ONLINE: Česko - Kanada. Očekávaná bitva, junioři se s rivalem porvou o finále MS

„Bude to od začátku jiskřit, těším se na to,“ usmívá se Augusta, který zase dovedl juniory do semifinále MS, velmi pravděpodobně posledního na české střídačce.
ONLINE: Česko vs. Kanada
Semifinálový duel na MS juniorů můžete sledovat online od 2.30
Není náhoda, že česká dvacítka do medailových bojů dokráčela celkově už pětkrát za sebou. A prokázala to i výkonem ve skupině právě proti aktuálnímu soupeři.
Kanaďané sice zvítězili 7:5, museli ale skóre otáčet a zejména ve druhé třetině bylo k vidění několik momentů, v nichž nevěděli, co si se soupeřem počít. Dostávali se pod tlak a marně přecházeli přes útočnou modrou čáru.
„Ukázali jsme si, že s nimi můžeme hrát a že to není soupeř, který se nedá porazit,“ připomněl útočník Adam Novotný.
Také on byl u loňského senzačního vyřazení zámořské velmoci, k němuž došlo na její půdě v Ottawě gólem Adama Jecha v čase 59:20 na 4:3. O rok dřív mezi nejlepší osmičkou rozhodl Jakub Štancl o vítězství poměrem 3:2 dokonce devatenáct sekund před třetí sirénou.
Nyní by si Kanada ráda odpustila jakoukoli dramatickou koncovku. Turnajem kráčí až na škobrtnutí s Lotyšskem, které zdolala až 2:1 po prodloužení, suverénně. Sedm gólů vedle Čechů nasázela ještě Finsku (7:4) a ve čtvrtfinále Slovensku (7:1), Dánsko přejela dokonce 9:1.
To dává dohromady skóre 32:12. Jak vidno, v útoku si vede výborně. „Jejich styl přechodu dopředu je fenomenální, letí tam v plné rychlosti čtyři hráči. Nesmíme si dovolit ztráty v útočném pásmu nebo přihrávky naslepo, protože to pak nejde dobruslit. Důležitá bude pozice našeho třetího útočníka, abychom nepropadali,“ varuje Augusta.
I české ofenzivě se daří, dala čtyřiadvacet branek, čtrnáct jich dostala. Jak ukázal první vzájemný duel, slabiny oba celky sdílí v obraně. Rozhodovat tak bude zejména odpovědná hra vzadu a pevné nervy.
„Bude to vypjaté od samého začátku. Musíme se vyhnout faulům, být jako tým jednotní a nenechat se vyprovokovat k hloupým vyloučením,“ avizuje Novotný.
Kdo po přesunu do minnesotské Grand Casino Areny v očekávané bitvě hlavně psychicky obstojí? Sledujte online.