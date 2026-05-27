MS v hokeji 2026: Jak si poradí Češi ve čtvrtfinále s Finskem? Kde sledovat zápas živě?

Autor:
  9:39
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Jejich soupiska i výkony na šampionátu budí respekt. Finští hokejisté jsou čtvrtfinálovým soupeřem českého týmu na mistrovství světa ve Švýcarsku. Výběr kouče Rulíka v utkání proti Kanadě konečně ukázal bojovné srdce, což je před play off dobrá zpráva. V následujícím přehledu najdete, kde a kdy můžete duel Česko – Finsko sledovat živě, vzájemnou bilanci a další informace.

Dominik Kubalík slaví gól na 2:0 ve druhé třetině proti Kanadě. | foto: AP

Kdy a kde sledovat zápas Finsko – Česko v TV

Přímý přenos utkání Finsko – Česko vysílá ČT sport, předzápasové studio začíná v 15:40. Duel bude možné sledovat také na platformě Oneplay a prostřednictvím textové online reportáže na iDNES.cz.

Datum:čtvrtek 28. května 2026 v 16:20
Dějiště:Swiss Life Arena (Curych, Švýcarsko)
TV přenosČT sport, Oneplay

Češi ve svém prvním duelu na MS ve Švýcarsku přehráli 4:1 Dánsko. Ve druhém utkání senzačně podlehli outsiderovi ze Slovinska 2:3 v prodloužení. Na trapas rychle zapomněli a ve třetím zápase porazili Švédsko 4:3.

Aby to nadšení fanoušci neměli tak jednoduché, přišlo další trápení s papírově výrazně slabším soupeřem. Utkání s Itálií však národní tým zvládl otočit na 3:1 a následovala vítězná bitva 3:2 se Slováky. S jistotou postupu do čtvrtfinále pak Češi nastoupili proti Norsku, zápas vůbec nezvládli a prohráli 1:4. V posledním utkání základní skupiny Rulíkův výběr konečně ukázal bojovný výkon, Kanadě však podlehl 2:3.

Finsko působí na šampionátu suverénně. Ze sedmi duelů v základní skupině šestkrát zvítězilo. Postupně porazilo Německo 3:1, Maďarsko 4:1, USA 6:2, Lotyšsko 7:1, Velkou Británii 4:0 a Rakousko 5:2. Jedinou porážku si připsalo v souboji o první místo ve vyrovnaném utkání s domácím Švýcarskem.

Vzájemná bilance s Čechy na MS v hokeji

  • Týmy se na světovém šampionátu potkaly šestadvacetkrát. Češi vyhráli 15krát, Finové 8krát a 3 utkání skončila remízou.
  • Poslední vzájemný zápas na MS proběhl v roce 2024 v Praze. Češi zvítězili 1:0 po nájezdech.
POSLEDNÍCH 5 VZÁJEMNÝCH ZÁPASŮ NA MS
TURNAJVÝSLEDEK
MS 2024 (základní skupina)ČESKO – Finsko 1:0 SN
MS 2022 (základní skupina)ČESKO – FInsko 0:3
MS 2021 (čtvrtfinále)ČESKO – Finsko 0:1
MS 2017 (základní skupina)ČESKO – Finsko 4:3 SN
MS 2015 (čtvrtfinále)ČESKO – Finsko 5:3

TV program čtvrtfinále MS v hokeji na 28. května

ČasZápasVysílání
15:50Finsko – ČESKOČT sport
16:10Kanada- USAČT sport Plus
19:50Švýcarsko – ŠvédskoČT sport
20:10Norsko – LotyšskoČT sport Plus

Jak sledovat MS v hokeji 2026 ze zahraničí?

Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.

Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.