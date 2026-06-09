Hokejové MS opět v Česku, stát by se tak mohlo v roce 2031. A co hostitelská města?

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  13:02aktualizováno  13:02
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Rok 2004, 2015, 2024. A také 2031? Hokejové mistrovství světa by počtvrté v samostatné historii země mělo připadnout České republice, konkrétně už za pět let. A zatímco v předchozích třech případech hostily šampionát Praha s Ostravou, tentokrát by se v pořadatelství nabízely i jiné varianty.
Čeští hokejisté poráží v semifinále Švédsko. (25. května 2024)

Čeští hokejisté poráží v semifinále Švédsko. (25. května 2024) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Čeští hokejisté poráží v semifinále Švédsko. (25. května 2024)
Čeští hokejisté poráží v semifinále Švédsko. (25. května 2024)
Čeští hokejisté poráží v semifinále Švédsko. (25. května 2024)
Čeští hokejisté poráží v semifinále Švédsko. (25. května 2024)
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O osudu turnaje pro rok 2031 ještě není rozhodnuto, definitivně jasno bude po kongresu Mezinárodní hokejové federace (IIHF) na příštím šampionátu, který se uskuteční v německém Düsseldorfu, kde zápasy odehraje i český tým, a Mannheimu.

Jasno je i o dalších třech ročnících, v roce 2028 si pořadatelství podělí francouzská města Paříž a Lyon, následuje Slovensko s Bratislavou a Košicemi.

Zatím poslední pevně dané pořadatelství připadlo na konci května finským Helsinkám a lotyšské Rize.

A právě poté se otevírá možnost pro Česko.

Alespoň podle generálního manažera slovinského národního týmu Dejana Kontrece, který usiluje o pořádání v roce 2032 společně s Maďarskem.

„Setkali jsme se během mistrovství světa ve Švýcarsku a oživili jsme tuto touhu. Česká republika je s největší pravděpodobností vybrána pro rok 2031, proto se těšíme na realizaci projektu v roce 2032,“ odhalil plány Kontrec.

Viceprezident IIHF Petr Bříza už dříve nastínil, že reálná je česká kandidatura mezi lety 2031 až 2033, což novým informacím odpovídá.

Jaká města by podle vás měla pořádat hokejové MS?

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Prezident Českého hokeje Alois Hadamczik dokonce ještě před dvěma lety nastínil variantu, že by se v tuzemsku hostil šampionát už v roce 2029, kdy se měl turnaj spolupořádat s Maďarskem a hrát se mělo v dostavované brněnské hale.

V té se nakonec mistrovství může odehrát o dva roky později.

Druhé největší české město totiž plánuje stavbu nové multifunkční haly dokončit ještě letos, v roce 2030 se pak chystá hostit juniorský šampionát.

Pro hokejové zápasy má mít aréna kapacitu necelých 13 tisíc lidí, zatímco maximální možná návštěva v ostravské hale při předloňském mistrovství činila 9 109 diváků.

A to by mohl mít argument pro Brno, aby pořadatelství uzmulo, a ještě tak pomohlo posunout návštěvnický rekord z roku 2024, který se vyšplhal na téměř 800 tisíc diváků.

Lze očekávat, že by se za pět let tradičně hrálo v pražské O2 areně, na druhou pozici je však variant více. Kromě Brna a Ostravy se totiž do hry ještě můžou dostat Pardubice.

Majitel tamního extraligového klubu Petr Dědek plánuje postavit největší hokejovou halu na světě s kapacitou téměř 22 300 lidí. Otevřít by měla v roce 2029, směrem k šampionátu ji zvýhodňuje i bližší vzdáleností z hlavního města oproti Brnu a Ostravě.

Lákadel se nabízí několik. Dočká se tedy Česká republika pořádání další vrcholné akce už za pět let? A kde případně to bude?

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