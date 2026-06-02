Česká fantazie! Basketbalisté na MS v dramatickém duelu skolili Američany

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  22:50aktualizováno  22:50
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Čeští basketbalisté vstoupili do mistrovství světa ve hře 3x3 dvěma výhrami. Ve Varšavě nejprve zvítězili 17:14 nad Mongolskem a ve večerním dramatu zdolali také favorizované Američany. Sestava Lukáš Stegbauer, Filip Novotný, Štěpán Borovka, Adam Růžička porazila druhý nasazený tým 21:20.
Euforie českých basketbalistů po výhře nad USA na MS ve Varšavě.

Euforie českých basketbalistů po výhře nad USA na MS ve Varšavě. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Radost Filipa Novotného a Štěpána Borovky během utkání s USA.
Adam Růžička a Štěpán Borovka se radují během utkání s USA na MS ve Varšavě.
Adam Růžička smečuje v zápase s USA na mistrovství světa.
Lukáš Stegbauer během utkání s Mongolskem na MS.
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Čeští reprezentanti startují na MS poprvé od roku 2014, v základní skupině B jsou jako jediní bez porážky a ve čtvrtek se v ní utkají ještě s Lotyši a Poláky.

Proti Mongolsku český tým dlouho vyrovnaný zápas zlomil v závěru. Tři minuty před koncem ještě prohrával 9:12, ale pak předvedl pětibodovou šňůru, kterou zakončil Novotný střelou z dálky. Stejný hráč pak v poslední minutě dalším dvoubodovým košem znovu poslal skóre ze soupeřova přímého dosahu.

„Věděli jsme, že tenhle zápas je strašně důležitý. Obzvlášť, když jsme měli Mongolce a věděli, že pokud nevyhrajeme tohle, tak turnaj bude hodně těžký. Nezačali jsme úplně dobře, dostávali jsme se do toho. Byl to vyrovnaný zápas, na konci se štěstí přiklonilo k nám, trefili jsme dobré, důležité, těžké střely a zvládli jsme to,“ řekl s osmi body nejlepší český střelec Novotný.

Čeští basketbalisté se radují z výhry nad Mongolskem na MS ve Varšavě.

S Američany, kteří na MS chyběli jen v roce 2018 a ve sbírce mají zlato z roku 2019 a dvě stříbra, dospěl zápas do dramatické koncovky, kterou rozuzlil minutu a sedm sekund před koncem desetiminutového duelu po bleskové akci po rozehrávce Borovka.

Šanci dát rozhodující koš měli přitom nejprve Američané, kteří po nepřehledné situaci a kontrole u videa získali za stavu 20:20 od rozhodčích míč do svého držení. James Parrott se ale při pokusu o sólové zakončení přes obranu neprosadil, navíc šel míč od jeho nohy do autu a Češi s šancí na ukončení zápasu naložili lépe.

Borovka byl nejlepším střelcem týmu s osmi body, Stegbauer a Růžička přidali po šesti. Lídrem Američanů byl s devíti body Dylan Travis.

Mistrovství světa v basketbalu 3x3 ve Varšavě:

Muži - skupina B:
Česko - Mongolsko 17:14
Česko - USA 21:20

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