ONLINE: Česko - Chorvatsko 0:0, Součkův pokus bez problémů kryje Livakovič

Čeští fotbalisté hrají klíčový zápas kvalifikace na mistrovství světa. V pražském Edenu hostí Chorvatsko, s nímž bojují o první místo ve skupině L. Utkání můžete sledovat v podrobné online reportáži.
Oba týmy mají v tabulce stejně bodů, Chorvaté však odehráli o zápas méně. Pokud Češi nezvítězí, takřka s jistotou na ně zbyde přinejlepším druhé místo, které je pošle do baráže.

Tam nicméně můžou skončit i v případě vítězství ve čtvrtečním utkání, při rovnosti bodů totiž rozhoduje celkové skóre, které má soupeř výrazně lepší i díky drtivé červnové výhře 5:1 právě nad Českem.

Trenér Ivan Hašek zvolil následující sestavu: Kovář – Coufal, Vitík, Krejčí, Zelený – Provod, Souček, Šulc, Červ, Kušej – Chorý.

V ofenzivě se budou Češi spoléhat na spolupráci ze Slavie, protože hrotového útočníka Chorého budou doplňovat Provod, Kušej a také jeho bývalý plzeňský parťák Šulc. V defenzivě naopak ožívají sparťanské vazby: v bráně je Kovář, stoperskou dvojici tvoří Krejčí a Vitík a vlevo nastupuje Zelený.

Chorvaté do kvalifikace vstoupili později kvůli účasti v play off Ligy národů. Na zmíněné vítězství nad Českem navázali zářijovými výhrami s Černou Horou (4:0) a na Faerských Ostrovech (1:0), takže zůstávají stoprocentní.

Češi během posledního srazu také porazili Černou Horu, pak hráli přípravný duel se Saúdskou Arábií (1:1). Po domácím zápase s Chorvatskem se představí na Faerských Ostrovech, v říjnu pak kvalifikaci uzavřou v Olomouci proti Gibraltaru.

Kvalifikace MS
Skupina L 9. 10. 2025 20:45
zápas probíhá
Česko Česko : Chorvatsko Chorvatsko 0:0 (-:-)
Sestavy:
Kovář – Coufal, Vitík, Krejčí, Zelený – Červ, Souček (C) – Provod, Šulc, Kušej – Chorý.
Sestavy:
Livaković – Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol – Modrić (C), P. Sučić – Mario Pašalić, Kramarić, Perišić – Budimir.
Náhradníci:
Jedlička, Horníček – Zima, Jemelka, Beran, Sadílek, Karabec, Lingr, Jurásek, Černý, Král, Vydra.
Náhradníci:
Kotarski, Ivušić – Smolčić, Pongračić, Majer, Kovačić, Moro, Baturina, Fruk, F. Ivanović, Marco Pašalić, Vušković.

Rozhodčí: Letexier – Mugnier, Rahmouni (vš. FRA)

Tabulka skupiny L
1.Chorvatsko440017:112
2.Česko540111:612
3.Faerské ostrovy52034:56
4.Černá Hora52034:96
5.Gibraltar50052:170
