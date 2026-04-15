MS v hokeji 2026: Vstupenky, kde a za kolik je koupíte

Hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku začíná už za měsíc a zájem o vstupenky je obrovský. Turnaj se bude hrát do 31. května v Curychu a Fribourgu a představí se na něm i Česko. Jak lístky koupit, v jakých kategoriích jsou dostupné a kolik stojí? Přinášíme přehled všech důležitých informací.
Interiér BCF Areny

Kde koupit vstupenky na MS v hokeji 2026

  • Vstupenky jsou v prodeji prostřednictvím oficiálního ticketingového partnera Ticketcorner, na který odkazují i oficiální stránky IIHF
  • Nejlevnější vstupenky začínají zhruba na 30 CHF (cca 800 Kč).
  • Pořadatelé důrazně varují před nákupem vstupenek přes neoficiální prodejce, sociální sítě nebo sekundární tržiště.
  • Prodej odstartoval už v září 2025 a pokračuje v několika vlnách.

Systém prodeje vstupenek

Prodej je rozdělen do několika etap:

  • od září 2025 – balíčky na celý hrací den (2–3 zápasy)
  • od února 2026 – jednotlivé zápasy
  • další vstupenky se průběžně uvolňují

Kolik vstupenky stojí?

V Curychu jsou k dispozici pouze místa k sezení, zatímco ve Fribourgu lze koupit i levnější vstupenky na stání.

  • Curych – kategorie 1–3 (sezení)
  • Fribourg – kategorie 1–4 (včetně levnějších míst na stání)

Cenové kategorie vstupenek (Fribourg)

Pro zápasy ve Fribourgu (BCF Arena), kde bude hrát česká reprezentace, jsou vstupenky rozděleny do čtyř kategorií:

  • Kategorie 1 – centrální sektory na podélné tribuně: cca 250–360 CHF (6 600–9 400 Kč)
  • Kategorie 2 – podélné tribuny mimo střed: cca 180–280 CHF (4 700–7 400 Kč)
  • Kategorie 3 – místa za brankami a ve vyšších patrech: cca 90–200 CHF (2 400–5 300 Kč)
  • Kategorie 4 – stání bez rezervovaného místa: cca 30–120 CHF (800–3 200 Kč)

Cenové kategorie vstupenek (Curych)

Pro zápasy v Curychu (Swiss Life Arena) jsou vstupenky rozděleny do tří kategorií:

  • Kategorie 1 – centrální sektory na podélné tribuně: cca 140–410 CHF (3 700–10 800 Kč)
  • Kategorie 2 – podélné tribuny mimo střed a rohy: cca 100–270 CHF (2 600–7 100 Kč)
  • Kategorie 3 – místa za brankami a ve vyšších patrech: cca 40–180 CHF (1 080–4 700 Kč)

I v rámci jedné kategorie se ceny výrazně liší – záleží na atraktivitě zápasu, hracím čase i aktuální poptávce.

Vstupenky na play off

Vstupenky na vyřazovací část turnaje nejsou aktuálně v samostatném prodeji. Organizátoři nabízeli balíčky na celou závěrečnou část turnaje (tzv. final round package), zatímco jednotlivé zápasy se zatím v běžném prodeji neobjevují.

Situace se ale může změnit – organizátoři mohou další vstupenky uvolnit v průběhu prodeje, proto se vyplatí sledovat oficiální stránky turnaje a ticketing.

Zvýhodněné rodinné vstupenky

Na vybrané zápasy jsou k dispozici tzv. family tickets se slevou až 26 %. Podmínkou je nákup minimálně dvou vstupenek, maximálně lze pořídit šest lístků v jedné objednávce. Nabídka se vztahuje jen na vybrané zápasy a platí do vyprodání.

Limity nákupu vstupenek

Pořadatel turnaje stanovil limity počtu vstupenek na jeden účet.

  • u nejžádanějších zápasů je limit zpravidla nižší – obvykle kolem 4 vstupenek
  • u ostatních utkání může být limit vyšší, často až kolem 10 vstupenek
  • konkrétní limit se vždy liší podle zápasu a je uveden přímo při nákupu
  • Pro větší skupiny je možné podat individuální žádost prostřednictvím zákaznické podpory Ticketcorner, například e-mailem na consumercare@ticketcorner.ch nebo telefonicky na +41 900 800 800 (placená linka).

Mají děti vstup zdarma?

Ano, ale pouze částečně:

  • děti do 5 let zdarma (bez nároku na vlastní sedadlo)
  • od 5 let musí mít vlastní vstupenku

Vstupenky pro vozíčkáře:♿

  • vstupenka se kupuje za cenu kategorie 2, doprovod má vstup zdarma.
  • Nákup není možný online – objednávky se řeší e-mailem na consumercare@ticketcorner.ch nebo telefonicky na +41 900 800 800 (placená linka).
  • Místa jsou přidělována podle pořadí objednávek

Lze vstupenky přeprodat?

  • oficiální resale platforma zatím není potvrzená
  • vstupenky nejsou personalizované
  • vstupenky lze předat soukromě
  • komerční přeprodej je zakázán

Veřejná doprava je v ceně vstupenky!

Fanoušci jistě ocení, že vstupenka na utkání MS v hokeji zahrnuje bezplatnou veřejnou dopravu v den zápasu.

  • Curych (síť ZVV)
  • Fribourg (síť FRIMOBIL)
