
České hokejové hry (nově pod názvem Fortuna Hockey Games) hostí od čtvrtka 30. dubna do neděle 3. května České Budějovice, o týden později následují Švédské hokejové hry v Ängelholmu.
Šampionát se vrací do Švýcarska poprvé od roku 2009. Hrát se bude v Curychu a ve Fribourgu, kde se v rámci základní skupiny B představí také národní mužstvo.
V první fázi turnaje vyzve Dánsko (pátek 15. května ve 20.15), Slovinsko (sobota 16. května ve 20.15), Švédsko (pondělí 18. května ve 20.15), Itálii (středa 20. května v 16.15), Slovensko (sobota 23. května v 16.15), Norsko (pondělí 25. května v 16.15) a Kanadu (úterý 26. května ve 20.15).
Pro kouče Rulíka půjde o třetí a zároveň poslední šampionát na reprezentační střídačce, poté se vrátí do extraligy, od nové sezony přebírá Kladno.
Jeho nástupcem se stane Zdeněk Moták, k sobě bude mít Pavla Grosse, trenérem brankářů se stane Jaroslav Kameš. O dalším asistentovi se rozhodne v průběhu června.
Česká nominace před MS
|JMÉNO
|KLUB
|NAROZENÍ
|Brankáři
|Adam Brízgala
|Kladno
|19. 6. 1998
|Jan Bednář
|Ässät Pori (Finsko)
|26. 8. 2002
|Petr Kváča
|Liberec
|12. 9. 1997
|Obránci
|Tomáš Cibulka
|České Budějovice
|2. 4. 2004
|Tomáš Galvas
|Liberec
|11. 2. 2006
|Filip Král
|Kometa Brno
|20. 10. 1999
|Jan Ščotka
|Kometa Brno
|20. 5. 1996
|Libor Zábranský
|Kometa Brno
|26. 5. 2000
|Filip Pyrochta
|Mladá Boleslav
|24. 6. 1996
|Jiří Ticháček
|Kärpät Oulu (Finsko)
|30. 1. 2003
|Martin Jandus
|Kladno
|2. 12. 1997
|Michal Kempný
|Brynäs (Švédsko)
|28. 9. 1990
|Útočníci
|Matyáš Filip
|Plzeň
|14. 12. 2000
|Dominik Kubalík
|Zug (Švýcarsko)
|21. 8. 1995
|Jakub Flek
|Kometa Brno
|24. 12. 1992
|David Tomášek
|Färjestad (Švédsko)
|10. 2. 1996
|Matyáš Kantner
|Kärpät Oulu (Finsko)
|20. 6. 1998
|Jiří Černoch
|Karlovy Vary
|1. 9. 1996
|Ondřej Beránek
|Karlovy Vary
|21. 12. 1995
|Radovan Pavlík
|Hradec Králové
|18. 2. 1998
|Marcel Marcel
|Kladno
|31. 10. 2003
|Adam Měchura
|Plzeň
|31. 3. 2003
|Daniel Voženílek
|Zug (Švýcarsko)
|10. 2. 1996
|Michael Špaček
|Sparta
|9. 4. 1997