MS v hokeji 2026: Druhý den turnaje Češi vyzvou Slovince. Kde sledovat zápas

Světový šampionát ve Švýcarsku, který potrvá do neděle 31. května, má za sebou první boje ve skupinách. I druhý den turnaje nastoupí čeští reprezentanti. S kým se střetnou a kdo další vyjede na led?

Martin Kaut na tréninku hokejové reprezentace v dějišti šampionátu. | foto: ČTK

Druhý den turnaje pokračují zápasy ve skupinách. V sobotu 16. května je na programu šest zápasů, ve kterých nastoupí týmy Slovenska, Norska, Velké Británie, Rakouska, Itálie, Kanady, Maďarska, Finska, Lotyšska, Švýcarska a Slovinska, jehož soupeřem bude český výběr.

Kdy a kde sledovat zápas Slovinsko – Česko v TV

Přímý přenos utkání Slovinsko – Česko vysílá ČT sport, předzápasové studio začíná v 19:30. Duel bude možné sledovat také na platformě Oneplay a prostřednictvím textové online reportáže na iDNES.cz.

Datum:sobota 16. května 2026 ve 20:20
Dějiště:BFC Arena (Fribourg, Švýcarsko)
TV přenosČT sport, Oneplay

Kde sledovat hokejové MS 2026 živě?

Všechny české zápasy odvysílá Česká televize v živém vysílání na ČT sport. Ostatní zápasy rozprostře mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

ČasZápasVysíláníKomentátoři
12:00Slovensko – NorskoČT sport / ČT sport PlusRobert Záruba, Milan Antoš
12:10Velká Británie – RakouskoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček
16:00Itálie – KanadaČT sport / ČT sport PlusOndřej Zamazal, Jan Procházka
16:10Maďarsko – FinskoČT sport PlusMichal Dimitrov, David Pospíšil
19:30Slovinsko – ČESKOČT sport / ČT sport PlusRobert Záruba, Milan Antoš
20:10Lotyšsko – ŠvýcarskoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček

Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.

Kdy a kde se koná MS v hokeji 2026

  • Mistrovství světa s pořadovým číslem 89 se koná ve Švýcarsku. Hrát se bude od 15. do 31. května.
  • Tradiční rozdělení do dvou osmičlenných skupin určilo Česku skupinu B ve Fribourgu, skupinu A hostí Curych.
  • Mistrovství světa se do Švýcarska vrací po 17 letech. Poslední šampionát se zde konal v roce 2009. Plánované MS v roce 2020 zhatila pandemie covidu-19.

Složení skupin pro MS 2026

V závorce pořadí v žebříčku IIHF

Skupina A (Curych): USA (2.), Švýcarsko (3.), Finsko (7.), Německo (8.), Lotyšsko (11.), Rakousko (12.), Maďarsko (18.), Velká Británie (19.)

Skupina B (Fribourg): Kanada (4.), Švédsko (5.), ČESKO (6.), Dánsko (9.), Slovensko (10.), Norsko (13.), Slovinsko (17.), Itálie (20.)

Formát MS v hokeji 2026

Formát šampionátu zůstává neměnný. Ze dvou osmičlenných uskupení postoupí pokaždé čtveřice nejlepších, kteří se následně systémem křížem utkají ve čtvrtfinále (1A – 4B, 2A – 3B, 1B – 4A, 2B – 3A).

