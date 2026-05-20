MS v hokeji 2026: Kde a kdy sledovat zápas Česko - Itálie živě v televizi

Autor:
  6:37
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
České hokejisty čeká čtvrtý zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Po vydřené výhře nad Švédskem vyzvou Itálii. V našem přehledu najdete, kde a kdy můžete duel Česko - Itálie sledovat živě, vzájemnou bilanci a další informace.

Češi slaví trefu Jakuba Fleka proti Švédsku. | foto: ČTK

Kdy a kde sledovat zápas Česko – Itálie v TV

Přímý přenos utkání Česko – Itálie vysílá ČT sport, předzápasové studio začíná v 15:40. Duel bude možné sledovat také na platformě Oneplay a prostřednictvím textové online reportáže na iDNES.cz.

Datum:středa 20. května 2026 v 16:20
Dějiště:BFC Arena (Fribourg, Švýcarsko)
TV přenosČT sport, Oneplay

Češi ve svém prvním duelu na MS ve Švýcarsku přehráli 4:1 Dánsko. Ve druhém utkání senzačně podlehli outsiderovi ze Slovinska 2:3 v prodloužení. Na trapas rychle zapomněli a ve třetím zápase porazili Švédsko 4:3.

Itálie do turnaje vstoupila porážkou 0:6 od Kanady a neuspěla ani v souboji se Slovenskem (1:4). Před zápasem proti Česku ještě ji čeká ještě zápas s Norskem.

Vzájemná bilance Česka a Itálie na MS

  • Týmy se na světovém šampionátu potkaly osmkrát a všechny zápasy vyhrála česká reprezentace.
  • Poslední vzájemný souboj na MS se odehrál v roce 2019 v Bratislavě a Češi v něm zvítězili 8:0.
TURNAJVÝSLEDEK
MS 2019 (základní skupina)ČESKO – Itálie 8:0
MS 2014 (základní skupina)ČESKO – Itálie 2:0
MS 2012 (základní skupina)Itálie – ČESKO 0:6
MS 2008 (základní skupina)ČESKO – Itálie 7:2
MS 2001 (osmifinále)ČESKO – Itálie 11:0
MS 2000 (osmifinále)ČESKO – Itálie 9:2
MS 1996 (základní skupina)Itálie – ČESKO 5:9
MS 1993 (čtvrtfinále)ČESKO – Itálie 8:1

TV program MS v hokeji na středu 20. května

ČasZápasVysíláníKomentátoři
15:40ČESKO – ItálieČT sportRobert Záruba, Milan Antoš
16:10Rakousko – ŠvýcarskoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček
20:00USA – NěmeckoČT sportTomáš Jílek, Petr Hubáček
20:10Švédsko – SlovinskoČT sport PlusRobert Záruba, Milan Antoš

Jak sledovat MS v hokeji 2026 ze zahraničí?

Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.

Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.