Česko - Dánsko 7:2. Jasná záležitost a první výhra, junioři si poradili s outsiderem

Junioři si po úvodní prohře s Kanadou chtěli spravit chuť a na šampionátu poprvé bodovat.
Česko – Dánsko 7:2
To se podařilo, byť se vítězství i přes značný rozdíl ve skóre nerodilo úplně snadno.
Tým v klíčových momentech dvakrát podržel skvělý Matyáš Mařík v brance. V první třetině lapil samostatný únik Bjergstada, krátce před polovinou zápasu vychytal betonem střelu do již odkryté branky.
V ten moment by Dánové srovnávali na 3:3 a kdo ví, jak by se duel dál vyvíjel. Místo toho však Češi brzy poté dvěma góly odskočili a třetí třetinu si už pohlídali.
Národní tým hrozil v přesilovkách, využil hned tři ze šesti. Celkem se prosadilo sedm různých hokejistů. Postupně Čihař, Kubiesa, Nestrašil, Jiříček, Hoch, Galvas a Žemlička.
Českému týmu pomohl podařený vstup do utkání. Už ve třetí minutě totiž skóroval Čihař, který se štěstím tečoval Galvasovu střelu.
Místo klidu a dalších gólů ovšem přišlo Poletínovo vyloučení a trefili se také Dánové. Brankář Mařík nejdřív sice zlikvidoval několik šancí soupeře, nakonec jej ale překonal Petersen.
V 11. minutě dostal pětiminutový trest za faul na Čihaře obránce Olesen a přesně střílející Kubiesa posunul favorita opět do vedení. Další gól v dlouhé početní výhodě Češi ovšem nepřidali, nejblíže mu byl kapitán Sikora, jenž mířil do tyče.
Takto Kubiesa využil dlouhou přesilovku:
Využitá přesilovka! 💥 Matěj Kubiesa přesnou střelou trefuje levý horní roh dánské brány. 😎💪
🇩🇰⚔️🇨🇿 1:2
A tak se zase činil Mařík, který se po skončení přesilovky vyznamenal vychytaným samostatným nájezdem Bjergstada. Českobudějovický gólman tým zachraňoval i během oslabení, při zakončení Larsena mu pomohla tyč.
Také úvod druhé třetiny se národnímu týmu povedl. Z kruhu se prosadil Nestrašil a junioři poprvé v zápase vedli o dva góly. Náskok však drželi jen necelé tři minuty. Dánové opět dokázali snížit, bezprostředně po buly se trefil Larsen.
Klíčovým momentem utkání se stal Maříkův zákrok v polovině klání, když betonem vyrazil gólovou dorážku Greena. Následně česká dvacítka Dánům odskočila.
Podívejte se na skvělý zákrok brankáře Maříka:
TO NEBYL GÓL?! 😱
Matyáš Mařík vychytal naprostou tutovku soupeře a předvedl zákrok večera! 👏🔥
Nejprve se po Novotného akci prosadil Jiříček, poté připravil Klíma branku pro Hocha. Vydařenou pasáž z českého pohledu zakončila tyč po střele Currana.
Ve třetí třetině navýšili české vedení Galvas a Žemlička, jejichž góly dělilo 58 sekund. Hned do několika šancí se v přesilovce dostal Benák, brankáře Wildeho ale nepřekonal. Snížit mohl Linde, ale trefil jen tyč. Stejně jako později Novotný.
Češi tak berou první výhru, naopak Dánové podruhé v turnaji prohráli. Třetím soupeřem národního týmu budou v pondělí od 21:30 českého času Finové.
05:53 Petersen (E. Jakobsen, Olesen)
24:39 O. Larsen (Baerentsen)
02:56 Čihař (Galvas, Nestrašil)
11:57 Kubiesa (Sikora, Galvas)
21:45 Nestrašil (Jiříček, Benák)
31:19 Jiříček (Novotný, Nestrašil)
35:01 Hoch (Klíma)
45:41 Galvas (Sikora, Novotný)
46:39 Žemlička
A. Larsen (Tiedjen) – M. Jakobsen (A), Rundh, Kramer, Olesen, Amondsen, Bertram, E. Jakobsen – Bundgaard, Linde (C), Klyvø (A) – Schioldan, Grossmann, Petersen – O. Larsen, Baerentsen, Green – Stromstad, Olsen, Jensen – Bjergstad.
Mařík (Oršulák) – Fibigr (A), Jiříček (A), Galvas, Pšenička, Man, Dravecký – Čihař, Sikora (C), Nestrašil – Poletín, Curran, Benák – Klíma, Hoch, Novotný – Titlbach, Žemlička, Kubiesa.
Rozhodčí: Borga (SUI), Stachowiak – Gorcoff, Heinen (všichni USA)
