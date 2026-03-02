Smíšená štafeta juniorů jela o medaili na MS, skvělý úsek předvedla Plecháčová

Autor: ,
  17:47aktualizováno  17:47
Biatlonisté Vladimír Kocmánek, Jakub Bouška, Ilona Plecháčová a Heda Mikolášová skončili čtvrtí ve smíšené štafetě na juniorském mistrovství světa v německém Arberu. Dvanáctkrát dobíjeli a od medaile je dělilo necelých dvacet sekund. Zvítězilo Lotyšsko před Norskem a Francií.

Ilona Plecháčová na trati závodu s hromadným stratem v Novém Městě na Moravě | foto: Luboš Vácha

Čeští junioři se drželi po celou dobu ve hře o cenný kov. Po prvním úseku byli třetí, v polovině závodu jim patřila čtvrtá pozice. Devatenáctiletá Plecháčová, která byla náhradnicí na olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo, sice čtvrtou příčku „pouze“ udržela, ale stáhla ztrátu na čelo z minuty na 11,4 sekundy.

Finišmanka Mikolášová dobíjela dvakrát vleže i vestoje a do závěrečného kola vbíhala se ztrátou necelých tří vteřin na třetí Thémice Fontaineovou. Francouzka se jí však bez potíží vzdálila a Mikolášová doběhla čtvrtá. Na vítězné Lotyše ztratili Češi minutu a 18 sekund.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.