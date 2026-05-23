Česko - Slovensko. Derby o důležité body, přiblíží se hokejisté na MS čtvrtfinále?

Derby bývalých federálních partnerů ještě zatraktivňuje jeho důležitost pro tabulku skupiny B, která spěje ke svému závěru. Národnímu týmu v ní průběžně patří třetí místo s deseti body, Slováci mají o jeden víc, a drží tak druhou pozici.
Rozdíl dělají duely se Slovinskem, které nečekaně poprvé v historii obralo obě země. A zatímco národní tým zdolalo 3:2 v prodloužení, sousedé uspěli v nájezdech (5:4N).
Vítěz sobotní bitvy se nyní výrazně přiblíží postupu do čtvrtfinále. Byť k jeho dřívější jistotě bude stále potřebovat i souhru dalších výsledků.
„Další těžký zápas, který nemůžeme brát jako derby, ale jako velmi důležité utkání, které chceme vyhrát,“ podotkl šalamounsky asistent Jiří Kalous. A ve stejném duchu pokračoval: „Dokud není hotové čtvrtfinále, chce se tam dostat každý. A dokud není uzavřená skupina, je o co hrát.“
Zároveň apeloval na své svěřence, aby zůstali disciplinovaní a soustředili se jen na sebe: „V žádném případě nechceme oplácení. Co bude hrát Slovensko, to je jejich věc. My chceme co nejdříve jistotu postupu. Z kluků musíme bez ohledu na to, kdo stojí na druhé straně, dostat naši hru.“
Proti outsiderům ze Slovinska a Itálie se to příliš nepovedlo. Byť Češi naposledy ve středu proti Jihoevropanům uspěli 3:1, pořádně se nadřeli na obrat, který předvedli až ve třetí části. Naopak nejlépe si vedli s favorizovaným Švédskem, které zdolali 4:3.
Jak to bude se Slováky?
„Čekám skvělý zápas,“ hlásí zadák Michal Kempný. „Když budeme maximálně koncentrovaní, dopadne to dobře, je to na nás. Na emoční výlevy není prostor.“
Od semifinále v roce 2012 (1:3), tedy celkem osmkrát v řadě, se nestalo, že by hokejisté sousedům podlehli. Naposledy se ale potkali před třemi lety, na MS v Rize, kdy Češi zahájili turnaj výhrou poměrem 3:2. I tyto body jim tehdy pomohli k postupu do čtvrtfinále ze čtvrté příčky, zatímco Slováci byli o dva body pátí a šampionát pro ně skončil předčasně.
Předpokládaná sestava ČR
Kořenář - Hronek, Kempný, Alscher, Ticháček, Hájek, Cibulka, T. Galvas - M. Kaut, L. Sedlák, Červenka - Flek, Tomášek, Kubalík - D. Voženílek, Melovský, Blümel - O. Beránek, Černoch, Chmelař - M. Kovařčík.
Ani loni se do play off neprobojovali. Teď jsou i přes nominaci mladého výběru blízko pozitivní změně. Však poprvé po 23 letech načali MS čtyřmi výhrami za sebou, zůstávají neporažení. Udrží si sérii i po Češích?
„Tyto zápasy bývají vypjatější, emotivnější, spoustu kluků se i zná z extraligy. A asi to tak bude i v sobotu. Vždycky je to vyšperkované, moc se těším. Slováci hodně bruslí, dost skórují, jsou mladí. Ale to my taky. Je to bratrský souboj, těším se. Ani si nepamatuju, kdy jsem s nimi naposledy hrál,“ poznamenal závěrem útočník Dominik Kubalík.