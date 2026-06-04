MS ve fotbale v televizi: Kde a kdy sledovat zápasy v USA, Kanadě a Mexiku

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Velký fotbalový festival se kvapem blíží. Mistrovství světa v roce 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko. Představí se na něm i Česká reprezentace. V našem přehledu najdete informace o tom, kdy a kde můžete zápasy sledovat.

Český záložník Lukáš Červ (vlevo) a Arni Frederiksberg z Faerských ostrovů | foto: Reuters

Kde sledovat MS ve fotbale 2026 v TV

  • Zápasy mistrovství světa poběží na volně dostupných stanicích ČT sport a Nova Action. Na šampionátu se odehraje 104 duelů a všechny budou k dispozici v přímých přenosech.
  • Na obou kanálech současně bude možné sledovat zápasy Česka, ostatní duely skupiny A, utkání o bronz i finále. Zbylé zápasy odvysílá každá stanice exkluzivně.

Soupisky všech týmů na MS ve fotbale 2026. Jaké hvězdy uvidíte?

České zápasy na MS ve fotbale v TV

DatumZápasPřímý přenos
pátek 12. 6., 4:00Jižní Korea – ČESKOČT sport, Nova Action
čtvrtek 18. 6., 18:00ČESKO – JARČT sport, Nova Action
čtvrtek 25. 6., 3:00ČESKO – MexikoČT sport, Nova Action

Utkání MS ve fotbale 2026 v TV

(Pozn.: JAR – Jižní Korea 25. června 3:00 se vysílá na ČT 2)

Datum a časSkupinaZápasVysílá
11. června, 21:00AMexiko – JARČT sport + Nova Action
12. června, 4:00AJižní Korea – ČeskoČT sport + Nova Action
12. června, 21:00BKanada – Bosna a HercegovinaNova Action
13. června, 3:00DUSA – ParaguayČT sport
13. června, 21:00BKatar – ŠvýcarskoČT sport
14. června, 00:00CBrazílie – MarokoČT sport
14. června, 3:00CHaiti – SkotskoNova Action
14. června, 6:00DAustrálie – TureckoNova Action
14. června, 19:00ENěmecko – CuracaoČT sport
14. června, 22:00FNizozemsko – JaponskoNova Action
15. června, 1:00EPobřeží slonoviny – EkvádorNova Action
15. června, 4:00FŠvédsko – TuniskoNova Action
15. června, 18:00HŠpanělsko – KapverdyNova Action
15. června, 21:00GBelgie – EgyptČT sport
16. června, 00:00HSaúdská Arábie – UruguayČT sport
16. června, 3:00GÍrán – Nový ZélandČT sport
16. června, 21:00IFrancie – SenegalNova Action
Datum a časSkupinaZápasVysílá
17. června, 00:00IIrák – NorskoČT sport
17. června, 3:00JArgentina – AlžírskoNova Action
17. června, 6:00JRakousko – JordánskoČT sport
17. června, 19:00KPortugalsko – KongoČT sport
17. června, 22:00LAnglie – ChorvatskoNova Action
18. června, 1:00LGhana – PanamaČT sport
18. června, 4:00KUzbekistán – KolumbieNova Action
18. června, 18:00AČesko – JARČT sport + Nova Action
18. června, 21:00BŠvýcarsko – Bosna a HercegovinaNova Action
19. června, 00:00BKanada – KatarNova Action
19. června, 3:00AMexiko – Jižní KoreaČT sport + Nova Action
19. června, 21:00DUSA – AustrálieČT sport
20. června, 00:00CSkotsko – MarokoNova Action
20. června, 2:30CBrazílie – HaitiČT sport
20. června, 5:00DTurecko – ParaguayČT sport
20. června, 19:00FNizozemsko – ŠvédskoČT sport
20. června, 22:00ENěmecko – Pobřeží slonovinyNova Action
21. června, 2:00EEkvádor – CuracaoČT sport
21. června, 6:00FTunisko – JaponskoČT sport
21. června, 18:00HŠpanělsko – Saúdská ArábieNova Action
21. června, 21:00GBelgie – ÍránČT sport
Datum a časSkupinaZápasVysílá
22. června, 00:00HUruguay – KapverdyČT sport
22. června, 3:00GNový Zéland – EgyptNova Action
22. června, 19:00LArgentina – RakouskoNova Action
22. června, 23:00IFrancie – IrákČT sport
23. června, 2:00INorsko – SenegalNova Action
23. června, 5:00JJordánsko – AlžírskoČT sport
23. června, 19:00KPortugalsko – UzbekistánNova Action
23. června, 22:00LAnglie – GhanaČT sport
24. června, 1:00LPanama – ChorvatskoNova Action
24. června, 4:00KKolumbie – KongoNova Action
24. června, 21:00BBosna a Hercegovina – KatarČT sport
25. června, 00:00CMaroko – HaitiČT sport
25. června, 3:00AČesko – MexikoČT sport + Nova Action
25. června, 3:00AJAR – Jižní KoreaČT 2
25. června, 22:00ECuracao – Pobřeží slonovinyNova Action
26. června, 1:00FTunisko – NizozemskoNova Action
26. června, 4:00DParaguay – AustrálieČT sport
26. června, 21:00INorsko – FrancieČT sport
27. června, 2:00HUruguay – ŠpanělskoNova Action
27. června, 5:00GEgypt – ÍránČT sport
27. června, 23:00LChorvatsko – GhanaNova Action
28. června, 1:30KKongo – UzbekistánNova Action
28. června, 4:00JJordánsko – ArgentinaČT sport

PŘEHLEDNĚ: Kdo poletí na mistrovství světa? Nominace českých fotbalistů

Zápasy play off

Datum a časFázeZápasVysílá
28. června, 21:001. kolo1. kolo play offNova Action
29. června, 19:001. kolo1. kolo play offNova Action
29. června, 22:301. kolo1. kolo play offČT sport + Nova Action
30. června, 3:001. kolo1. kolo play offČT sport
30. června, 19:001. kolo1. kolo play offNova Action
30. června, 23:001. kolo1. kolo play offČT sport
1. července, 3:001. kolo1. kolo play offČT sport
1. července, 18:001. kolo1. kolo play offNova Action
2. července, 21:001. kolo1. kolo play offČT sport
3. července, 1:001. kolo1. kolo play offČT sport
3. července, 5:001. kolo1. kolo play offNova Action
4. července, 00:001. kolo1. kolo play offNova Action
4. července, 19:00OsmifináleOsmifináleČT sport
5. července, 22:00OsmifináleOsmifináleNova Action
7. července, 2:00OsmifináleOsmifináleČT sport
7. července, 22:00OsmifináleOsmifináleNova Action
9. července, 22:00ČtvrtfináleČtvrtfináleČT sport
12. července, 3:00ČtvrtfináleČtvrtfináleNova Action
15. července, 21:00SemifináleSemifináleČT sport + Nova Action
18. července, 23:00Zápas o 3. místoZápas o 3. místoČT sport + Nova Action
19. července, 21:00FináleFináleČT sport + Nova Action

Pokud vás zajímá sledování šampionátu i z technického hlediska, detailní rozbor najdete v tomto textu:

MS ve fotbale 2026: Jak a kde nejlépe sledovat živě přenosy z USA, Mexika a Kanady?
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