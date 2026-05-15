MS v hokeji 2026: Kde a kdy sledovat přenosy v televizi, přehled den po dni

Autor: , ,
  6:37
K mistrovství světa v hokeji tradičně patří velká dávka televizních přenosů i zasvěcených diskusí fanoušků. Světový šampionát ve Švýcarsku odstartuje v pátek 15. května a skončí v neděli 31. května. Všechny zápasy najdete ve vysílání České televize. Podrobný rozpis den po dni si můžete prohlédnout v našem textu.

Ondřej Beránek (vpravo) na prvním tréninku hokejové reprezentace ve Švýcarsku. | foto: ČTK

Kde sledovat hokejové MS 2026 živě?

Všechny české zápasy odvysílá Česká televize (ČT) v živém vysílání na ČT sport. Ostatní zápasy rozprostře mezi ČT sport a ČT sport Plus prostřednictvím iVysílání.

Zápasy budou komentovat Robert Záruba, Tomáš Jílek, Ondřej Zamazal a Michal Dimitrov. Ve vysílání je doplní hokejoví experti ČT sport Milan Antoš, Petr Hubáček, David Pospíšil a Jan Procházka. Rozhovory s hráči a trenéry přímo z dějiště turnaje bude zajišťovat Darina Vymětalíková.

Studio na Kavčích horách bude řídit Jiří Hölzel, jeho součástí bude skupina stálých expertů i mimořádných hostů.

Jak sledovat MS v hokeji 2025 ze zahraničí?

Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.

Kde v Praze sledovat MS v hokeji 2026?

Nejvyhledávanější fanzóny v Praze:

  • Riegrovy sady
  • Rohanský ostrov
  • Žluté lázně
  • Terasy v Galerii Harfa

Hokej je národní svátek, který dokáže Čechy stmelit jako málokterá jiná akce a například v Praze se během mistrovství světa v hokeji opět promění některá místa ve velkou arénu plnou zápasové euforie. Kdo si chce vychutnat pravou atmosféru velké zóny pro fanoušky pod širým nebem, může zamířit třeba do Riegrových sadů nebo na Rohanský ostrov.

Podrobný program televizního vysílání z MS 2026

Pátek 15. května

ČasZápasProgramKomentátoři
15:30Kanada – ŠvédskoČT sport / ČT sport PlusRobert Záruba, Milan Antoš
16:10Finsko – NěmeckoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček
19:30ČESKO – DánskoČT sportRobert Záruba, Milan Antoš
20:10USA – ŠvýcarskoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček

Sobota 16. května

ČasZápasVysíláníKomentátoři
12:00Slovensko – NorskoČT sport / ČT sport PlusRobert Záruba, Milan Antoš
12:10Velká Británie – RakouskoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček
16:00Itálie – KanadaČT sport / ČT sport PlusOndřej Zamazal, Jan Procházka
16:10Maďarsko – FinskoČT sport PlusMichal Dimitrov, David Pospíšil
19:30Slovinsko – ČESKOČT sport / ČT sport PlusRobert Záruba, Milan Antoš
20:10Lotyšsko – ŠvýcarskoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček

Neděle 17. května

ČasZápasVysíláníKomentátoři
12:00Itálie – SlovenskoČT sport / ČT sport PlusRobert Záruba, Milan Antoš
12:10Velká Británie – USAČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček
16:00Dánsko – ŠvédskoČT sport / ČT sport PlusRobert Záruba, Milan Antoš
16:10Rakousko – MaďarskoČT sport PlusMichal Dimitrov, David Pospíšil
20:00Německo – LotyšskoČT sport / ČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček
20:10Norsko – SlovinskoČT sport PlusOndřej Zamazal, Jan Procházka

Pondělí 18. května

ČasZápasVysíláníKomentátoři
16:00Finsko – USAČT sport / ČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček
16:10Kanada – DánskoČT sport PlusRobert Záruba, Milan Antoš
19:30Švédsko – ČESKOČT sport / ČT sport PlusRobert Záruba, Milan Antoš
20:10Německo – ŠvýcarskoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček

Úterý 19. května

ČasZápasVysíláníKomentátoři
16:00Lotyšsko – RakouskoČT sport / ČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček
16:10Itálie – NorskoČT sport PlusOndřej Zamazal, Jan Procházka
20:00Slovinsko – SlovenskoČT sport / ČT sport PlusRobert Záruba, Milan Antoš
20:10Maďarsko – Velká BritánieČT sport PlusMichal Dimitrov, David Pospíšil

Středa 20. května

ČasZápasVysíláníKomentátoři
15:40ČESKO – ItálieČT sport / ČT sport PlusRobert Záruba, Milan Antoš
16:10Rakousko – ŠvýcarskoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček
20:00USA – NěmeckoČT sport / ČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček
20:10Švédsko – SlovinskoČT sport PlusRobert Záruba, Milan Antoš

Čtvrtek 21. května

ČasZápasVysíláníKomentátoři
16:00Kanada – NorskoČT sport / ČT sport PlusRobert Záruba, Milan Antoš
16:10Lotyšsko – FinskoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček
20:00Dánsko – SlovenskoČT sport / ČT sport PlusRobert Záruba, Milan Antoš
20:10Švýcarsko – Velká BritánieČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček

Pátek 22. května

ČasZápasVysíláníKomentátoři
16:00Kanada – SlovinskoČT sport / ČT sport PlusRobert Záruba, Milan Antoš
16:10Německo – MaďarskoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček
20:00Švédsko – ItálieČT sport / ČT sport PlusRobert Záruba, Milan Antoš
20:10Finsko – Velká BritánieČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček

Sobota 23. května

ČasZápasVysíláníKomentátoři
12:00Lotyšsko – USAČT sport / ČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček
12:10Dánsko – SlovinskoČT sport PlusOndřej Zamazal, Jan Procházka
15:40Slovensko – ČESKOČT sport / ČT sport PlusRobert Záruba, Milan Antoš
16:10Švýcarsko – MaďarskoČT sport PlusMichal Dimitrov, David Pospíšil
20:00Rakousko – NěmeckoČT sport / ČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček
20:10Norsko – ŠvédskoČT sport PlusRobert Záruba, Milan Antoš

Neděle 24. května

ČasZápasVysíláníKomentátoři
16:10Velká Británie – LotyšskoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček
16:10Dánsko – ItálieČT sport PlusOndřej Zamazal, Jan Procházka
20:00Slovensko – KanadaČT sport / ČT sport PlusRobert Záruba, Milan Antoš
20:10Finsko – RakouskoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček

Pondělí 25. května

ČasZápasVysíláníKomentátoři
15:40ČESKO – NorskoČT sport / ČT sport PlusRobert Záruba, Milan Antoš
16:10USA – MaďarskoČT sport PlusMichal Dimitrov, David Pospíšil
20:00Slovinsko – ItálieČT sport / ČT sport PlusRobert Záruba, Milan Antoš
20:00Německo – Velká BritánieČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček

Úterý 26. května

ČasZápasVysíláníKomentátoři
12:00Norsko – DánskoČT sport PlusOndřej Zamazal, Jan Procházka
12:10Maďarsko – LotyšskoČT sport PlusMichal Dimitrov, David Pospíšil
15:40Švédsko – SlovenskoČT sport / ČT sport PlusRobert Záruba, Milan Antoš
16:10USA – RakouskoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček
19:40ČESKO – KanadaČT sport / ČT sport PlusRobert Záruba, Milan Antoš
20:10Švýcarsko – FinskoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček

Čtvrtek 28. května: čtvrtfinále

ČasZápasVysílání
15:50ČFČT sport / ČT sport Plus
16:10ČFČT sport Plus
19:50ČFČT sport / ČT sport Plus
20:10ČFČT sport Plus

Sobota 30. května: semifinále

ČasZápasVysílání
15:00SFČT sport / ČT sport Plus
19:30SFČT sport / ČT sport Plus

Neděle 31. května: zápasy o medaile

ČasZápasVysíláníKomentátoři
15:00o 3. místoČT sport / ČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček
19:30FináleČT sport / ČT sport PlusRobert Záruba, Milan Antoš
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.