Infantino děkoval Trumpovi: Šampionát by bez vás nebyl tak neuvěřitelně úspěšný

Autor: ,
  15:03aktualizováno  15:03
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
SLYŠTE, SLYŠTE. Donald Trump a Gianni Infantino na tiskové konferenci před...

SLYŠTE, SLYŠTE. Donald Trump a Gianni Infantino na tiskové konferenci před finálovým víkendem mistrovství světa. | foto: AP

Donald Trump naslouchá proslovu Gianniho Infantina.
Ameircký prezident Donald Trump a prezident FIFA Gianni Infantino na společné...
Prezident FIFA Gianni Infantino si nenechal ujít ani zápas mezi Pobřežím...
Prezident FIFA Gianni Infantino na mírovém setkání ve Washingtonu.
6 fotografií
Americký prezident Donald Trump a předseda FIFA Gianni Infantino se při společném pátečním vystoupení v New Yorku před finále fotbalového mistrovství světa navzájem zahrnuli chválou, kontroverzním tématům se ale vyhnuli. Po nedělním finále mezi Argentinou a Španělskem na stadionu v New Jersey Trump předá trofej vítěznému týmu.

„Americký sen se stal skutečností, pane prezidente. Vy nepotřebujete, aby vám někdo skládal komplimenty, ale bez vás by toto mistrovství světa nebylo tak neuvěřitelným úspěchem,“ řekl Infantino, který mluvil o „největší události, jakou kdy lidstvo zažilo“.

„Myslel jsem, že nejsme fotbalový národ. Ukázalo se, že jsme. Myslím, že to tak zůstane,“ prohlásil Trump.

Prezident se s Infantinem sešel v rámci večeře, kterou pořádal v Trump Tower na Manhattanu pro fotbalové hvězdy z celého světa. Při společném vystoupení před novináři Trump také chválil Lionela Messiho a zkritizoval obrannou taktiku Anglie.

Infantinovi, jehož nazval velkým a jedinečným, poděkoval za kontroverzní rozhodnutí v případě amerického útočníka Folarina Baloguna, jemuž FIFA po Trumpově intervenci zrušila jednozápasový trest za červenou kartu. „Udělal jste skvělé rozhodnutí. A nikdy vás za to dostatečně neocení,“ řekl prezidentovi FIFA.

Donald Trump naslouchá proslovu Gianniho Infantina.

Trump zmínil i Infantinův návrh na další rozšíření počtu účastníků z 48 na 64 týmů.

„Toto mistrovství světa bylo tak úspěšné, že bychom si měli jednoduše znovu vybrat USA. Tentokrát vynecháme Mexiko a Kanadu,“ uvedl Trump. „Byl jsem velmi laskavý, že jsem je přibral,“ doplnil americký prezident na adresu spolupořadatelů letošního turnaje, zatímco švýcarský funkcionář se smál a nadšeně mu tleskal.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.