ONLINE: Česko – Švédsko 3:3. Sorensson na úvod třetí třetiny vyrovnává semifinále

  20:40aktualizováno  21:07
Jediné vítězství je dělí od jistoty medaile. Čeští hokejisté nastupují k semifinále světového šampionátu do osmnácti let, o postup do finále bojují od 19 hodin se Švédskem. Utkání můžete sledovat prostřednictvím podrobné online reportáže.

Čeští hokejisté do 18 let po vítězství nad Spojenými státy na světovém šampionátu. | foto: CTK / Paprskar PavelČTK

Účast mezi nejlepší čtyřkou si výběr kouče Jana Tomajka zajistil ve středečním čtvrtfinále proti Finsku, vítězný gól na 2:1 obstaral v Bratislavě obránce Tadeáš Cífka.

„Kluci si to za tu bojovnost zasloužili,“ chválil po zápase Tomajko a vyzdvihl i brankáře Martina Psohlavce, který předvedl pětatřicet úspěšných zákroků.

Se Švédy se Češi potkávají na turnaji už podruhé, v základní skupině semifinálového soupeře porazili rovněž 2:1.

Vyrovnanou partii rozhodla v závěru přesilovková trefa Jakuba Vaněčka, jenž se prosadil až v čase 59:39.

Severský celek ve čtvrtfinále překvapivě skolil Kanadu (4:2). Osmnáctka hraje o medaile po čtyřech letech, zápas o bronz i o zlato je na programu v sobotu.

Slováci porazili v semifinále Lotyšsko

Slovenští reprezentanti v semifinále přehráli Lotyšsko 1:0 a podruhé si zahrají o zlaté medaile. Utkání rozhodl v čase 39:43 trenčínský rodák Michal Jakubec, čisté konto udržel Samuel Hrenák.

Slovensko v domácím prostředí ovládlo základní skupinu A, ve čtvrtfinále vyřadilo Dánsko a v semifinále splnilo roli papírového favorita proti Lotyšsku, které ve čtvrtfinále senzačně vyřadilo tým USA. Slováci, kteří v předešlých třech letech obsadili na MS osmnáctek 4. místo, se do finále dostali jen v roce 2003. Před třiadvaceti lety v boji o zlato prohráli s Kanadou.

Mistrovství světa do 18 let
1. 5. 2026 19:00
zápas probíhá
Česko Česko : Švédsko Švédsko 3:3 (2:1, 1:1, -:-)
Góly:
07:57 Tomek (Tománek, Cífka)
14:45 Tománek (Vaněček, Ruml)
20:45 Vaněček (Tomek)
Góly:
11:51 Hermansson (Command)
27:19 Command (Zirath)
43:20 Sörensson (Gudmundsson, Meijer)
Sestavy:
Psohlavec (Sklenička) – Vaněček, Michálek, Ruml (A), Nedorost, Byrtus, Cífka, Hora – Tománek (A), Tomek (C), Šebesta – Klaus, Řehák, Řípa – Katolický, Šichtař, Hartl – Sedláček, Huk, Holejšovský – Trefný.
Sestavy:
Törnblom (Tamm) – Lidén, Elofsson, Gustafsson (A), Gudmundsson, Palme, Cilthe, Eriksson, Bratt – Nordmark, Command, Hermansson – Meijer (C), Sörensson, Bartholdsson – Isaksson, Kim, Nömme – Karlsson (A), A. Andersson, Zirath.

Rozhodčí: Stewart (CAN), Stroebel (SUI) – Knox (CAN), Urfer (SUI)

Mistrovství světa do 18 let
1. 5. 2026 15:00
Slovensko Slovensko : Lotyšsko Lotyšsko 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Góly:
39:44 Jakubec (Selič, Botka)
Góly:
Sestavy:
Hrenák (Čelko) – Požgay, Goljer (C), Floriš, Botka, Kovalčík (A), Stančík – Matta, Šimko, Kazda (A) – Karšay, Válek, Bernát – Potočka, Hybský, Brath – Šramatý, Jakubec, Selič – Ozogány, Tariška.
Sestavy:
Plūmiņš (Nikitins) – Laugalis, Laganovskis, Luks, Lisovskis, Erdmanis-Hermanis, Klavinš, S. Kruminš – Avotiņš, Murnieks (A), Reidzāns (A) – Upenieks, Tarvids (C), Rots – Obuks, Klaucāns, Rutkis – E. Kruminš, Tamenieks, Losanš – Brakse.

Rozhodčí: Hyvarinen, Pilný – Hnát, Makinen

Počet diváků: 6500

