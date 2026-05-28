ONLINE: Norsko - Lotyšsko 0:0. Druhé čtvrtfinále ve Fribourgu, kdo zvítězí?

Autor: ,
  20:05
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Druhým čtvrtfinálovým zápasem hokejového mistrovství světa ve Fribourgu je duel Norska s Lotyšskem. Utkání dvou nejvíce překvapivých celků ve vyřazovací části začíná v 16.20 v BCF Areně, sledovat jej můžete v podrobné online reportáži.

Lotyšský útočník Rudolfs Balcers (21) manipuluje s kotoučem před norským forvardem Mathiasem Trettenesem (8). | foto: Reuters

Norští hokejisté hrají životní turnaj. Ve Fribourgu zvítězili v pěti ze sedmi zápasů, o bod obrali dokonce favorizovanou Kanadu. Právem tak ve skupině B skončili s 15 body na druhém místě a vyhnuli se stěhování do Curychu.

Dobré výkony ve skupině předvádělo také Lotyšsko. Skupinu A zakončilo s 12 body, blýsklo se především proti USA (4:2) a Německu (2:0).

ONLINE: Norsko – Lotyšsko

Čtvrtfinále MS v hokeji 2026 sledujeme podrobně od 20.20

Pobaltský tým se opírá také o hokejisty z české extraligy. V elitní formaci pravidelně nastupují Martins Dzierkals z pražské Sparty a Haralds Egle z Karlových Varů. Důležitou posilou je také útočník Eduards Tralmaks, který strávil dvě sezony v Kladně.

Obě země spolu v posledních letech odehrály přátelské mezistátní zápasy. V prosinci se střetly ještě v zápase Evropského poháru národů. V duelech dominoval pobaltský celek, který soupeře přetlačil ve čtyřech z pěti utkání.

Mistrovství světa v hokeji 2026
28. 5. 2026 20:20
Zápas probíhá
Norsko : Lotyšsko 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
H. Haukeland - M. Krogdahl, C. Kasastul - J. Johannesen, S. Solberg - S. Hurröd, K. Östby - A. Saxrud-Danielsen - M. Brandsegg-Nygard, T. Koblar, A. Martinsen - M. Rönnild, E. Salsten , P. Elvsveen - E. Pettersen, E. Bakke Olsen, P. Vesterheim - J. Berglund, H. Salsten , N. Steen - M. Öby-Olsen
Sestavy:
K. Gudlevskis - O. Cibulskis, A. Šmits - A. Andžans, R. Freibergs - R. Mamčics, K. Zile - M. Tumanovs - R. Balcers, D. Smirnovs, S. Vilmanis - M. Dzierkals, H. Egle, E. Tralmaks - T. Andersons, O. Batna, R. Krastenbergs - O. Lapinskis, G. Prohorenkovs, K. Skrastinš - F. Buncis

Vyloučení: 0:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.