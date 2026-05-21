Originální oznámení nominace na MS ve fotbale. Norský tým představil sám král

Autor: ,
  23:05aktualizováno  23:05
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Nominaci Norska na fotbalové mistrovství světa vévodí kanonýr Erling Haaland. Hvězdný útočník a autor 55 gólů ve 49 reprezentačních startech je ústřední postavou šestadvacetičlenného výběru trenéra Staaleho Solbakkena. Tým, který bude po 28 letech reprezentovat zemi na MS, představil veřejnosti ve speciálním videu norský král Harald V.
Norský útočník Erling Haaland oslavuje vstřelený gól.

Norský útočník Erling Haaland oslavuje vstřelený gól. | foto: Reuters

Norská euforie po gólu v Itálii, nahoře vyčnívá Erling Haaland.
Jorgen Strand Larsen oslavuje svůj gól na hřišti Itálie.
Manuel Locatelli z Itálie nahání norského útočníka Alexandera Sorlotha.
Norský útočník Erling Haaland v hlavičkovém souboji s Manuelem Locatellim z...
13 fotografií

„Vážení, mužská fotbalová reprezentace se po 28 letech zúčastní mistrovství světa. Dlouho jsme čekali. Tento tým reprezentuje celou zemi, je složený z hráčů malých i velkých klubů. Naděje žije,“ uvedl král na úvod prezentace vysílané stanicí NRK.

Během jeho projevu se při různých příležitostech objevovala na obrazovce jména nominovaných hráčů.

Podívejte se na představovací video:

Pětadvacetiletý Haaland z Manchesteru City je v nominaci jedním z pouhých tří klasických útočníků. Doplňují jej další střelec Alexander Sörloth z Atlética Madrid, který je se 70 zápasy za národní tým nejzkušenějším hráčem výběru, a Jörgen Larsen z Crystalu Palace.

Nechybí ani opory záložní řady, zkušený Martin Odegaard z mistrovského Arsenalu či vycházející hvězda Antonio Nusa z Lipska.

Jen o jeden start méně než Sörloth má na kontě brankářská jednička Örjan Nyland. Gólman Sevilly je v 35 letech jasně nejstarším hráčem týmu. Sörlothovi a záložníkům Mortenu Thorsbymu z Cremony s Fredrikem Aursnesem z Benfiky, který se do národního týmu vrací dva roky po ukončení reprezentační kariéry, je třicet.

Norsko startuje na MS počtvrté v historii a poprvé od roku 1998. Na šampionátu v USA, Mexiku a Kanadě se utká ve skupině I s Irákem, Senegalem a Francií.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.