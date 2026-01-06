Hned v úvodních pěti minutách padly tři branky. Už po 70 sekundách otevřel skóre O’Reilly po krásném zakončení přečíslení dvou na jednoho. Ve čtvrté minutě ale sehráli skvěle situaci čtyři na tři Finové a Välilä vyrovnal. Už o 94 sekund později byla znovu ve vedení Kanada zásluhou Cootese.
V 11. minutě se však jako první hráč v utkání provinil proti pravidlům Parekh a obhájci loňského stříbra Finové znovu srovnali krok. Na kruhu dostal nabito Miettinen, rána z první mu vůbec nesedla, ale nejspíš i proto nedokázal gólman George lépe zareagovat a propustil puk mezi betony. Beaudoin pak trefil tyčku. V čase 18:41 odčinil svůj prohřešek Parekh, když poslal Kanadu potřetí v duelu do vedení.
V úvodu druhé třetiny ho po Iginlově nezištné přihrávce navýšil kapitán Martone a oslavil již šestý gól na turnaji, čímž se osamostatnil v pořadí nejlepších kanonýrů. Kanaďané díky tomu poprvé v utkání odskočili na dvoubrankový rozdíl. A nezůstalo jen u toho. Ve 26. minutě usměrnil v přesilovce McKennovu nabídku O’Reilly a zvýšil na 5:2.
Brunicke po polovině zápasu zazvonil na brankovou konstrukci. Namísto další trefy v Rimpinenově síti se ale Seveřané zanedlouho dočkali snížení, když se dobře zacílenou ranou přes ležícího beka Danforda prosadil Ruohonen. Finové pak hráli ještě před druhou přestávkou přesilovku, kterou však nevyužili.
Ve 48. minutě uháněl na Rimpinena osamocený Luchanko, ale neuspěl. Jeho tým to však nemuselo mrzet. První bronz pro Kanadu po 14 letech - a celkově šestý - pojistil v 54. minutě McKenna. Závěr odehráli Finové s gólmanem Rimpinenem na střídačce, power play v jejich podání už ale změnu skóre nepřinesla.
01:10 O'Reilly (Hage, McKenna)
04:57 Cootes (Verhoeff, Greentree)
18:44 Parekh (Hage, McKenna)
21:47 Martone (Iginla, Parekh)
25:27 O'Reilly (McKenna, Hage)
53:35 McKenna (Hage)
03:23 Välilä (Ruohonen)
11:58 Miettinen (Boelius, Kuhta)
34:18 Ruohonen (Tuuva)
George (Ravensbergen) – Cameron Reid, Parekh, Brunicke (A), Carels, Aitcheson, Danford, MacKenzie, Verhoeff – Iginla, Misa, Martone (C) – McKenna, Hage, O'Reilly – Desnoyers, Beaudoin (A), Reschny – Greentree, Cootes, Luchanko.
Rimpinen (Saarinen) – Kiviharju (C), Nieminen, Väisänen, Boelius, Jokinen, Välilä, Nykyri – Vanhanen, Miettinen (A), Hemming – Saarelainen, Ruohonen (A), Tuuva – Westergård, Kuhta, Pikkarainen – Vesterinen, Suvanto, Koivu – Kalto.
Rozhodčí: Lindner (USA), Tobias (USA) – Ankerstjerne (DEN), Heinen (USA)