ONLINE: Norsko - Lotyšsko 0:0. Druhé čtvrtfinále ve Fribourgu, kdo zvítězí?

Norští hokejisté hrají životní turnaj. Ve Fribourgu zvítězili v pěti ze sedmi zápasů, o bod obrali dokonce favorizovanou Kanadu. Právem tak ve skupině B skončili s 15 body na druhém místě a vyhnuli se stěhování do Curychu.
Dobré výkony ve skupině předvádělo také Lotyšsko. Skupinu A zakončilo s 12 body, blýsklo se především proti USA (4:2) a Německu (2:0).
Čtvrtfinále MS v hokeji 2026 sledujeme podrobně od 20.20
Pobaltský tým se opírá také o hokejisty z české extraligy. V elitní formaci pravidelně nastupují Martins Dzierkals z pražské Sparty a Haralds Egle z Karlových Varů. Důležitou posilou je také útočník Eduards Tralmaks, který strávil dvě sezony v Kladně.
Obě země spolu v posledních letech odehrály přátelské mezistátní zápasy. V prosinci se střetly ještě v zápase Evropského poháru národů. V duelech dominoval pobaltský celek, který soupeře přetlačil ve čtyřech z pěti utkání.
H. Haukeland - M. Krogdahl, C. Kasastul - J. Johannesen, S. Solberg - S. Hurröd, K. Östby - A. Saxrud-Danielsen - M. Brandsegg-Nygard, T. Koblar, A. Martinsen - M. Rönnild, E. Salsten , P. Elvsveen - E. Pettersen, E. Bakke Olsen, P. Vesterheim - J. Berglund, H. Salsten , N. Steen - M. Öby-Olsen
K. Gudlevskis - O. Cibulskis, A. Šmits - A. Andžans, R. Freibergs - R. Mamčics, K. Zile - M. Tumanovs - R. Balcers, D. Smirnovs, S. Vilmanis - M. Dzierkals, H. Egle, E. Tralmaks - T. Andersons, O. Batna, R. Krastenbergs - O. Lapinskis, G. Prohorenkovs, K. Skrastinš - F. Buncis
Vyloučení: 0:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0