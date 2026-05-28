ONLINE: Kanada - USA 0:0. Zámořské derby je tady. Kdo postoupí do semifinále?

Kanada na turnaji v základní skupině předváděla výborný hokej. Přesně jak se od ní očekávalo.
Celek, jehož soupiska čítá několik hvězd z NHL, na turnaji dosud nenašel přemožitele. V tabulce A skončil na prvním místě se ztrátou pouze jednoho bodu, o který ho obralo překvapení šampionátu Norsko.
Čtvrtfinálový zápas na MS v hokeji 2026 sledujeme podrobně od 16.20
V utkáních sází zejména na hvězdné duo Sidney Crosby a Macklin Celebrini, kteří celý tým táhnou. Kanadský kapitán Celebrini je s 11 body (5+6) také druhým nejproduktivnějším hráčem turnaje.
Spojené státy měly cestu skupinou výrazně komplikovanější. Prohrály tři duely ze sedmi a své místo ve vyřazovacích bojích definitivně potvrdily až v posledním zápase skupinové části, když porazily Rakousko (4:1).
Tým, který se pyšní více než polovinou hráčů z NHL, se ve čtvrtfinále spoléhá především na šikovnost největších hvězd Matthewa Tkachuka nebo Justina Faulka.
Naposledy se zámořské výběry potkaly v únoru ve finále olympijských her. V nejdůležitějším utkání turnaje byly úspěšnější Spojené státy, které přetlačily Kanadu 2:1 v prodloužení.
J. Greaves - E. Bouchard, P. Wotherspoon - D. DeMelo, M. Rielly - Z. Whitecloud, D. Nurse - D. Mateychuk - D. Cozens, M. Celebrini, S. Crosby - M. Scheifele, R. Thomas, D. Holloway - G. Vilardi, R. O’Reilly, J. Tavares - C. Brown, F. Minten, P. Martone - E. Finnie
D. Cooley - J. Faulk, R. Lindgren - W. Borgen, M. Lohrei - C. Clifton, D. Carlile - R. Ufko - M. Tkachuk, M. Coronato, O. Moore - I. Howard, J. Hagens, A. Steeves - M. Olivier, M. Sasson, P. Cotter - R. Leonard, D. Nelson, T. Novak - S. Lafferty
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0