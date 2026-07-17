Finále MS ve fotbale: Poločasovou přestávku prodlouží show, zazpívá Madonna i Shakira

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  10:23
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Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13....

Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026) | foto: Reuters

Aztécký stadion hostil slavnostní zahájení fotbalového světového šampionátu. A...
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13....
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13....
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13....
78 fotografií
Madonna, Shakira či chlapecká K-popová skupina BTS. Během poločasové přestávky finále fotbalového mistrovství světa se na stadionu v New Jersey navíc uskuteční ještě 11minutová show ve stylu Super Bowlu, finále ligy amerického fotbalu NFL. Namísto obvyklých 15 minut se tak pauza protáhne na téměř dvojnásobek.

Očekává se, že poločasová přestávka v nedělním finále potrvá mezi 20 a 25 minutami.

Zatímco zdroje z řad organizátorů mistrovství světa, organizace FIFA, naznačují, že pauza bude trvat přibližně 20 minut, zdá se, že jednou z možností je standardní 15minutová přestávka v poločase a následně plánovaná 11minutová show, píše například BBC Sport.

Finále MS ve fotbale

Kdy: neděle 19. 7. 2026

Kdo bude hrát: Španělsko, Argentina

Kdy a kde sledovat přenos: 19:20 Nova Action , 19:25 ČT Sport

Pravidla hry, která stanovuje IFAB (Mezinárodní rada fotbalových asociací), přitom uvádějí, že přestávka mezi polovinami trvá maximálně 15 minut.

Poločasová pauza loňského finále mistrovství světa klubů, které rovněž organizovala FIFA a konalo se v New Jersey, trval celkem 24 minut. Na stadionu s kapacitou přes 82 tisíc lidí měli koncert Coldplay, J Balvin, Doja Cat, Tems a Emmanuel Kelly.

Těsně před výkopem pak italský tenorista Andrea Bocelli představil hymnu letošního šampionátu. (11. června 2026)

Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)

Do nedělního programu se minulý týden zařadil Justin Bieber. Kromě hlavních hvězd vystoupí také Burna Boy, Gustavo Dudamel a sbor PS22 s Coldplay. Zpěvák a kytarista britské kapely Chris Martin celou show připravuje.

Mezinárodní federace FIFA si od novinky slibuje zisk až 100 milionů dolarů (2,12 miliardy korun), které hodlá využít na fotbalové a vzdělávací projekty.

Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Aztécký stadion hostil slavnostní zahájení fotbalového světového šampionátu. A hýřil všemi barvami. Právě tady Češi v noci na čtvrtek proti domácím Mexičanům hrají o postup ze skupiny.
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
Zahajovací ceremoniál v Los Angeles před zápasem domácích USA s Paraguayí. (13. června 2026)
78 fotografií

Finále mistrovství světa začne v 21:00 středoevropského času (15:00 místního času), závěrečný ceremoniál před utkáním pak už v 19:30 našeho času.

Při něm vystoupí herec Tom Cruise, zpěváci Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger a youtuber IShowSpeed. Národní hymnu Spojených států zazpívá Jennifer Hudson.

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Finále odpíská Vinčič, vítězové se těší na prsteny

Účast ve finále si v úterý večer zajistilo Španělsko, když v prvním semifinále v Dallasu porazilo Francii 2:0.

Ve finále se utká s Argentinou, která ve středu porazila Anglii 2:1.

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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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