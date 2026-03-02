Smíšená štafeta juniorů jela o medaili na MS, skvělý úsek předvedla Plecháčová

Čeští junioři se drželi po celou dobu ve hře o cenný kov. Po prvním úseku byli třetí, v polovině závodu jim patřila čtvrtá pozice. Devatenáctiletá Plecháčová, která byla náhradnicí na olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo, sice čtvrtou příčku „pouze“ udržela, ale stáhla ztrátu na čelo z minuty na 11,4 sekundy.
Finišmanka Mikolášová dobíjela dvakrát vleže i vestoje a do závěrečného kola vbíhala se ztrátou necelých tří vteřin na třetí Thémice Fontaineovou. Francouzka se jí však bez potíží vzdálila a Mikolášová doběhla čtvrtá. Na vítězné Lotyše ztratili Češi minutu a 18 sekund.