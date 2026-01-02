ONLINE: Česko - Švýcarsko. Klíčový duel turnaje, junioři hrají na MS čtvrtfinále

  19:14aktualizováno  19:14
Hokejové mistrovství světa hráčů do 20 let vstupuje do rozhodující fáze. Čeští junioři chtějí popáté v řadě postoupit mezi čtyři nejlepší týmy turnaje, ve čtvrtfinále čelí od 22.30 Švýcarsku. Utkání sledujeme prostřednictvím podrobné online reportáže.

Hokejisté české dvacítky se radují ze vstřelené branky. Zleva Tomáš Poletín, Adam Benák, Adam Jiříček a Maxmilian Curran. | foto: AP

Národní tým si postup do vyřazovacích bojů zajistil díky druhému místu ve skupině B. V ní nejprve podlehl Kanadě, poté ale postupně zvítězil nad Dánskem, v důležitém souboji nad Finskem a na závěr i s Lotyšskem.

ONLINE: Česko – Švýcarsko

Čtvrtfinále hokejového MS do 20 let sledujeme od 22.30 podrobně

Se zemí helvétského kříže se juniorská reprezentace střetla na minulém šampionátu a zvítězila 5:1. Oba výběry se od té doby potkaly ještě šestkrát, Češi se radovali čtyřikrát.

Švýcaři do turnaje vstoupili porážkami se Spojenými státy a Švédskem, posléze zabrali proti Německu a v přímém střetnutí o třetí místo ve skupině A přetlačili Slováky.

„Musíme si dát pozor na jejich brejky a hru obránců na modré. Dostávají hodně puků na bránu, umí odfiltrovat prvního hráče a vždycky mají clonu před brankářem. Naše kompaktní defenziva musí být stoprocentní,“ zdůrazňuje trenér Patrik Augusta.

Jeho tým bodově táhnou obránce Tomáš Galvas a útočník Vojtěch Čihař (oba 2+5), ze soupeřů je neproduktivnějším hráčem Leon Muggli se čtyřmi asistencemi.

Švýcaři naposledy proklouzli do semifinále v roce 2019. To česká reprezentace v něm nechyběla hned čtyřikrát v řadě a vytěžila z toho stříbro a dva bronzy.

O další cenný kov chtějí Češi zabojovat i tentokrát. Podaří se jim klíčový zápas šampionátu opět zvládnout?

Mistrovství světa do 20 let
2. 1. 2026 22:30
Česko Česko : Švýcarsko Švýcarsko 0:0 (-:-, -:-, -:-)
