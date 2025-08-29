Cedidla s Beranem v reprezentaci, Hašek povolal i Chorého s Vydrou

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Národní tým se znovu sejde po takřka třech měsících a čeká ho tentokrát pouze jeden ostrý zápas.
Zářijový program reprezentace
Černá Hora – Česko
Česko – Saúdská Arábie
Největší problém Hašek řeší v útoku. Zranění jsou totiž Kliment a Hložek, kvůli trestu za červenou kartu navíc v posledních týdnech nenastupoval ani slávista Chorý.
Povolá ho kouč navzdory tomu, že nemá herní praxi?
Jinak lze v nominaci očekávat stálici Schicka, kterého nejspíš doplní Kušej, Šulc a Černý.
V obraně a záloze se příliš změn neočekává a to samé platí o pozici brankářské jedničky, kterou by měl i nadále zastávat Kovář.
Češi aktuálně kvalifikační skupinu vedou, je to však tím, že mají odehráno o dva zápasy více než druzí Chorvaté, s nimiž v červnu prohrál vysoko 1:5.
Teď je čeká utkání s Černou Horou. Ta je v tabulce třetí, ale dělá si ambice na druhou příčku, která znamená účast v baráži. Tu mají Češi v případě kvalifikačního neúspěchu jistou.
První utkání zvládli lépe Haškovi svěřenci, kteří doma zvítězili 2:0. Obecně se jim v kvalifikaci až do zmíněného debaklu v Chorvatsku dařilo, byť proti Faerským Ostrovům (2:1) a Gibraltaru (4:0) výhrou pouze splnili povinnost.
Po zápase v Černé Hože vyzvou Češi v Hradci Králové v přípravě Saúdskou Arábii.
|BRANKÁŘI
|JMÉNO
|MUŽSTVO
|NAROZEN
|Z
|G
|Martin Jedlička
|Plzeň
|24. ledna 1998
|0
|0
|Matěj Kovář
|PSV Eindhoven
|17. května 2001
|13
|0
|Jindřich Staněk
|Slavia
|27. dubna 1996
|13
|0
|OBRÁNCI
|Jan Bořil
|Slavia
|11. ledna 1991
|31
|0
|Vladimír Coufal
|TSG Hoffenheim
|22. srpna 1992
|55
|1
|David Douděra
|Slavia
|31. května 1998
|12
|1
|Tomáš Holeš
|Slavia
|31. března 1993
|37
|2
|Václav Jemelka
|Plzeň
|23. června 1995
|10
|0
|Ladislav Krejčí
|Wolverhampton
|20. dubna 1999
|20
|3
|Martin Vitík
|Boloňa
|21. ledna 2003
|5
|0
|Jaroslav Zelený
|Sparta
|20. srpna 1992
|16
|0
|ZÁLOŽNÍCI
|Václav Černý
|Wolfsburg
|17. října 1997
|26
|7
|Lukáš Červ
|Plzeň
|10. dubna 2001
|9
|1
|Alex Král
|Espaňol
|19. května 1998
|47
|2
|Lukáš Provod
|Slavia
|23. říjen 1996
|32
|3
|Michal Sadílek
|Twente
|31. května 1999
|27
|1
|Tomáš Souček
|West Ham
|27. února 1995
|81
|15
|Pavel Šulc
|Olympique Lyon
|29. prosince 2000
|14
|4
|0
|0
|ÚTOČNÍCI
|Matěj Vydra
|Plzeň
|1. května 1992
|46
|7
|Tomáš Chorý
|Slavia
|26. ledna 1995
|14
|4
|Vasil Kušej
|Slavia
|24. května 2000
|4
|0
|Patrick Schick
|Leverkusen
|24. ledna 1996
|46
|24