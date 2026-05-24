ONLINE: Velká Británie - Lotyšsko 0:0. Vybojuje outsider první body?

Desátý den světového šampionátu ve Švýcarsku pokračuje dalšími dvěma zápasy skupiny A. Od 16.20 vyzve poslední Velká Británie o postup usilující Lotyšsko. Večerní duel od 20.20 pak obstarají dosud neporažení hokejisté Finska proti Rakušanům. Obě utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Lotyš Rudolfs Balcers překonává brankáře Finska Justuse Annunena | foto: Reuters

Lotyšsko v sobotu nečekaným vítězstvím 4:2 uštědřilo už třetí porážku na turnaji obhájcům titulu ze Spojených států, když se v závěrečném dějství blýskl dvěma góly a nahrávkou 22letý útočník Sandis Vilmanis.

Druhou výhrou na turnaji se tak opět dostali do hry o čtvrtfinále. Aktuálně mají na 5. místě šest bodů a po Britech se střetnou ještě s předposledním Maďarskem. Navíc mají oproti čtvrtému Německu zápas k dobru. Pokud Lotyši v obou zbývajících zápasech zvítězí za tři body, tak si bez ohledu na ostatní výsledky Německa i USA zajistí postup do čtvrtfinále.

ONLINE: Velká Británie – Lotyšsko

Utkání základní skupiny A na hokejovém MS sledujeme podrobně od 16.20

Ofenzivu Lotyšů spolu s Vilmanisem táhne Rudolfs Balcers, který má rovněž na kontě šest bodů (5+1). Navíc devětadvacetiletý křídelník hraje v dresu Curychu ve Swiss Life Arena po celou sezonu.

To Velká Británie potvrzuje papírové předpoklady. Po pěti odehraných zápasech se bez zisku jediného bodu a se skóre 4:23 krčí na posledním místě tabulky. Navrátilec do elitní šestnáctky mistrovství světa má před sebou kritický úkol.

V boji o udržení ho po nedělním utkání s Lotyšskem čeká už jen Německo. Britové nutně potřebují z těchto dvou zápasů vytěžit minimálně 4 body – jelikož nezvládli klíčový zápas s Maďarskem (0:5), v případě rovnosti bodů by kvůli horšímu vzájemnému zápasu se stejně sestupu nevyhnuli.

Mistrovství světa v hokeji 2026
24. 5. 2026 16:20
Zápas probíhá
V. Británie : Lotyšsko 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
M. Robson - M. Richardson, N. Halbert - L. Steele, T. Brown - D. Clements, J. Tetlow - B. Jenion - J. Waller, C. Neilson, L. Kirk - O. Betteridge, R. Dowd, B. Perlini - B. Harewood, R. Lachowicz, L. Neilson - J. Curran, B. Davies, C. Shudra - J. Hopkins
Sestavy:
K. Gudlevskis - O. Cibulskis, A. Šmits - A. Andžans, R. Freibergs - R. Mamčics, K. Zile - M. Tumanovs - R. Balcers, D. Smirnovs, S. Vilmanis - M. Dzierkals, H. Egle, E. Tralmaks - T. Andersons, O. Batna, R. Krastenbergs - O. Lapinskis, G. Prohorenkovs, K. Skrastinš - F. Buncis

Vyloučení: 1:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Finský nabitý kádr ukazuje, že velká očekávání byla oprávněná. Pět zápasů, pět vítězství a krásné skóre 24:5. Tým táhne dvojnásobný vítěz Stanley Cupu a největší hvězda turnaje Aleksander Barkov, který svou účastí na mistrovství přilákal do Švýcarska řadu dalších skvělých hráčů z NHL.

A přestože Barkov na gól stále čeká, pěti nahrávkami se podílel na zatím suverénní cestě Seveřanů. Nejvíce však v útoku zatím září Jesse Puljujärvi (3+3) ze švýcarského Servette. Finové navíc mají druhou nejlepší přesilovku na turnaji i třetí nejlepší oslabení a v brance zkušeného Joonase Korpisala z Bostonu.

ONLINE: Finsko – Rakousko

Utkání základní skupina A na hokejovém MS sledujeme podrobně od 20.20

Zřejmě se tak na závěr skupinové fáze utkají se Švýcarskem o první místo, v cestě jim ještě předtím stojí Rakousko.

To loni ve Stockholmu postoupilo do čtvrtfinále po dlouhých 30 letech a bezchybně začalo i letošní šampionát. Nejprve porazilo jasně 5:2 Británii, pak 4:2 Maďarsko i 3:1 silné Lotyšsko. Ve druhé části jej však čekají už jen ti nejtěžší soupeři a rakouským hokejistům se proti nim nedaří.

S domácím Švýcarskem schytali debakl 0:9, a přestože v sobotu proti Německu vedli a do půlky zápasu byli i lepším týmem, Němci nakonec i díky hattricku Lukase Reichela utkání ovládli 6:2. V tabulce jsou tak s devíti body na 3. místě, ale postup zdaleka nemají jistý – potřebují už nutně opět začít bodovat.

Zaskočí severského favorita?

Mistrovství světa v hokeji 2026
24. 5. 2026 20:20
Finsko : Rakousko
