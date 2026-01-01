Česko - Lotyšsko 4:2. Junioři se v závěru báli o výhru, na soupeře v play off čekají

Autor:
  0:11aktualizováno  0:13
Zdálo se, že zápas měli pod kontrolou. Čeští junioři si ale v závěrečném vystoupení ve skupině hokejového mistrovství světa zadělali na drama. V ošemetném silvestrovském klání s Lotyšskem ke konci po polevení bránili těsné vedení. Vítězství 4:2 i umístění na nejhůře třetím místě nakonec dvacítce trefou do prázdné branky pojistil Václav Nestrašil. Čtvrtfinálového soupeře se národní tým dozví až po dohrání zbylých utkání.
Útočník hokejové dvacítky Václav Nestrašil (vlevo) se pustil do lotyšského...

Útočník hokejové dvacítky Václav Nestrašil (vlevo) se pustil do lotyšského obránce Harijse Cjunskise. | foto: iihf.com

Útočník české hokejové dvacítky Štěpán Hoch (25) se před lotyšským brankářem...
Útočník české dvacítky Tomáš Poletín slaví po svém důrazu gól v utkání MS proti...
Útočník Václav Nestrašil s obráncem Adamem Jiříčkem oslavují trefu české...
Kapitán české hokejové dvacítky Petr Sikora se snaží probít přes lotyšské...
14 fotografií

Připravujeme podrobnosti...

Česko – Lotyšsko 4:2

Online reportáž

Pokud svěřenci kouče Augusty potvrdí roli favorita, v tabulce obsadí druhé, nebo třetí místo. Záležet bude také na nočním duelu mezi Kanadou a Finskem.

Druhá příčka je pro národní mužstvo jednoznačným cílem. Znamenala by totiž schůdnějšího protivníka pro čtvrtfinále, Češi by se vyhnuli silným Švédům i Američanům.

Proti Lotyšsku vyrukují posíleni výkonem z posledního utkání. Finy především v úvodním dějství téměř k ničemu nepustili, měli střelecky navrch, navíc aktivně napadali a zastavovali jejich akce.

O tři body přišli až dvacet vteřin před třetí sirénou, výhru 2:1 v prodloužení zajistil parádní trefou Adam Jiříček. Dalším pozitivem budiž spolehlivý Michal Oršulák, jenž si spravil náladu po přídělu od Kanaďanů.

„Z naší strany nejsrovnanější výkon za těch pár dní, co jsme tady. Je na čem stavět. Samozřejmě tam jsou věci, na kterých budeme dále pracovat, protože chceme být bezchybní,“ chválil Augusta.

Se silvestrovským soupeřem se jeho svěřenci střetli už před startem turnaje. V přípravě přišli o dvougólové vedení, nakonec zvítězili 3:2 v prodloužení po gólu Maxmiliana Currana.

Také Lotyši mají play off jisté, v klíčovém utkání přetlačili Dánsko 6:3. Předtím nečekaně drželi krok s Kanadou (1:2 v prodloužení), naopak od Finů schytali těžký debakl 0:8.

Mistrovství světa do 20 let
31. 12. 2025 21:30
Česko Česko : Lotyšsko Lotyšsko 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Góly:
10:04 Poletín (Curran, Galvas)
11:19 Jiříček (Nestrašil, Benák)
25:31 Pšenička (Curran, Man)
58:43 Nestrašil (Čihař)
Góly:
06:00 Ansons (Osmanis, Šmits)
46:39 Sieradzkis (Osmanis, Murnieks)
Sestavy:
Mařík (Oršulák) – Jiříček (A), Fibigr (A), Mrtka, Galvas, Pšenička, Man, Dravecký – Nestrašil, Sikora (C), Čihař – Benák, Curran, Poletín – Chludil, Hoch, Novotný – Klíma, Drančák, Kubiesa – Žemlička.
Sestavy:
Mauriņš (58. Vecvanags) – Šmits (A), Cjunskis, Retenais (A), Briedis (C), Vitols, Sārts, Naglis – Osmanis, Murnieks, Ansons – Serkins, Polis, Naudins – Klaucāns, Berzkalns, Sieradzkis – Pumpiņš, Macijevskis, Flugins – Diļevka.

Rozhodčí: Borga (SUI), Tobias (USA) – Ankerstjerne (DEN), Makinen (FIN)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.