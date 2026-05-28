ONLINE: Česko - Finsko 0:0. Barkov hned ohrozil Kořenáře, Alscher šikovně tečoval

Národní tým po úterní porážce s Kanadou (2:3) skončil v tabulce na třetím místě. Ve středu ráno tak hokejisté balili kufry a přesunuli se do 150 kilometrů vzdáleného Curychu, kde turnaj posléze o víkendu také skončí.
„Chtěli jsme udělat maximum pro to, abychom na čtvrtfinále zůstali ve Fribourgu. Nedá se nic dělat. Musíme se hlavně maximálně připravit na čtvrtfinále,“ uvedl obránce Michal Kempný.
„Není to daleko. Nemusíme nikam letět, takže to není tak hrozné. A oni hráli večer taky,“ připomněl kapitán Roman Červenka, že Finové absolvovali poslední skupinové klání ve stejný čas proti Švýcarsku jako Češi proti Kanadě.
Finové na turnaji v základní skupině předváděli výborné výkony. Za prvních šest startů neztratili jediný bod a měli z nich skvělé celkové skóre 29:7.
Sestava ČR
Kořenář (Pavlát) – Kempný, Hronek, Hájek, Cibulka, Ticháček, Alscher, Galvas, Ščotka – Červenka, Sedlák, Voženílek – Blümel, Tomášek, Flek – Kubalík, Melovský, Kaut – Beránek, Černoch, Chmelař
První prohru na turnaji jim uštědřilo stejně rozjeté Švýcarsko (2:4), se kterým svedli vyrovnaný boj o první místo v tabulce skupiny A. Na čelo nakonec dosáhli domácí, a Finové tak v pořadí s 18 body skončili druzí, což jim přisoudilo čtvrtfinálový zápas proti Čechům.
„Kvalitní soupeř. Hráli jsme proti nim v přípravě před mistrovstvím světa. Zkušený tým, nečeká nás nic jednoduchého. Teď už zápasy budou jen těžké. Musíme se maximálně připravit, abychom to zvládli,“ prohlásil Kempný.
Více než polovina hráčů finského mužstva hraje v NHL. Jsou mezi nimi i útočníci Anton Lundell a Aleksander Barkov z Floridy. Za Panthers si v závěru základní části NHL zahrál i český obránce Marek Alscher.
„S Barkovem jsme se na Floridě pozdravili, ale nijak moc jsme se nikdy nebavili,“ uvedl mladý bek a dodal recept na Finy „Jsou dobří bruslaři, ale uděláme všechno, abychom postup urvali. Důležité je, abychom si zachovali nastavení ze zápasu s Kanadou.“
Trenér Rulík věří, že zlepšení, které jeho svěřenci předvedli v úterním duelu jim ve čtvrtek pomůže uspět. „Uděláme maximum, abychom odvedli co nejlepší výkon. Věřím, že směrem ke čtvrtfinále nám může pomoct těžký zápas, který jsme absolvovali proti Kanadě.“ Pokud Češi důležitý duel zvládnou, o víkendu se představí v medailových bojích.
Vítězstvím národního týmu by si Rulík pobyt na české střídačce prodloužil. Reprezentační kouč si před začátkem turnaje přál rozloučit se s mužstvem týmovým úspěchem.
„Chceme pro to udělat maximum. K úspěchu potřebujete i trochu štěstí, shodu okolností. Od každého trošku, není to jedna věc,“ uvedl.
Na MS se oba celky střetnou po dvou letech. V Praze načali Češi tažení za zlatem výhrou nad Finy 1:0 po samostatných nájezdech. Od té doby se týmy utkaly osmkrát v Euro Hockey Tour, každý z nich si připsal po čtyřech výhrách. Naposledy se 9. května na Švédských hrách v Ängelholmu radovali Finové po výsledku 3:2.
Ve čtvrtfinále se potkají poprvé po pěti letech, tehdy Češi pod vedením kouče Filipa Pešána podlehli Suomi 0:1.
J. Annunen - U. Vaakanainen, V. Heinola - H. Jokiharju, M. Lehtonen - N. Matinpalo, O. Määttä - V. Saarijärvi - K. Helenius, A. Barkov, M. Granlund - L. Hämeenaho, A. Lundell, P. Puistola - J. Puljujärvi, A. Räty, S. Manninen - W. Merelä, H. Björninen, S. Mäenalanen - J. Kuokkanen
J. Kořenář - F. Hronek, M. Kempný - T. Cibulka, L. Hájek - M. Alscher, J. Ticháček - J. Ščotka, T. Galvas - D. Voženílek, L. Sedlák, R. Červenka - J. Flek, D. Tomášek, M. Blümel - M. Kaut, M. Melovský, D. Kubalík - J. Chmelař, J. Černoch, O. Beránek
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0