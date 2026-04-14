MS v hokeji 2026: Kde se bude hrát? Podívejte se na stadiony v Curychu a Fribourgu

Hokejové mistrovství světa 2026 se blíží. Letos se bude hrát ve Švýcarsku od 15. do 31. května. O špičkové zázemí a skvělou atmosféru se podělí moderní arény v Curychu a Fribourgu. Jak oba stadiony vypadají a co divákům nabízejí?
Swiss Life Arena v Curychu, jeden z hlavních stadionů mistrovství světa. | foto: Skyscraper2010 / Wikimedia Commons (CC0)

Swiss Life Arena (Curych)

Hlavním dějištěm šampionátu bude moderní Swiss Life Arena v Curychu, která byla otevřena teprve v roce 2022. Jde o multifunkční arénu, jež slouží nejen hokeji, ale i koncertům a dalším velkým akcím.

  • kapacita během MS: cca 10 000 diváků
  • domovský stadion klubu ZSC Lions
  • v Curychu se odehrají zápasy základní skupiny A
  • aréna bude hostit i play off včetně semifinále a finále

BCF Arena (Fribourg)

BCF Arena ve Fribourgu bude hostit zápasy mistrovství světa v hokeji. Základní skupinu tam odehraje i česká reprezentace.

Druhou hostitelskou arénou je BCF Arena ve Fribourgu, která prošla rozsáhlou modernizací dokončenou v roce 2020. Stadion je známý bouřlivou atmosférou. Sedačky fanoušků jsou v těsné blízkostí hrací plochy.

  • kapacita během MS: cca 7 500 diváků
  • domovský stadion klubu HC Fribourg-Gottéron
  • ve Fribourgu se odehrají zápasy základní skupiny B
  • stadion bude hostit také vybrané čtvrtfinálové zápasy

Kde bude hrát Česko?

Česká reprezentace odehraje základní skupinu ve Fribourgu, tedy v BCF Areně.

MS v hokeji 2026: Program, skupiny, kdy a s kým budou hrát Češi?

Jak se dostat na stadiony MS v hokeji 2026

Doprava na zápasy bude velmi dobře dostupná a fanoušci navíc mohou využít výhodu, že veřejná doprava je v den utkání zahrnuta v ceně vstupenky.

Curych – Swiss Life Arena

  • aréna se nachází v západní části města (Altstetten)
  • dostupnost vlakem i tramvají (zastávka Zürich Altstetten)
  • z centra trvá cesta přibližně 10–15 minut

Fribourg – BCF Arena

  • stadion leží nedaleko centra města
  • dostupnost vlakem (stanice Fribourg) + krátká docházková vzdálenost
  • případně městská doprava v rámci sítě FRIMOBIL
