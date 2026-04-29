Selhání zámořských favoritů. Kanada i USA končí na MS do 18 let už ve čtvrtfinále

Autor: ,
  19:46aktualizováno  19:46
Hokejisté Kanady i USA nečekaně prohráli již ve čtvrtfinále mistrovství světa hráčů do 18 let a turnaj na Slovensku pro ně skončil. Obhájci zlatých medailí Kanaďané podlehli v repríze loňského finále Švédsku 2:4, o ještě větší šok se postarali Lotyši, kteří porazili americký výběr 5:2 a poprvé v historii postoupili do bojů o medaile na vrcholném turnaji této věkové kategorie.

Kanadští hokejisté na MS do 18 let. | foto: ČTK

Američané ovládli základní skupinu B, v níž prohráli jen na úvod s českou reprezentací 2:3 v prodloužení. Zámořský favorit překvapivě nezvládl reprízu loňského čtvrtfinále.

Ve třetí třetině sice dokázal snížit na 1:2, následně ale Lotyši vstřelili další dvě branky a i přes další snížení Američanů dovedli zápas do vítězného konce. Dvěma góly se pod lotyšskou výhru podepsal Martins Klaucans, brankář Patriks Plumins si připsal 43 úspěšných zákroků.

Kanada v loňském finále MS osmnáctek deklasovala Švédsko 7:0, letos bylo ale všechno jinak. Seveřané postoupili do play off z třetího místa v „české“ skupině, v níž se podle všeho ještě projevilo, že řada hráčů byla na začátku turnaje nemocná.

Ve čtvrtfinále si Švédové v první třetině vypracovali dvougólové vedení, které Kanada ve druhé části smazala. Ve třetí třetině ale rozhodl v přesilovce Nils Bartholdsson, jenž se poté prosadil i při power play soupeře.

Mistrovství světa do 18 let
29. 4. 2026 14:00
Kanada Kanada : Švédsko Švédsko 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)
Góly:
24:04 Dagenais (Preston, Jacobson)
39:59 Croskery (Lawrence)
Góly:
02:09 Karlsson (Nömme, Elofsson)
15:11 L. Andersson (A. Andersson)
52:37 Bartholdsson (Hermansson, Gustafsson)
58:29 Bartholdsson (Gustafsson)
Sestavy:
Betts (Esler) – Verhoeff (C), Croskery, Lin, Macbeath, Eshkawkogan, Ambrosio, Hicks – Zhilkin (A), Lawrence, Lemieux – Preston, Vandenberg, Valentini – Olsen, Jacobson, Dagenais – Hamilton, Di Iorio (A), Cali – Rousseau.
Sestavy:
Törnblom (Tamm) – Elofsson, Lidén, Gudmundsson, Gustafsson (A), Cilthe, Palme, Bratt, Eriksson – Hermansson, Command, Nordmark – Bartholdsson, Meijer (A), Isaksson – Nömme, Kim, Karlsson – L. Andersson (C), A. Andersson, Zirath.

Rozhodčí: Heidemann (USA), Pilný (CZE) – Brueggemann (GER), Hnát (CZE)

Počet diváků: 696

Mistrovství světa do 18 let
29. 4. 2026 16:00
USA USA : Lotyšsko Lotyšsko 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
Góly:
48:39 Zajic (Beuker)
56:34 Plante (Cullen, Mutryn)
Góly:
09:48 Klaucāns (Rutkis)
27:55 Rutkis (Murnieks)
50:20 Avotiņš (Laganovskis, Murnieks)
55:45 Klaucāns (Lisovskis)
59:11 Reidzāns (Erdmanis-Hermanis)
Sestavy:
Knowling (Carrithers) – Lutner, Bogas, Francisco, Barnett, Schairer, Guttierrez – Berchild (A), Beuker, Cullen – Glance, Stuart (A), Plante – Mutryn (C), Nelson, Trottier – Zajic, Rogowski, Meyer – Willis, Fitzhenry.
Sestavy:
Plūmiņš (Nikitins) – Laganovskis, Laugalis, Lisovskis, Luks, Erdmanis-Hermanis, Klavinš, S. Kruminš – Reidzāns (A), Murnieks (A), Avotiņš – Rots, Tarvids (C), Upenieks – Rutkis, Klaucāns, Obuks – Losanš, Tamenieks, E. Kruminš – Brakse.

Rozhodčí: Jeroen Klijberg (NED), Marek Žák (SVK) – Kenneth Englisch (GER), Peter Jedlička (SVK)

Počet diváků: 858

Mistrovství světa do 18 let
29. 4. 2026 18:00
zápas probíhá
Slovensko Slovensko : Dánsko Dánsko 7:1 (5:1, 1:0, -:-)
Góly:
06:51 Floriš (Botka, Ozogány)
07:49 Matta (Kazda, Kovalčík)
08:21 Selič (Matta, Kazda)
09:17 Kazda (Selič)
14:16 Karšay (Bernát, Goljer)
34:39 Potočka (Hybský, Floriš)
43:19 Kazda (Požgay, Šimko)
Góly:
13:18 Samuelsen
Sestavy:
Hrenák (Čelko) – Goljer (C), Požgay, Floriš, Botka, Stančík, Kovalčík (A), Bereš – Kazda (A), Šimko, Matta – Bernát, Válek, Karšay – Brath, Hybský, Potočka – Selič, Jakubec, Šramatý – Ozogány.
Sestavy:
Wilde (Navrbjerg) – Kjelgaard Larsen, Kramer (A), Jakobsen, Ebdrup, Norhoj, Baerentsen, Magnussen – Lepola, Poulsen (A), Samuelsen – Schioldan (C), Degn, Mogensen – Christensen, True, Heinsen – Jorgensen, Foder, Silverman.

Rozhodčí: Stroebel (SUI), Wedin (SWE) – Rigoni (ITA), Sorholm (SWE)

Mistrovství světa do 18 let
29. 4. 2026 12:00
Česko Česko : Finsko Finsko 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Góly:
07:09 Klaus (Řípa, Řehák)
39:05 Cífka (Řípa, Klaus)
Góly:
24:56 Fugleberg (Suvanto)
Sestavy:
Psohlavec (Sklenička) – Michálek, Vaněček, Nedorost, Ruml (A), Cífka, Byrtus, Hora – Tománek (A), Tomek (C), Šebesta – Klaus, Řípa, Řehák – Katolický, Šichtař, Hartl – Sedláček (A), Huk, Holejšovský – Trefný.
Sestavy:
Ahmajärvi (Lammi) – Piiparinen (C), Laatikainen, E. Uronen, Alalauri (A), Saarimäki, Kokkonen, Suominen – Wahlroos, A. Uronen (A), Kallio – Karassaari, Suvanto, Vanhatalo – Fugleberg, Laitinen, Santala – Pakarinen, Vuori, Mäkinen – Juntunen.

Rozhodčí: Ingals (CAN), Stewart (CAN) – Urfer (SUI), Willie (USA)

Počet diváků: 1299

Mistrovství světa do 18 let
29. 4. 2026 10:00
Německo Německo : Norsko Norsko 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)
Góly:
26:12 Calce (Hartmann, Krestan)
42:56 Calce (Hartmann)
53:58 Becker (Schwarz)
Góly:
13:50 Säther
20:28 Aaram-Olsen (Ask Haglund, Tollefsen)
58:45 Aaram-Olsen (Jones-Nilsson, Sivertsen-Andersen)
59:37 Aaram-Olsen (Sivertsen-Andersen)
Sestavy:
Wolter (Bolle) – Rosling, Kettler (A), Gerhofer, Hordt, Pizka, Schreiber, Krämer – Becker (A), Bloch, Schwarz – Krestan, Calce, Hartmann – Sladkov, Geppert (C), Steinhauser – Fürst, Lell, Kottner – Strauss.
Sestavy:
Timraz-Westin (43. Vant Aas) – Tollefsen, Berg (A), Martinsen, Dimitriev-Jensen, Säther, Wikdahl Lysholm, Juntti – Ask Haglund, Jones-Nilsson, Aaram-Olsen (A) – Sivertsen-Andersen, Frostestad Gulbrandsen, Kjølmoen (C) – Bjorland, Kvernstad, Andresen – Normann Kalinka, R. Johansen, Nergard – Stensland.

Rozhodčí: Filip Crman (SVK), Gergely Gebei (HUN) – Ryan Fraley (GBR), Quinn Schafer (USA)

Počet diváků: 534

