Osmnáctka na MS zasypala Dány devíti góly. Zazářil Nedorost, bodoval i Tomek

Dvěma góly se pod českou výhru podepsali útočníci Dominik Řípa a Michal Šebesta. Pět bodů za branku a čtyři asistence si připsal obránce Václav Nedorost.
Tomajko se svými asistenty udělal po nečekané sobotní porážce s Německem (2:3 v prodloužení) změny v sestavě. Vypadl zraněný obránce Kamas, v brance dostal šanci Psohlavec, v útoku nastoupil poprvé na šampionátu Holejšovský.
Do vedení se český tým dostal v 5. minutě, když se z úhlu prosadil Šebesta. V polovině první třetiny po teči Rumlovy střely skóroval Huk. Dánové sice o 47 sekund později zásluhou pohotového Althofa snížili, ale žádné drama se nekonalo.
Po střelecky chudé první části čeští hráči zvýšili aktivitu, na brankáře Navrbjerga vyslali 17 střel a postupně navýšili vedení. Dařilo se zejména nově složené čtvrté formaci.
Ve 23. minutě se prosadil Sedláček, v polovině utkání Holejšovský. Oba rovněž tečovali střely obránců. Sedláček poté dal i druhý gól, když dorazil střelu Huka, která orazítkovala obě tyčky.
Ještě gólově vydařenější byla z českého pohledu třetí třetina, ve které se Tomajkův výběr prosadil čtyřikrát. Nezastavilo ho ani střídaní dánských brankářů.
V závěru si dvě asistence připsal i kapitán a hlavní hvězda týmu Tomek, jenž stejně jako Hartl trefil i tyč. Blízko rekordnímu počtu pěti asistencí byl Nedorost, rozhodčí mu ale dodatečně připsali gól ve 44. minutě, u nějž byl původně jako autor uvedený Řípa.
04:35 Šebesta (Řípa, Nedorost)
10:28 Huk (Ruml, Nedorost)
23:00 Sedláček (Byrtus, Cífka)
29:14 Holejšovský (Ruml, Nedorost)
36:45 Sedláček (Huk)
40:44 Řípa (Řehák, Nedorost)
43:56 Nedorost (Řípa, Hora)
53:47 Tománek (Tomek)
57:43 Šebesta (Tomek)
11:15 Christensen (Degn, Heinsen)
Psohlavec (Sklenička) – Vaněček, Michálek, Ruml (A), Nedorost, Byrtus, Cífka, Hora – Tománek (A), Tomek (C), Trefný – Klaus, Řehák, Řípa – Šebesta, Šichtař, Hartl – Sedláček, Huk, Holejšovský – Kubín.
Navrbjerg (44. Damgaard) – Kramer (A), Kjelgaard Larsen (A), Jakobsen, Ebdrup, Baerentsen, Norhoj, J. Johansen – Samuelsen, Poulsen (C), Mogensen – Heinsen, Degn, Christensen – Larsson, True, Lepola – Yarbrough, Foder, Jorgensen – Silverman.
Rozhodčí: Sternat, Stewart – Englisch, Willie
Počet diváků: 1635
