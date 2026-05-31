ONLINE: Česko - Kosovo, v sestavě Krejčí, Sojka či Kuchta. Hrají i Douděra s Hložkem

  15:39
Čeští fotbalisté hrají první přípravné utkání před nadcházejícím mistrovstvím světa. Na pražské Letné je jejich soupeřem Kosovo, zápas má výkop v 16 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Vladimír Darida bojuje o míč s Victorem Froholdtem. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Češi odehrají před šampionátem celkem dvě přípravná utkání – po Kosovu vyzvou ještě Guatemalu, té budou čelit v New Yorku.

Aktuálně je nicméně v kádru 29 fotbalistů a do Ameriky jich poletí pouze 26, takže někteří hrají proti Kosovu o místo v týmu. Finální nominaci by měl trenér Koubek oznámit na tiskové konferenci hned po utkání.

Do něj zvolil následující sestavu: Horníček – Chaloupek, Hranáč, Krejčí – Douděra, Červ, Bucha, Sojka – Ladra, Kuchta, Hložek.

Kosovo stejně jako Česko hrálo baráž o mistrovství světa, ale neuspělo. V semifinále sice porazilo Slovensko (4:3), ale pak nestačilo na Turecko (0:1).

Obě země na sebe zatím narazily pouze dvakrát. Bylo to v rámci kvalifikace na Euro na podzim 2019 a pokaždé vyhrál domácí tým v poměru 2:1.

