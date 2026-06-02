Čeští reprezentanti startují na MS poprvé od roku 2014, v základní skupině B jsou jako jediní bez porážky a ve čtvrtek se v ní utkají ještě s Lotyši a Poláky.
Proti Mongolsku český tým dlouho vyrovnaný zápas zlomil v závěru. Tři minuty před koncem ještě prohrával 9:12, ale pak předvedl pětibodovou šňůru, kterou zakončil Novotný střelou z dálky. Stejný hráč pak v poslední minutě dalším dvoubodovým košem znovu poslal skóre ze soupeřova přímého dosahu.
„Věděli jsme, že tenhle zápas je strašně důležitý. Obzvlášť, když jsme měli Mongolce a věděli, že pokud nevyhrajeme tohle, tak turnaj bude hodně těžký. Nezačali jsme úplně dobře, dostávali jsme se do toho. Byl to vyrovnaný zápas, na konci se štěstí přiklonilo k nám, trefili jsme dobré, důležité, těžké střely a zvládli jsme to,“ řekl s osmi body nejlepší český střelec Novotný.
S Američany, kteří na MS chyběli jen v roce 2018 a ve sbírce mají zlato z roku 2019 a dvě stříbra, dospěl zápas do dramatické koncovky, kterou rozuzlil minutu a sedm sekund před koncem desetiminutového duelu po bleskové akci po rozehrávce Borovka.
Šanci dát rozhodující koš měli přitom nejprve Američané, kteří po nepřehledné situaci a kontrole u videa získali za stavu 20:20 od rozhodčích míč do svého držení. James Parrott se ale při pokusu o sólové zakončení přes obranu neprosadil, navíc šel míč od jeho nohy do autu a Češi s šancí na ukončení zápasu naložili lépe.
Borovka byl nejlepším střelcem týmu s osmi body, Stegbauer a Růžička přidali po šesti. Lídrem Američanů byl s devíti body Dylan Travis.
Mistrovství světa v basketbalu 3x3 ve Varšavě:
Muži - skupina B: