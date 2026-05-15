Kde sledovat hokejové MS 2026 živě?
Všechny české zápasy odvysílá Česká televize (ČT) v živém vysílání na ČT sport. Ostatní zápasy rozprostře mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.
Zápasy budou komentovat Robert Záruba, Tomáš Jílek, Ondřej Zamazal a Michal Dimitrov. Ve vysílání je doplní hokejoví experti ČT sport Milan Antoš, Petr Hubáček, David Pospíšil a Jan Procházka. Rozhovory s hráči a trenéry přímo z dějiště turnaje bude zajišťovat Darina Vymětalíková.
Studio na Kavčích horách bude řídit Jiří Hölzel, jeho součástí bude skupina stálých expertů i mimořádných hostů.
Jak sledovat MS v hokeji 2025 ze zahraničí?
Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.
Kde v Praze sledovat MS v hokeji 2026?
Nejvyhledávanější fanzóny v Praze:
- Riegrovy sady
- Rohanský ostrov
- Žluté lázně
- Terasy v Galerii Harfa
Hokej je národní svátek, který dokáže Čechy stmelit jako málokterá jiná akce a například v Praze se během mistrovství světa v hokeji opět promění některá místa ve velkou arénu plnou zápasové euforie. Kdo si chce vychutnat pravou atmosféru velké zóny pro fanoušky pod širým nebem, může zamířit třeba do Riegrových sadů nebo na Rohanský ostrov.
Podrobný program televizního vysílání z MS 2026
Pátek 15. května
|Čas
|Zápas
|Program
|Komentátoři
|15:30
|Kanada – Švédsko
|ČT sport / ČT sport Plus
|Robert Záruba, Milan Antoš
|16:10
|Finsko – Německo
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|19:30
|ČESKO – Dánsko
|ČT sport
|Robert Záruba, Milan Antoš
|20:10
|USA – Švýcarsko
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
Sobota 16. května
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|Komentátoři
|12:00
|Slovensko – Norsko
|ČT sport / ČT sport Plus
|Robert Záruba, Milan Antoš
|12:10
|Velká Británie – Rakousko
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|16:00
|Itálie – Kanada
|ČT sport / ČT sport Plus
|Ondřej Zamazal, Jan Procházka
|16:10
|Maďarsko – Finsko
|ČT sport Plus
|Michal Dimitrov, David Pospíšil
|19:30
|Slovinsko – ČESKO
|ČT sport / ČT sport Plus
|Robert Záruba, Milan Antoš
|20:10
|Lotyšsko – Švýcarsko
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
Neděle 17. května
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|Komentátoři
|12:00
|Itálie – Slovensko
|ČT sport / ČT sport Plus
|Robert Záruba, Milan Antoš
|12:10
|Velká Británie – USA
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|16:00
|Dánsko – Švédsko
|ČT sport / ČT sport Plus
|Robert Záruba, Milan Antoš
|16:10
|Rakousko – Maďarsko
|ČT sport Plus
|Michal Dimitrov, David Pospíšil
|20:00
|Německo – Lotyšsko
|ČT sport / ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|20:10
|Norsko – Slovinsko
|ČT sport Plus
|Ondřej Zamazal, Jan Procházka
Pondělí 18. května
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|Komentátoři
|16:00
|Finsko – USA
|ČT sport / ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|16:10
|Kanada – Dánsko
|ČT sport Plus
|Robert Záruba, Milan Antoš
|19:30
|Švédsko – ČESKO
|ČT sport / ČT sport Plus
|Robert Záruba, Milan Antoš
|20:10
|Německo – Švýcarsko
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
Úterý 19. května
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|Komentátoři
|16:00
|Lotyšsko – Rakousko
|ČT sport / ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|16:10
|Itálie – Norsko
|ČT sport Plus
|Ondřej Zamazal, Jan Procházka
|20:00
|Slovinsko – Slovensko
|ČT sport / ČT sport Plus
|Robert Záruba, Milan Antoš
|20:10
|Maďarsko – Velká Británie
|ČT sport Plus
|Michal Dimitrov, David Pospíšil
Středa 20. května
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|Komentátoři
|15:40
|ČESKO – Itálie
|ČT sport / ČT sport Plus
|Robert Záruba, Milan Antoš
|16:10
|Rakousko – Švýcarsko
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|20:00
|USA – Německo
|ČT sport / ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|20:10
|Švédsko – Slovinsko
|ČT sport Plus
|Robert Záruba, Milan Antoš
Čtvrtek 21. května
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|Komentátoři
|16:00
|Kanada – Norsko
|ČT sport / ČT sport Plus
|Robert Záruba, Milan Antoš
|16:10
|Lotyšsko – Finsko
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|20:00
|Dánsko – Slovensko
|ČT sport / ČT sport Plus
|Robert Záruba, Milan Antoš
|20:10
|Švýcarsko – Velká Británie
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
Pátek 22. května
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|Komentátoři
|16:00
|Kanada – Slovinsko
|ČT sport / ČT sport Plus
|Robert Záruba, Milan Antoš
|16:10
|Německo – Maďarsko
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|20:00
|Švédsko – Itálie
|ČT sport / ČT sport Plus
|Robert Záruba, Milan Antoš
|20:10
|Finsko – Velká Británie
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
Sobota 23. května
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|Komentátoři
|12:00
|Lotyšsko – USA
|ČT sport / ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|12:10
|Dánsko – Slovinsko
|ČT sport Plus
|Ondřej Zamazal, Jan Procházka
|15:40
|Slovensko – ČESKO
|ČT sport / ČT sport Plus
|Robert Záruba, Milan Antoš
|16:10
|Švýcarsko – Maďarsko
|ČT sport Plus
|Michal Dimitrov, David Pospíšil
|20:00
|Rakousko – Německo
|ČT sport / ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|20:10
|Norsko – Švédsko
|ČT sport Plus
|Robert Záruba, Milan Antoš
Neděle 24. května
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|Komentátoři
|16:10
|Velká Británie – Lotyšsko
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|16:10
|Dánsko – Itálie
|ČT sport Plus
|Ondřej Zamazal, Jan Procházka
|20:00
|Slovensko – Kanada
|ČT sport / ČT sport Plus
|Robert Záruba, Milan Antoš
|20:10
|Finsko – Rakousko
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
Pondělí 25. května
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|Komentátoři
|15:40
|ČESKO – Norsko
|ČT sport / ČT sport Plus
|Robert Záruba, Milan Antoš
|16:10
|USA – Maďarsko
|ČT sport Plus
|Michal Dimitrov, David Pospíšil
|20:00
|Slovinsko – Itálie
|ČT sport / ČT sport Plus
|Robert Záruba, Milan Antoš
|20:00
|Německo – Velká Británie
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
Úterý 26. května
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|Komentátoři
|12:00
|Norsko – Dánsko
|ČT sport Plus
|Ondřej Zamazal, Jan Procházka
|12:10
|Maďarsko – Lotyšsko
|ČT sport Plus
|Michal Dimitrov, David Pospíšil
|15:40
|Švédsko – Slovensko
|ČT sport / ČT sport Plus
|Robert Záruba, Milan Antoš
|16:10
|USA – Rakousko
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|19:40
|ČESKO – Kanada
|ČT sport / ČT sport Plus
|Robert Záruba, Milan Antoš
|20:10
|Švýcarsko – Finsko
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
Čtvrtek 28. května: čtvrtfinále
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|15:50
|ČF
|ČT sport / ČT sport Plus
|16:10
|ČF
|ČT sport Plus
|19:50
|ČF
|ČT sport / ČT sport Plus
|20:10
|ČF
|ČT sport Plus
Sobota 30. května: semifinále
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|15:00
|SF
|ČT sport / ČT sport Plus
|19:30
|SF
|ČT sport / ČT sport Plus
Neděle 31. května: zápasy o medaile
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|Komentátoři
|15:00
|o 3. místo
|ČT sport / ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|19:30
|Finále
|ČT sport / ČT sport Plus
|Robert Záruba, Milan Antoš