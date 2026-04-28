Český národní tým se v úterý poprvé sešel před Českými hokejovými hrami. Reprezentace je v Českých Budějovicích rozehraje ve čtvrtek s Finskem (18.00), v sobotu vyzve Švédsko a turnaj uzavře v neděli se Švýcarskem (oba 16.00).
Minimálně jeden duel na jihu Čech odehraje zatím největší hvězda týmu. Obránce Filip Hronek patří ve Vancouveru mezi nejvytěžovanější obránce a podobnou roli bude mít i v národním týmu.
„On nemá rád moc volna, ale ještě se budeme bavit o tom, kolik toho odehraje. Každopádně jsem rád, že se rozhodl, že nás posílí. Je to zkušený bek z první nebo druhé obrany týmu NHL,“ přiblížil trenér Radim Rulík.
Další české hvězdy v zámoří jsou ještě ve hře o Stanley Cup. Brzy už to nemusí platit pro Boston, který je na hraně vyřazení. Znamenalo by to konec klubové sezony pro Davida Pastrňáka s Pavlem Zachou.
„Je to stejné jako u ostatních hráčů. Necháváme Davida soustředit na play off. Když Boston vypadne, bude generální manažer Jirka Šlégr jeho s Pavlem Zachou kontaktovat. Uvidíme, jak to dopadne,“ komentoval hlavní kouč.
Rozjetí čeští brankáři v NHL
Podobné je to také u českých brankářů. Daniel Vladař, Karel Vejmelka a Lukáš Dostál však mají se svými týmy nadějně nakročeno k postupu dál. „Série mají výborně rozjeté. Přeji jim to. Budeme reagovat na situaci,“ poznamenal trenér.
Rulík už s jistotou nemůže počítat s útočníky Filipem Chlapíkem a Ondřejem Kašem, kteří se omluvili ze zdravotních důvodů. Naopak možné je povolání hráčů z Floridy – Mikuláše Hovorky a Marka Alschera.
„Po nedělním zápase oznámíme nominaci na Švédské hry, které jsou generálkou na mistrovství světa,“ uvedl.
Kouč národního týmu nyní osloví také extraligové finalisty. Rulík je rád, že série o titul skončila po šestém zápase a nerozhodovalo se až v tom závěrečném. „Nevím, jak na tom jsou hráči zdravotně a jestli mají zájem reprezentovat,“ doplnil.