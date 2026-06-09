Fotbalové mistrovství světa začne 11. června zápasem domácího Mexika s Jihoafrickou republikou (JAR). Český tým se s JAR utká 18. června v 18:00 a 25. června čeká reprezentaci duel s Mexikem. Na ten si opět musí čeští fanoušci přivstat, začíná ve 03:00.
„Zájem o sledování všech zápasů očekáváme veliký. Fotbalový šampionát je největší sportovní událost roku 2026. Všechny zápasy budeme pouštět na velkoplošné obrazovce a televizních obrazovkách v časech naší otevírací doby. Noční přenosy české reprezentace budeme hostům nabízet mimo naši běžnou otevírací dobu, otevírat budeme vždy hodinu před začátkem přenosu,“ řekl ČTK Milan Mužátko, majitel Restaurace a Sportbar U Zábranských.
Zájem o noční přenosy zaznamenali také v restauraci Letenský Tulipán. „Jsme pouze ve vnitřních prostorech, nikoliv venkovních, a pokud na noční vysílání tedy nakonec dojde, budeme určitě všechny hosty upozorňovat na maximální ohleduplnost k okolí vzhledem k času, kdy se tato utkání hrají. Celkově očekáváme, že bude zájem sledovat i ostatní zápasy mistrovství světa, nejen ty české,“ sdělil za vedení restaurace Filip Sedlák.
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Jednatel restaurace Legenda Aleš Doupovec počítá s velkým náporem hostů na utkání České republiky s JAR, které začíná v 18:00. „Po dlouhém přemýšlení jsme se rozhodli vysílat noční zápasy české reprezentace a další zápasy po oslovení komunitami v Praze. Například se nám již ozvali Brazilci, jestli budeme vysílat utkání jejich týmu,“ podotkl.
Restaurace Guilty Pleasure Diner, která má k dispozici čtyři velké televizní obrazovky a velké plátno s projektorem, bude vysílat minimálně oba noční zápasy české reprezentace, v případě zájmu i jiná utkání. „Restauraci budeme otvírat hodinu před zápasy a po konci utkání budeme nabízet hostům snídaňové menu,“ uvedl jednatel František Vosecký.
S promítáním nočních zápasů počítají také v James Joyce Irish Pubu, v Restauraci U Pecků, v Pivní zahradě Kraft, ve Stanici Ládví, v Bamboo Pubu nebo Restauraci Havana. Na jiných místech, jako v prostorách beach baru ve Žlutých lázních nebo Hard Rock Cafe, budou fotbalové zápasy promítat pouze v rámci své pracovní doby.
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Celkově platí, že pro sledování nočních zápasů je potřeba rezervace. Provozovatelé v ranních hodinách počítají se speciálním občerstvením formou švédských stolů nebo omezenou nabídkou menu. „Personální zajištění je pro nás docela oříškem, ale do práce se holt budou muset zapojit i všichni společníci a management,“ konstatoval za Guilty Pleasure Diner Vosecký.
Promítání zápasů fotbalového šampionátu nabízí i restaurace manifesto Anděl. „Všechny zápasy vysíláme živě během naší otevírací doby. Abychom udrželi správnou fanouškovskou energii po celý den, v pauzách mezi přímými přenosy budeme na obrazovkách nepřetržitě promítat reprízy a nejlepší momenty odehraných zápasů,“ uvedl podnik na facebookovém profilu.