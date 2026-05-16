Místo radosti ze snadného duelu a tří „povinných“ bodů do tabulky skupiny B bude muset česká reprezentace řešit nepříjemné otázky.
Co vedlo k prohře se Slovinskem? Proč Česko neproměnilo víc šancí ze 34 střel, když soupeři na tři branky stačilo 17 pokusů?
A udělal trenér Radim Rulík dobře, když posadil zdravého útočníka Matěje Blümela jen na tribunu a na jeho místě dal šanci Janu Mandátovi?
„Takhle jsme si to nepředstavovali. Nešli jsme si za tím... Přestříleli jsme je, ale nebyli jsme před bránou, netlačili jsme se tam a to asi rozhodlo. Spoustu situací jsme přehrávali,“ vykládal po prohře útočník Kaut.
Zásadní a diskutabilní moment přišel ve 49. minutě, kdy Slovinsko vyrovnalo na 2:2. Gól vstřelil Anže Kuralt bombou z mezikruží, proti které se brankář Pavlát nestihl přesunout.
Měl ale platit? Sedlák se ihned po inkasované brance otočil k rozhodčímu a ohradil se vůči průběhu vhazování. Opakované záběry ukázaly, že mu Rok Tičar na buly vlastní holí odsunul hokejku z červeného puntíku a znemožnil mu puk zahrát.
Tičar ho tak snadno získal pro svůj tým a Kuralt pro Slovinsko získal nečekané skóre 2:2.
Pořád ale Česku zbývalo dost času získat výhru pro sebe a nevysvětluje to ani nezvládnuté prodloužení.
I v něm byli Slovinci aktivnější, útok zakládali jako první, národní tým se k puku pořádně dostal až po minutě, kdy do útoku vyjeli obránce Tomáš Galvas a útočník Jakub Flek.
Galvas vzal nakonec akci na sebe, po nahrávce od Fleka míchal s pukem a najel si od mantinelu do středu hřiště, jenže v kritický moment mu přeskočil hůl a přišel o něj.
Slovinci okamžitě vystartovali do protiútoku, sám na bránu pelášil Marcel Mahkovec stíhaný Flekem. Mahkovec ale měl spoustu prostoru a přesnou ranou umístil puk k pravé tyči.
9:49 M. Török (J. Drozg, R. Sabolič), 48:28 A. Kuralt (J. Goličič, R. Tičar), 61:14 M. Mahkovec (R. Tičar)
24:44 M. Kaut (M. Melovský), 37:14 L. Sedlák (M. Kempný, J. Mandát)
L. Horák - B. Gregorc, J. Goličič - A. Crnovič, A. Magovac - M. Štebih, J. Ćosić - R. Bohinc - M. Mahkovec, M. Török, R. Sabolič - Ž. Jezovšek, R. Tičar, A. Kuralt - K. Ograjenšek, L. Maver, J. Drozg - F. Sitar, J. Sodja, M. Beričič - N. Simšič
D. Pavlát - M. Kempný, F. Hronek - L. Hájek, T. Cibulka - J. Ticháček, M. Alscher - T. Galvas - R. Červenka, L. Sedlák, J. Mandát - D. Voženílek, D. Tomášek, J. Flek - D. Kubalík, M. Melovský, M. Kaut - O. Beránek, M. Kovařčík , J. Chmelař - J. Černoch
Vyloučení: 3:3, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 32:14, Počet diváků: 5 528