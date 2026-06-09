MS ve fotbale 2026: Kvůli zápasu Čechů otevře v Praze několik podniků brzo ráno

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  11:37
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Češi vstoupí do fotbalového mistrovství světa úvodním duelem s Jižní Koreou v pátek ve 4 hodiny ráno SEČ. Sledování zápasu nabídne v metropoli hned několik podniků, které otevřou mimo svou standardní otevírací dobu. Vedle projekcí restaurace a bary na velkých plátnech nabízejí také snídani.
Čeští fanoušci na otevřeném tréninku fotbalové reprezentace v Mansfieldu.

Čeští fanoušci na otevřeném tréninku fotbalové reprezentace v Mansfieldu. | foto: Jiří Čihák, iDNES.cz

Čeští fanoušci dorazili na otevřený trénink fotbalové reprezentace v Mansfieldu.
Momentka z utkání mezi Českem a Guatemalou, v akci útočník Patrik Schick.
Český útočník Tomáš Chorý a jeho hlavička v zápase s Guatemalou.
Záložník Tomáš Souček hlavičkuje v utkání s Guatemalou.
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Fotbalové mistrovství světa začne 11. června zápasem domácího Mexika s Jihoafrickou republikou (JAR). Český tým se s JAR utká 18. června v 18:00 a 25. června čeká reprezentaci duel s Mexikem. Na ten si opět musí čeští fanoušci přivstat, začíná ve 03:00.

„Zájem o sledování všech zápasů očekáváme veliký. Fotbalový šampionát je největší sportovní událost roku 2026. Všechny zápasy budeme pouštět na velkoplošné obrazovce a televizních obrazovkách v časech naší otevírací doby. Noční přenosy české reprezentace budeme hostům nabízet mimo naši běžnou otevírací dobu, otevírat budeme vždy hodinu před začátkem přenosu,“ řekl ČTK Milan Mužátko, majitel Restaurace a Sportbar U Zábranských.

Zájem o noční přenosy zaznamenali také v restauraci Letenský Tulipán. „Jsme pouze ve vnitřních prostorech, nikoliv venkovních, a pokud na noční vysílání tedy nakonec dojde, budeme určitě všechny hosty upozorňovat na maximální ohleduplnost k okolí vzhledem k času, kdy se tato utkání hrají. Celkově očekáváme, že bude zájem sledovat i ostatní zápasy mistrovství světa, nejen ty české,“ sdělil za vedení restaurace Filip Sedlák.

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Jednatel restaurace Legenda Aleš Doupovec počítá s velkým náporem hostů na utkání České republiky s JAR, které začíná v 18:00. „Po dlouhém přemýšlení jsme se rozhodli vysílat noční zápasy české reprezentace a další zápasy po oslovení komunitami v Praze. Například se nám již ozvali Brazilci, jestli budeme vysílat utkání jejich týmu,“ podotkl.

Restaurace Guilty Pleasure Diner, která má k dispozici čtyři velké televizní obrazovky a velké plátno s projektorem, bude vysílat minimálně oba noční zápasy české reprezentace, v případě zájmu i jiná utkání. „Restauraci budeme otvírat hodinu před zápasy a po konci utkání budeme nabízet hostům snídaňové menu,“ uvedl jednatel František Vosecký.

S promítáním nočních zápasů počítají také v James Joyce Irish Pubu, v Restauraci U Pecků, v Pivní zahradě Kraft, ve Stanici Ládví, v Bamboo Pubu nebo Restauraci Havana. Na jiných místech, jako v prostorách beach baru ve Žlutých lázních nebo Hard Rock Cafe, budou fotbalové zápasy promítat pouze v rámci své pracovní doby.

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Celkově platí, že pro sledování nočních zápasů je potřeba rezervace. Provozovatelé v ranních hodinách počítají se speciálním občerstvením formou švédských stolů nebo omezenou nabídkou menu. „Personální zajištění je pro nás docela oříškem, ale do práce se holt budou muset zapojit i všichni společníci a management,“ konstatoval za Guilty Pleasure Diner Vosecký.

Promítání zápasů fotbalového šampionátu nabízí i restaurace manifesto Anděl. „Všechny zápasy vysíláme živě během naší otevírací doby. Abychom udrželi správnou fanouškovskou energii po celý den, v pauzách mezi přímými přenosy budeme na obrazovkách nepřetržitě promítat reprízy a nejlepší momenty odehraných zápasů,“ uvedl podnik na facebookovém profilu.

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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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