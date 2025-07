Mistrovství světa basketbalistek do 19 let v Brně: Skupina D

Česko - Argentina 77:49 (22:18, 41:32, 52:39)

Nejvíce bodů: Brzoňová 16, Pilařová 11, Bláhová 8 - Barrionuevová a Maggiová 12, Lagowská 8 Japonsko - Španělsko 54:69 (28:39) Tabulka skupiny D Tým Z V P S B 1. Španělsko 2 2 0 137:101 4 2. Japonsko 2 1 1 119:119 3 3. Česko 2 1 1 127:114 3 4. Argentina 2 0 2 96:145 2 Skupina A

Jižní Korea - Izrael 61:63 (40:32)

Maďarsko - USA 49:79 (31:42) Tabulka skupiny A Tým Z V P S B 1. USA 2 2 0 213:102 4 2. Izrael 2 1 1 145:147 3 3. Maďarsko 2 1 1 135:161 3 4. Jižní Korea 2 0 2 114:197 2 Skupina B

Čína - Portugalsko 52:75 (26:33)

Čína - Portugalsko 52:75 (26:33)

Kanada - Nigérie 113:42 (62:16)

Brazílie - Austrálie 59:87 (34:49) Tabulka skupiny C Tým Z V P S B 1. Francie 1 1 0 83:47 2 2. Austrálie 1 1 0 87:59 2 3. Brazílie 2 0 2 106:170 2