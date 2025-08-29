Cedidla s Beranem v reprezentaci, Hašek povolal i Chorého s Vydrou

Dva nováčky Martina Cedidlu a Michala Berana, spoluhráče z Jablonce, nominoval trenér fotbalové reprezentace Ivan Hašek na nadcházejícího kvalifikační souboj v Černé Hoře. Po čtyřech letech se vrací Matěj Vydra z Plzně, v kádru je překvapivě slávista Tomáš Chorý přestože čtyři týny nenastupuje kvůli vyloučení za podlý zákkrok na Milana Heču ze Slovácka. Ze stabilních hráčů chybí Vladimír Coufal, který má trest za žluté karty.

Národní tým se znovu sejde po takřka třech měsících a čeká ho tentokrát pouze jeden ostrý zápas.

Zářijový program reprezentace

Černá Hora – Česko
V pátek 5. září od 20.45 v Podgorici

Česko – Saúdská Arábie
V pondělí 8. září od 19.15 v Hradci Králové

Největší problém Hašek řeší v útoku. Zranění jsou totiž Kliment a Hložek, kvůli trestu za červenou kartu navíc v posledních týdnech nenastupoval ani slávista Chorý.

Povolá ho kouč navzdory tomu, že nemá herní praxi?

Jinak lze v nominaci očekávat stálici Schicka, kterého nejspíš doplní Kušej, Šulc a Černý.

V obraně a záloze se příliš změn neočekává a to samé platí o pozici brankářské jedničky, kterou by měl i nadále zastávat Kovář.

Češi aktuálně kvalifikační skupinu vedou, je to však tím, že mají odehráno o dva zápasy více než druzí Chorvaté, s nimiž v červnu prohrál vysoko 1:5.

Teď je čeká utkání s Černou Horou. Ta je v tabulce třetí, ale dělá si ambice na druhou příčku, která znamená účast v baráži. Tu mají Češi v případě kvalifikačního neúspěchu jistou.

První utkání zvládli lépe Haškovi svěřenci, kteří doma zvítězili 2:0. Obecně se jim v kvalifikaci až do zmíněného debaklu v Chorvatsku dařilo, byť proti Faerským Ostrovům (2:1) a Gibraltaru (4:0) výhrou pouze splnili povinnost.

Po zápase v Černé Hože vyzvou Češi v Hradci Králové v přípravě Saúdskou Arábii.

Nominace fotbalové reprezentace na zářijové zápasy v Černé Hoře a se Saúdskou Arábií
BRANKÁŘI
JMÉNOMUŽSTVONAROZENZG
Martin JedličkaPlzeň24. ledna 199800
Matěj KovářPSV Eindhoven17. května 2001130
Jindřich StaněkSlavia27. dubna 1996130
OBRÁNCI
Jan BořilSlavia11. ledna 1991310
Vladimír CoufalTSG Hoffenheim22. srpna 1992551
David DouděraSlavia31. května 1998121
Tomáš HolešSlavia31. března 1993372
Václav JemelkaPlzeň23. června 1995100
Ladislav KrejčíWolverhampton20. dubna 1999203
Martin VitíkBoloňa21. ledna 200350
Jaroslav ZelenýSparta20. srpna 1992160
ZÁLOŽNÍCI
Václav ČernýWolfsburg17. října 1997267
Lukáš ČervPlzeň10. dubna 200191
Alex KrálEspaňol19. května 1998472
Lukáš ProvodSlavia23. říjen 1996323
Michal SadílekTwente31. května 1999271
Tomáš SoučekWest Ham27. února 19958115
Pavel ŠulcOlympique Lyon29. prosince 2000144
00
ÚTOČNÍCI
Matěj VydraPlzeň1. května 1992467
Tomáš ChorýSlavia26. ledna 1995144
Vasil KušejSlavia24. května 200040
Patrick SchickLeverkusen24. ledna 19964624
