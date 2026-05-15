Cestu turnajem v pátek 15. května zahájí i výběry Kanady, Švédska, Finska, Německa, USA, Švýcarska a Dánska. Právě dánská reprezentace bude prvním soupeřem českého výběru. Na loňském mistrovství světa se Dánové postarali o největší šok, když ve čtvrtfinále senzačně přemohli Kanadu.
Kdy a kde sledovat zápas Česko – Dánsko v TV
Přímý přenos utkání Česko – Dánsko vysílá ČT sport, předzápasové studio začíná v 19:30. Duel bude možné sledovat také na platformě Oneplay a prostřednictvím textové online reportáže na iDNES.cz.
|Datum:
|pátek 15. května 2026 ve 20:20
|Dějiště:
|BFC Arena (Fribourg, Švýcarsko)
|TV přenos
|ČT sport, Oneplay
Kde sledovat hokejové MS 2026 živě?
Všechny české zápasy odvysílá Česká televize v živém vysílání na ČT sport. Ostatní zápasy rozprostře mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.
|Čas
|Zápas
|Program
|Komentátoři
|15:30
|Kanada – Švédsko
|ČT sport / ČT sport Plus
|Robert Záruba, Milan Antoš
|16:10
|Finsko – Německo
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|19:30
|ČESKO – Dánsko
|ČT sport
|Robert Záruba, Milan Antoš
|20:10
|USA – Švýcarsko
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
Jak sledovat MS v hokeji 2025 ze zahraničí?
Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.
Složení skupin pro MS 2026
V závorce pořadí v žebříčku IIHF
Skupina A (Curych): USA (2.), Švýcarsko (3.), Finsko (7.), Německo (8.), Lotyšsko (11.), Rakousko (12.), Maďarsko (18.), Velká Británie (19.)
Skupina B (Fribourg): Kanada (4.), Švédsko (5.), ČESKO (6.), Dánsko (9.), Slovensko (10.), Norsko (13.), Slovinsko (17.), Itálie (20.)
Kdy a kde se koná MS v hokeji 2026
- Mistrovství světa s pořadovým číslem 89 se koná ve Švýcarsku. Hrát se bude od 15. do 31. května.
- Tradiční rozdělení do dvou osmičlenných skupin určilo Česku skupinu B ve Fribourgu, skupinu A hostí Curych.
- Mistrovství světa se do Švýcarska vrací po 17 letech. Poslední šampionát se zde konal v roce 2009. Plánované MS v roce 2020 zhatila pandemie covidu-19.
Formát MS v hokeji 2026
Formát šampionátu zůstává neměnný. Ze dvou osmičlenných uskupení postoupí pokaždé čtveřice nejlepších, kteří se následně systémem křížem utkají ve čtvrtfinále (1A – 4B, 2A – 3B, 1B – 4A, 2B – 3A).
