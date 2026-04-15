Kde koupit vstupenky na MS v hokeji 2026
- Vstupenky jsou v prodeji prostřednictvím oficiálního ticketingového partnera Ticketcorner, na který odkazují i oficiální stránky IIHF
- Nejlevnější vstupenky začínají zhruba na 30 CHF (cca 800 Kč).
- Pořadatelé důrazně varují před nákupem vstupenek přes neoficiální prodejce, sociální sítě nebo sekundární tržiště.
- Prodej odstartoval už v září 2025 a pokračuje v několika vlnách.
Systém prodeje vstupenek
Prodej je rozdělen do několika etap:
- od září 2025 – balíčky na celý hrací den (2–3 zápasy)
- od února 2026 – jednotlivé zápasy
- další vstupenky se průběžně uvolňují
Kolik vstupenky stojí?
V Curychu jsou k dispozici pouze místa k sezení, zatímco ve Fribourgu lze koupit i levnější vstupenky na stání.
- Curych – kategorie 1–3 (sezení)
- Fribourg – kategorie 1–4 (včetně levnějších míst na stání)
Cenové kategorie vstupenek (Fribourg)
Pro zápasy ve Fribourgu (BCF Arena), kde bude hrát česká reprezentace, jsou vstupenky rozděleny do čtyř kategorií:
- Kategorie 1 – centrální sektory na podélné tribuně: cca 250–360 CHF (6 600–9 400 Kč)
- Kategorie 2 – podélné tribuny mimo střed: cca 180–280 CHF (4 700–7 400 Kč)
- Kategorie 3 – místa za brankami a ve vyšších patrech: cca 90–200 CHF (2 400–5 300 Kč)
- Kategorie 4 – stání bez rezervovaného místa: cca 30–120 CHF (800–3 200 Kč)
Cenové kategorie vstupenek (Curych)
Pro zápasy v Curychu (Swiss Life Arena) jsou vstupenky rozděleny do tří kategorií:
- Kategorie 1 – centrální sektory na podélné tribuně: cca 140–410 CHF (3 700–10 800 Kč)
- Kategorie 2 – podélné tribuny mimo střed a rohy: cca 100–270 CHF (2 600–7 100 Kč)
- Kategorie 3 – místa za brankami a ve vyšších patrech: cca 40–180 CHF (1 080–4 700 Kč)
I v rámci jedné kategorie se ceny výrazně liší – záleží na atraktivitě zápasu, hracím čase i aktuální poptávce.
Vstupenky na play off
Vstupenky na vyřazovací část turnaje nejsou aktuálně v samostatném prodeji. Organizátoři nabízeli balíčky na celou závěrečnou část turnaje (tzv. final round package), zatímco jednotlivé zápasy se zatím v běžném prodeji neobjevují.
Situace se ale může změnit – organizátoři mohou další vstupenky uvolnit v průběhu prodeje, proto se vyplatí sledovat oficiální stránky turnaje a ticketing.
Zvýhodněné rodinné vstupenky
Na vybrané zápasy jsou k dispozici tzv. family tickets se slevou až 26 %. Podmínkou je nákup minimálně dvou vstupenek, maximálně lze pořídit šest lístků v jedné objednávce. Nabídka se vztahuje jen na vybrané zápasy a platí do vyprodání.
Limity nákupu vstupenek
Pořadatel turnaje stanovil limity počtu vstupenek na jeden účet.
- u nejžádanějších zápasů je limit zpravidla nižší – obvykle kolem 4 vstupenek
- u ostatních utkání může být limit vyšší, často až kolem 10 vstupenek
- konkrétní limit se vždy liší podle zápasu a je uveden přímo při nákupu
- Pro větší skupiny je možné podat individuální žádost prostřednictvím zákaznické podpory Ticketcorner, například e-mailem na consumercare@ticketcorner.ch nebo telefonicky na +41 900 800 800 (placená linka).
Mají děti vstup zdarma?
Ano, ale pouze částečně:
- děti do 5 let zdarma (bez nároku na vlastní sedadlo)
- od 5 let musí mít vlastní vstupenku
Vstupenky pro vozíčkáře:♿
- vstupenka se kupuje za cenu kategorie 2, doprovod má vstup zdarma.
- Nákup není možný online – objednávky se řeší e-mailem na consumercare@ticketcorner.ch nebo telefonicky na +41 900 800 800 (placená linka).
- Místa jsou přidělována podle pořadí objednávek
Lze vstupenky přeprodat?
- oficiální resale platforma zatím není potvrzená
- vstupenky nejsou personalizované
- vstupenky lze předat soukromě
- komerční přeprodej je zakázán
Veřejná doprava je v ceně vstupenky!
Fanoušci jistě ocení, že vstupenka na utkání MS v hokeji zahrnuje bezplatnou veřejnou dopravu v den zápasu.
- Curych (síť ZVV)
- Fribourg (síť FRIMOBIL)