Česko - Dánsko 7:2. Jasná záležitost a první výhra, junioři si poradili s outsiderem

Autor: ,
  7:35
Čeští hokejisté slaví první výhru na juniorském mistrovství světa. Ve druhém utkání na turnaji jasně zdolali Dánsko 7:2, pod vítězství se podepsalo hned sedm různých střelců. Další zápas odehraje národní tým v pondělí od 21.30 SEČ proti Finsku.
Matěj Kubiesa (vlevo) se raduje z gólu proti Dánsku, za ním jede Petr Sikora.

Matěj Kubiesa (vlevo) se raduje z gólu proti Dánsku, za ním jede Petr Sikora. | foto: IIHF.com

Po utkání s Dánskem si čeští hokejisté vyslechli státní hymnu.
Richard Žemlička překonal dánského brankáře Antona Wildeho.
Adam Benák vyčkává před dánskou brankou.
Proti Dánsku se prosadil také útočník Václav Nestrašil.
14 fotografií

Junioři si po úvodní prohře s Kanadou chtěli spravit chuť a na šampionátu poprvé bodovat.

Česko – Dánsko 7:2

Online reportáž

To se podařilo, byť se vítězství i přes značný rozdíl ve skóre nerodilo úplně snadno.

Tým v klíčových momentech dvakrát podržel skvělý Matyáš Mařík v brance. V první třetině lapil samostatný únik Bjergstada, krátce před polovinou zápasu vychytal betonem střelu do již odkryté branky.

V ten moment by Dánové srovnávali na 3:3 a kdo ví, jak by se duel dál vyvíjel. Místo toho však Češi brzy poté dvěma góly odskočili a třetí třetinu si už pohlídali.

Proti Dánsku se prosadil také útočník Václav Nestrašil.

Národní tým hrozil v přesilovkách, využil hned tři ze šesti. Celkem se prosadilo sedm různých hokejistů. Postupně Čihař, Kubiesa, Nestrašil, Jiříček, Hoch, Galvas a Žemlička.

Českému týmu pomohl podařený vstup do utkání. Už ve třetí minutě totiž skóroval Čihař, který se štěstím tečoval Galvasovu střelu.

Místo klidu a dalších gólů ovšem přišlo Poletínovo vyloučení a trefili se také Dánové. Brankář Mařík nejdřív sice zlikvidoval několik šancí soupeře, nakonec jej ale překonal Petersen.

V 11. minutě dostal pětiminutový trest za faul na Čihaře obránce Olesen a přesně střílející Kubiesa posunul favorita opět do vedení. Další gól v dlouhé početní výhodě Češi ovšem nepřidali, nejblíže mu byl kapitán Sikora, jenž mířil do tyče.

Takto Kubiesa využil dlouhou přesilovku:

A tak se zase činil Mařík, který se po skončení přesilovky vyznamenal vychytaným samostatným nájezdem Bjergstada. Českobudějovický gólman tým zachraňoval i během oslabení, při zakončení Larsena mu pomohla tyč.

Také úvod druhé třetiny se národnímu týmu povedl. Z kruhu se prosadil Nestrašil a junioři poprvé v zápase vedli o dva góly. Náskok však drželi jen necelé tři minuty. Dánové opět dokázali snížit, bezprostředně po buly se trefil Larsen.

Klíčovým momentem utkání se stal Maříkův zákrok v polovině klání, když betonem vyrazil gólovou dorážku Greena. Následně česká dvacítka Dánům odskočila.

Podívejte se na skvělý zákrok brankáře Maříka:

Nejprve se po Novotného akci prosadil Jiříček, poté připravil Klíma branku pro Hocha. Vydařenou pasáž z českého pohledu zakončila tyč po střele Currana.

Ve třetí třetině navýšili české vedení Galvas a Žemlička, jejichž góly dělilo 58 sekund. Hned do několika šancí se v přesilovce dostal Benák, brankáře Wildeho ale nepřekonal. Snížit mohl Linde, ale trefil jen tyč. Stejně jako později Novotný.

Češi tak berou první výhru, naopak Dánové podruhé v turnaji prohráli. Třetím soupeřem národního týmu budou v pondělí od 21:30 českého času Finové.

Mistrovství světa do 20 let
28. 12. 2025 2:40
Dánsko Dánsko : Česko Česko 2:7 (1:2, 1:3, 0:2)
Góly:
05:53 Petersen (E. Jakobsen, Olesen)
24:39 O. Larsen (Baerentsen)
Góly:
02:56 Čihař (Galvas, Nestrašil)
11:57 Kubiesa (Sikora, Galvas)
21:45 Nestrašil (Jiříček, Benák)
31:19 Jiříček (Novotný, Nestrašil)
35:01 Hoch (Klíma)
45:41 Galvas (Sikora, Novotný)
46:39 Žemlička
Sestavy:
A. Larsen (Tiedjen) – M. Jakobsen (A), Rundh, Kramer, Olesen, Amondsen, Bertram, E. Jakobsen – Bundgaard, Linde (C), Klyvø (A) – Schioldan, Grossmann, Petersen – O. Larsen, Baerentsen, Green – Stromstad, Olsen, Jensen – Bjergstad.
Sestavy:
Mařík (Oršulák) – Fibigr (A), Jiříček (A), Galvas, Pšenička, Man, Dravecký – Čihař, Sikora (C), Nestrašil – Poletín, Curran, Benák – Klíma, Hoch, Novotný – Titlbach, Žemlička, Kubiesa.

Rozhodčí: Borga (SUI), Stachowiak – Gorcoff, Heinen (všichni USA)

Počet diváků: 3067

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.