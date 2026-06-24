MS ve fotbal 2026: Tabulka třetích týmů. Kdo má nejblíže k postupu

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  8:55
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Chorvatští fotbalisté slaví gól do sítě Panamy na mistrovství světa. | foto: Reuters

Letošní mistrovství světa má poměrně štědrý postupový klíč. Po skončení soubojů v základních skupinách projdou do 1. kola play off všechny týmy na prvních a druhých místech a také osm nejlepších celků z třetích příček. Bude se to týkat i českých fotbalistů? Podívejte se na průběžně aktualizované pořadí týmů na třetích místech.

Čeští fotbalisté mají za sebou porážku 1:2 s Jižní Koreou a remízu 1:1 JAR. Jak vypadá aktuální situace na třetích příčkách?

Tabulka týmů na třetích místech

Do prvního kola play off na mistrovství světa ve fotbale 2026 postoupí ze třetích míst osm týmů z dvanácti.

Tabulka týmů na třetích místech
Poř.TýmZVRPSB
1.Švédsko21016:63
2.Skotsko21011:13
3.Chorvatsko21013:43
4.Alžírsko21012:43
5.Paraguay21012:43
6.Kapverdy20202:22
7.Belgie20201:12
8.Česko20112:31
9.DR Kongo20111:21
10.Ekvádor20110:11
11.Bosna a Herceg.20112:51
12.Senegal20023:60

Postup: 1.–8. místo → play off (1/16 finále).

Co rozhoduje při bodové rovnosti týmů na třetích místech?
PořadíKritérium
1.Počet bodů
2.Rozdíl skóre (vstřelené − inkasované góly)
3.Počet vstřelených gólů
4.Fair play (žluté a červené karty)
5.Pořadí v žebříčku FIFA

Při bodové rovnosti ve skupinách rozhodují následující kritéria FIFA:

PořadíKritérium FIFA
1.Body ze vzájemných zápasů
2.Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů
3.Počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech
4.Celkové skóre (rozdíl vstřelených a obdržených gólů) ve skupině
5.Celkový počet vstřelených gólů ve skupině
6.Fair play (žluté a červené karty)
7.Pořadí v žebříčku FIFA

Pavouk MS ve fotbale 2026

  • Do vyřazovací části jsou předem pevně zařazeni pouze vítězové skupin a týmy z 2. míst.
  • Týmy ze 3. míst se doplní podle předem daného klíče. FIFA má připravených 495 možných kombinací podle toho, z kterých skupin třetí týmy postoupí.
  • První čtyři země ze žebříčku FIFA (Argentina, Španělsko, Anglie a Francie) byly nasazeny tak, aby se v případě vítězství ve skupině mohly potkat až v semifinále.

MS ve fotbale 2026: Kompletní program. Kdy a s kým hrají Češi

Na mistrovství světa ve fotbale 2026 se v základní části odehraje 72 zápasů. Jak se bude pokračovat?

1. kolo play off

DatumČasZápasVýsledekDějiště
28. 6. 202621:002A – 2BLos Angeles
29. 6. 202619:001C – 2FHouston
29. 6. 202622:30Německo – 3A/B/C/D/FBoston
30. 6. 202603:001F – 2CMonterrey
30. 6. 202619:002E – 2IDallas
30. 6. 202623:00Argentina – 3C/D/F/G/HNew York/New Jersey
1. 7. 202603:00Mexiko – 3C/E/F/H/IMexiko
1. 7. 202618:001L – 3E/H/I/J/KAtlanta
1. 7. 202622:001G – 3A/E/H/I/JSeattle
2. 7. 202602:00USA – 3B/E/F/I/JSan Francisco
2. 7. 202621:001H – 2JLos Angeles
3. 7. 202601:002K – 2LToronto
3. 7. 202605:001B – 3E/F/G/I/JVancouver
3. 7. 202620:002D – 2GDallas
4. 7. 202600:001J – 2HMiami
4. 7. 202603:301K – 3D/E/I/J/LKansas City

MS ve fotbale v televizi: Kde a kdy sledovat zápasy v USA, Kanadě a Mexiku

Osmifinále

DatumČasZápasVýsledekDějiště
4. 7. 202619:00vítěz (2A/2B) – vítěz (1F/2C)Houston
4. 7. 202623:00vítěz (1E/3.) – vítěz (1I/3.)Filadelfie
5. 7. 202622:00vítěz (1C/2F) – vítěz (2E/2I)New York/New Jersey
6. 7. 202602:00vítěz (1A/3.) – vítěz (1L/3.)Mexiko
6. 7. 202621:00vítěz (2K/2L) – vítěz (1H/2J)Dallas
7. 7. 202602:00vítěz (1D/3.) – vítěz (1G/3.)Seattle
7. 7. 202618:00vítěz (1J/2H) – vítěz (2D/2G)Atlanta
7. 7. 202622:00vítěz (1B/3.) – vítěz (1K/3.)Vancouver

Čtvrtfinále

DatumČasZápasVýsledekDějiště
9. 7. 202622:00vítěz osmifinále 1 – vítěz osmifinále 2Boston
10. 7. 202621:00vítěz osmifinále 5 – vítěz osmifinále 6Los Angeles
11. 7. 202623:00vítěz osmifinále 3 – vítěz osmifinále 4Miami
12. 7. 202603:00vítěz osmifinále 7 – vítěz osmifinále 8Kansas City

Semifinále

DatumČasZápasVýsledekDějiště
14. 7. 202621:00vítěz čtvrtfinále 1 – vítěz čtvrtfinále 2Dallas
15. 7. 202621:00vítěz čtvrtfinále 3 – vítěz čtvrtfinále 4Atlanta

Zápas o 3. místo

DatumČasZápasVýsledekDějiště
18. 7. 202623:00poražený SF 1 – poražený SF 2Miami

Finále

DatumČasZápasVýsledekDějiště
19. 7. 202621:00vítěz SF 1 – vítěz SF 2New York/New Jersey
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