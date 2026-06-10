MS ve fotbale 2026: Zápasy českého týmu si opět rozdělí ČT a Nova

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  8:04
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Zápasy české fotbalové reprezentace na mistrovství světa na americkém kontinentu odvysílají souběžně kanály ČT sport i Nova Action. Obě televize budou paralelně vysílat i zahajovací utkání, finále a zápas o třetí místo. Dalších 50 utkání odvysílá každá televize exkluzivně.
Týmová fotografie českých fotbalistů před utkáním s Guatemalou

Týmová fotografie českých fotbalistů před utkáním s Guatemalou | foto: FAČR

Čeští fotbalisté slaví gól proti Guatemale.
Tenhle dánský přímý kop skončil na hlavě Patrika Schicka.
Fotbalové studio Novy, odkud budou moderátoři a experti doprovázet přenosy z...
Čeští fotbalisté slaví postup na MS.
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Fotbalový šampionát se koná od 11. června do 19. července v Kanadě, ve Spojených státech a v Mexiku. Česko si účast zajistilo vítězstvím nad Irskem a Dánskem v baráži. Postupně se ve skupině A utká s fotbalisty Jižní Koreje, Jihoafrické republiky a Mexika.

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Česká televize, stejně jako před čtyřmi lety, prodala sublicenci na odvysílání poloviny zápasů konkurenční Nově. Obě televize musí všechna utkání nabídnout na volně šířených televizních kanálech, ke kterým se diváci dostanou zdarma.

Česká televize (ČT) je bude vysílat výhradně na programu ČT sport, skupina Nova pak zejména na kanálu Nova Action a vybraná atraktivní utkání i na hlavním kanálu Nova.

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„Hlavním kanálem šampionátu bude Nova Action, která nabídne polovinu zápasů exkluzivně, zatímco druhou polovinu utkání odvysílá ČT sport. Zápasy české reprezentace budou vysílány souběžně na Nova Action i ČT sport, stejně jako zahajovací utkání, finále a zápas o třetí místo,“ uvedl Jakub Eichler z Novy.

Zápasy českého týmu na MS ve fotbale 2026
DatumČasZápasDějištěPřímý přenos
12.06.04:00Jižní Korea – ČESKOEstadio Akron (Mexiko)ČT sport, Nova Action
18.06.18:00ČESKO – JARMercedes-Benz Stadium (USA)ČT sport, Nova Action
25.06.03:00ČESKO – MexikoEstadio Azteca (Mexiko)ČT sport, Nova Action

Přenosy z MS ve fotbale v televizi

ČT podle Patrika Vacka z tiskového oddělení nabídne více než polovinu nejatraktivnějších zápasů MS včetně studií, odborných analýz, pohledu významných fotbalových expertů přímo z dějiště a vstupů štábů.

„Diváci se mohou těšit i na rozšířený informační servis na ČT sport Plus,“ slíbil.

O vysílací práva se Česká televize s Novou podělila také před čtyřmi lety při fotbalovém mistrovství světa v Kataru, které bylo bez české účasti. Zápasů tehdy na šampionátu bylo méně. Česká televize exkluzivně odvysílala 32 utkání, Nova 18 zápasů a sdíleně divákům televize nabídly 14 utkání.

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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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