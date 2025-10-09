ONLINE: Česko - Chorvatsko 0:0, Součkův pokus bez problémů kryje Livakovič

Oba týmy mají v tabulce stejně bodů, Chorvaté však odehráli o zápas méně. Pokud Češi nezvítězí, takřka s jistotou na ně zbyde přinejlepším druhé místo, které je pošle do baráže.
Tam nicméně můžou skončit i v případě vítězství ve čtvrtečním utkání, při rovnosti bodů totiž rozhoduje celkové skóre, které má soupeř výrazně lepší i díky drtivé červnové výhře 5:1 právě nad Českem.
Trenér Ivan Hašek zvolil následující sestavu: Kovář – Coufal, Vitík, Krejčí, Zelený – Provod, Souček, Šulc, Červ, Kušej – Chorý.
V ofenzivě se budou Češi spoléhat na spolupráci ze Slavie, protože hrotového útočníka Chorého budou doplňovat Provod, Kušej a také jeho bývalý plzeňský parťák Šulc. V defenzivě naopak ožívají sparťanské vazby: v bráně je Kovář, stoperskou dvojici tvoří Krejčí a Vitík a vlevo nastupuje Zelený.
Chorvaté do kvalifikace vstoupili později kvůli účasti v play off Ligy národů. Na zmíněné vítězství nad Českem navázali zářijovými výhrami s Černou Horou (4:0) a na Faerských Ostrovech (1:0), takže zůstávají stoprocentní.
Češi během posledního srazu také porazili Černou Horu, pak hráli přípravný duel se Saúdskou Arábií (1:1). Po domácím zápase s Chorvatskem se představí na Faerských Ostrovech, v říjnu pak kvalifikaci uzavřou v Olomouci proti Gibraltaru.
Kovář – Coufal, Vitík, Krejčí, Zelený – Červ, Souček (C) – Provod, Šulc, Kušej – Chorý.
Livaković – Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol – Modrić (C), P. Sučić – Mario Pašalić, Kramarić, Perišić – Budimir.
Jedlička, Horníček – Zima, Jemelka, Beran, Sadílek, Karabec, Lingr, Jurásek, Černý, Král, Vydra.
Kotarski, Ivušić – Smolčić, Pongračić, Majer, Kovačić, Moro, Baturina, Fruk, F. Ivanović, Marco Pašalić, Vušković.
Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni (vš. FRA)Přejít na online reportáž
|1.
|Chorvatsko
|4
|4
|0
|0
|17:1
|12
|2.
|Česko
|5
|4
|0
|1
|11:6
|12
|3.
|Faerské ostrovy
|5
|2
|0
|3
|4:5
|6
|4.
|Černá Hora
|5
|2
|0
|3
|4:9
|6
|5.
|Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|2:17
|0