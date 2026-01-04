ONLINE: Česko - Kanada. Očekávaná bitva, junioři se s rivalem porvou o finále MS

Autor:
  19:00aktualizováno  19:00
Uspějí i napotřetí? Čeští hokejisté se pod vedením kouče Patrika Augusty na juniorském světovém šampionátu znovu potkávají s Kanadou. Loni i předloni zasadili favoritovi těžké údery ve čtvrtfinále. I za oceánem se ze vzájemných duelů stala prestižní rivalita. Její další pokračování se koná v noci z neděle na pondělí, tentokrát v semifinále. Utkání můžete od 2.30 hodin sledovat v podrobné online reportáži.

Český kapitán Petr Sikora doráží na kanadského brankáře Cartera George. | foto: Christopher KatsarovAP

„Bude to od začátku jiskřit, těším se na to,“ usmívá se Augusta, který zase dovedl juniory do semifinále MS, velmi pravděpodobně posledního na české střídačce.

ONLINE: Česko vs. Kanada

Semifinálový duel na MS juniorů můžete sledovat online od 2.30

Není náhoda, že česká dvacítka do medailových bojů dokráčela celkově už pětkrát za sebou. A prokázala to i výkonem ve skupině právě proti aktuálnímu soupeři.

Kanaďané sice zvítězili 7:5, museli ale skóre otáčet a zejména ve druhé třetině bylo k vidění několik momentů, v nichž nevěděli, co si se soupeřem počít. Dostávali se pod tlak a marně přecházeli přes útočnou modrou čáru.

„Ukázali jsme si, že s nimi můžeme hrát a že to není soupeř, který se nedá porazit,“ připomněl útočník Adam Novotný.

Také on byl u loňského senzačního vyřazení zámořské velmoci, k němuž došlo na její půdě v Ottawě gólem Adama Jecha v čase 59:20 na 4:3. O rok dřív mezi nejlepší osmičkou rozhodl Jakub Štancl o vítězství poměrem 3:2 dokonce devatenáct sekund před třetí sirénou.

Nyní by si Kanada ráda odpustila jakoukoli dramatickou koncovku. Turnajem kráčí až na škobrtnutí s Lotyšskem, které zdolala až 2:1 po prodloužení, suverénně. Sedm gólů vedle Čechů nasázela ještě Finsku (7:4) a ve čtvrtfinále Slovensku (7:1), Dánsko přejela dokonce 9:1.

To dává dohromady skóre 32:12. Jak vidno, v útoku si vede výborně. „Jejich styl přechodu dopředu je fenomenální, letí tam v plné rychlosti čtyři hráči. Nesmíme si dovolit ztráty v útočném pásmu nebo přihrávky naslepo, protože to pak nejde dobruslit. Důležitá bude pozice našeho třetího útočníka, abychom nepropadali,“ varuje Augusta.

I české ofenzivě se daří, dala čtyřiadvacet branek, čtrnáct jich dostala. Jak ukázal první vzájemný duel, slabiny oba celky sdílí v obraně. Rozhodovat tak bude zejména odpovědná hra vzadu a pevné nervy.

„Bude to vypjaté od samého začátku. Musíme se vyhnout faulům, být jako tým jednotní a nenechat se vyprovokovat k hloupým vyloučením,“ avizuje Novotný.

Kdo po přesunu do minnesotské Grand Casino Areny v očekávané bitvě hlavně psychicky obstojí? Sledujte online.

Mistrovství světa do 20 let
5. 1. 2026 2:30
Kanada Kanada : Česko Česko 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Sport 2026:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.