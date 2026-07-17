Očekává se, že poločasová přestávka v nedělním finále potrvá mezi 20 a 25 minutami.
Zatímco zdroje z řad organizátorů mistrovství světa, organizace FIFA, naznačují, že pauza bude trvat přibližně 20 minut, zdá se, že jednou z možností je standardní 15minutová přestávka v poločase a následně plánovaná 11minutová show, píše například BBC Sport.
Finále MS ve fotbale
Kdy: neděle 19. 7. 2026
Kdo bude hrát: Španělsko, Argentina
Kdy a kde sledovat přenos: 19:20 Nova Action , 19:25 ČT Sport
Pravidla hry, která stanovuje IFAB (Mezinárodní rada fotbalových asociací), přitom uvádějí, že přestávka mezi polovinami trvá maximálně 15 minut.
Poločasová pauza loňského finále mistrovství světa klubů, které rovněž organizovala FIFA a konalo se v New Jersey, trval celkem 24 minut. Na stadionu s kapacitou přes 82 tisíc lidí měli koncert Coldplay, J Balvin, Doja Cat, Tems a Emmanuel Kelly.
Těsně před výkopem pak italský tenorista Andrea Bocelli představil hymnu letošního šampionátu. (11. června 2026)
Do nedělního programu se minulý týden zařadil Justin Bieber. Kromě hlavních hvězd vystoupí také Burna Boy, Gustavo Dudamel a sbor PS22 s Coldplay. Zpěvák a kytarista britské kapely Chris Martin celou show připravuje.
Mezinárodní federace FIFA si od novinky slibuje zisk až 100 milionů dolarů (2,12 miliardy korun), které hodlá využít na fotbalové a vzdělávací projekty.
Finále mistrovství světa začne v 21:00 středoevropského času (15:00 místního času), závěrečný ceremoniál před utkáním pak už v 19:30 našeho času.
Při něm vystoupí herec Tom Cruise, zpěváci Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger a youtuber IShowSpeed. Národní hymnu Spojených států zazpívá Jennifer Hudson.
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Účast ve finále si v úterý večer zajistilo Španělsko, když v prvním semifinále v Dallasu porazilo Francii 2:0.
Ve finále se utká s Argentinou, která ve středu porazila Anglii 2:1.