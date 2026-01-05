„Tým byl poskládaný na zlato, měl na to. Ale soupeř hrál intenzivněji, měl více střel, častěji se držel na puku,“ vyjmenovával příčiny prohry 4:6 expert Jeff O’Neill ve vysílání TSN.
O tři židle vedle sedící moderátor James Duthie s komplimenty vůči Čechům pokračoval: „Když vyřadili Kanadu na předchozích dvou turnajích, šlo o velké překvapení. Ale teď? Žádný šok. Vyhráli zaslouženě, nebál bych se říct, že dali dohromady nejlepší tým v tomhle století.“
V hráčích se mísila frustrace a obrovské zklamání. I vzhledem k nepříznivé bilanci z let minulých si moc přáli národní mužstvo pokořit a navázat na triumf z úvodního duelu ve skupině (7:5).
„Je to na nic, strašný pocit,“ hlesl Cole Reschny, autor vyrovnávací trefy na 3:3.
„Bojovali jsme až do konce, nám všem se to těžko vstřebává. Chtěli jsme zlato, hrozně moc jsme si ho přáli, ale Češi měli odpověď na všechno. Přehráli nás, chtěli to víc,“ přidal se skleslý kapitán Porter Martone.
A ještě před šampionátem opěvovaný supertalent Gavin McKenna rozmrzele doplnil: „Vítězný gól kopli do branky, ale počítá se. Musíme jim popřát hodně štěstí do finále. Nevím, co říct. Je mi úplně stejně jako před rokem... Zase jsme zklamali celý národ.“
Právě na něj se po zápase snesla výrazná část kritiky.
Fanoušci hromadně zpochybňují jeho talent, automaticky zavrhují možnost, že by se snad někdy měl dostat na úroveň Bedarda, Celebriniho a dalších kanadských hvězd, s nimiž bývá srovnáván.
„Tohle že má být příští jednička draftu? To je výsměch.“
U osmnáctiletého útočníka je rozčilovala občasná lehkovážnost, slabé přepínání směrem do defenzivy i chování za rozhodnutého stavu v závěru napínavého semifinále.
Nejprve za stavu 3:4 před vlastní brankou krosčekoval Tomáše Galvase a koledoval si o vyšší trest, hlavní sudí Osterberg a Stachowiak se nakonec po zhlédnutí záznamu u videa rozhodli jej ušetřit.
Po Čihařově trefě na 6:4 nechtěl McKenna další zborcení snů o titulu světových šampionů jen tak skousnout. V emocích křičel na rozhodčí, inkasoval 2+2 minuty za nesportovní chování.
Po závěrečné siréně se na jeho tváří zračil stejně prázdný výraz jako u ostatních. Favorit měl šance, trefoval tyčky, Michael Hage v prostředním dějství neproměnil dvě trestná střílení po sobě.
„Několikrát jsme se vrátili do zápasu, ale občas musíte ocenit i druhou stranu. Bolí to, ale takový je hokej. Musíme se oklepat a zachovat jako profíci,“ apeloval na mužstvo kouč Dale Hunter.
Překonat zklamání nebude snadné.
Kanaďané nejsou zvyklí na neúspěch, zvlášť tolikrát za krátkou dobu. Přijeli si pro zlato, nic jiného je nezajímalo. Chtěli konečně uspokojit hokejový národ, který se nechává juniorským mistrovstvím každoročně pobláznit.
Z hodnocení expertů ve studiu TSN jste až mohli získat pocit, že je turnaj u konce, souboj o třetí místo s Finskem se vůbec nekoná a k medaili už žádná cesta nevede.
Pokud se zámořský výběr nevzchopí a skončí čtvrtý, odjede s prázdnou potřetí v řadě, což se přihodilo jen v letech 1979, 1980 a 1981.
Pak se kritika ještě zintenzivní. Teď převažuje smutek, zároveň zaznívají věty, o kterých si český hokej ještě pár let zpátky mohl nechat jen zdát: „Tentokrát jsme prohráli s lepším týmem.“