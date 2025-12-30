Slovenští junioři svedli na MS velkou bitvu s Američany, Kanada zničila Dány

  9:30aktualizováno  9:30
Slovenští hokejisté si na mistrovství světa hráčů do 20 let připsali druhou těsnou porážku. Po úvodní prohře 2:3 se Švédy a následném důležitém triumfu 4:1 nad Německem podlehli obhájcům zlata Američanům 5:6. Třetí výhru má stejně jako výběr USA na kontě také druhý zámořský favorit Kanada po jednoznačném vítězství nad Dány 9:1.

James Hagens z USA slaví gól proti Slovensku. | foto: Reuters

Domácí Američané, kteří ovládli turnaj MS v posledních dvou letech, zůstali i po třetím vystoupení stoprocentní, ale na poslední úspěch se pořádně nadřeli.

Slováci vedli po první třetině 2:0, v dalším průběhu zápasu ještě i 3:1 a 4:3. Pak jim ale sebral vítr z plachet James Hagens, když v čase 39:15 nejprve vyrovnal a po 18 sekundách třetí části poslal tým USA poprvé do vedení. Ve 45. minutě ho zvýraznil svým čtvrtým gólem na šampionátu Will Zellers, Slováci už stihli jen snížit zásluhou Tomáše Chrenka.

Andrej Fabuš ze Slovenska se drží po zákroku v utkání s USA.

Osmnáctiletý talent Chrenko si v utkání připsal celkem tři body (2+1). V produktivitě mu se šesti body za pět branek a nahrávku patří průběžné druhé místo za Kanaďanem Gavinem McKennou se sedmi body (3+4), je ale nejlepším střelcem.

Kanada, která na úvod šampionátu zdolala Česko, si s chutí zastřílela po minulém trápení s Lotyšskem (2:1 v prodl.). Už po deseti minutách měl favorit na své straně tříbrankový náskok, v nástupu do druhé třetiny sice Dánové snížili, na více už ale nováček elitní skupiny nedosáhl.

Hattrickem se v dresu vítězů zaskvěl McKenna, po třech bodech si připsali také další útočníci Porter Martone (2+1), Michael Misa (1+2) a Brady Martin (0+3).

Mistrovství světa do 20 let
30. 12. 2025 0:08
Slovensko Slovensko : USA USA 5:6 (2:0, 2:4, 1:2)
Góly:
08:53 Pitka (Tomík, Fabuš)
11:15 Chrenko (Radivojevič)
26:46 Beluško (Straka)
34:44 Svrček (Straka, Chrenko)
58:06 Chrenko (Radivojevič)
Góly:
21:50 Spellacy (McMorrow)
28:33 McMorrow (Bednarik, Spellacy)
31:00 Lee (Mooney, Osburn)
39:15 Hagens (Stiga, Chase Reid)
40:18 Hagens (Chase Reid, Ziemer)
44:34 Zellers (Ziemer, Mooney)
Sestavy:
Prádel (Lenďák) – Fabuš, Radivojevič (A), Čapoš, Kalman, Goljer, Beluško (A), Kovalčík – Pobežal, Svrček, Mišiak – Chovan, Tomík, Pitka (C) – Murín, Nemec, Chrenko – Straka, Dubravík, Tomka – Liščinský.
Sestavy:
Heil (Kempf) – Hensler, Kleber, Osburn, Chase Reid, Barnett, Emery, Rheaume-Mullen – Stiga, Hagens (A), Ziemer (C) – Mooney, Plante (A), Eiserman – McKinney, Lee, Horcoff – Spellacy, Zellers, McMorrow – Bednarik.

Rozhodčí: Borga (SUI), Huber (AUT) – Albinati (CAN), Mäkinen (FIN)

Mistrovství světa do 20 let
30. 12. 2025 2:30
Kanada Kanada : Dánsko Dánsko 9:1 (3:0, 2:1, 4:0)
Góly:
03:17 McKenna (Hage, Martin)
08:36 Cootes (Iginla, Verhoeff)
10:03 Parekh (Desnoyers, Beaudoin)
26:11 Martone (Parekh, Misa)
35:03 McKenna (Martin, MacKenzie)
44:41 Misa (Martone, Aitcheson)
45:45 McKenna (Hage, Martin)
54:16 Aitcheson (Desnoyers, O'Reilly)
54:40 Martone (Misa, Iginla)
Góly:
20:28 Klyvø (Schioldan, Linde)
Sestavy:
George (Ivankovic) – Parekh, Cameron Reid, MacKenzie, Brunicke (A), Danford, Aitcheson, Verhoeff – Martone (C), Iginla, Misa – Hage, Martin, McKenna – Beaudoin (A), Desnoyers, O'Reilly – Reschny, Luchanko, Cootes.
Sestavy:
Tiedjen (A. Wilde) – Rundh, M. Jakobsen (A), Olesen, Kramer, Bertram, Amondsen, Damgaard, E. Jakobsen – Schioldan, Klyvø (A), Linde (C) – Bundgaard, Jensen, Petersen – Baerentsen, Green, O. Larsen – Olsen, Grossmann, Stromstad.

Rozhodčí: Martin Jobbágy (SVK), Janne Wuorenheimo (FIN) – Joni Pekkala (FIN), Rasmus Stromberg (SWE)

Počet diváků: 4401

Mistrovství světa do 20 let
29. 12. 2025 19:07
Německo Německo : Švédsko Švédsko 1:8 (1:1, 0:4, 0:3)
Góly:
07:04 Pul (Schäfer)
Góly:
01:45 Frondell (Freij, Eklund)
21:03 V. Björck (Boumedienne, Öhrqvist)
28:11 Berglund (Sahlin Wallenius, Carell)
35:26 V. Björck (Sahlin Wallenius, Danielsson)
39:31 Öhrqvist (Boumedienne)
45:34 Frondell (Freij)
57:25 Danielsson (Pettersson, Genborg)
59:59 Pettersson (Berglund, Genborg)
Sestavy:
Vieillard (40. Stuhrmann) – F. Kose, Händel (A), Bleicher, Schams, Hense, Kretzschmar, Mähler – T. Kose, Schwarz (C), Seidl – Lewandowski, Boos, Willhöft – Pul, Schäfer, Griva – Maul (A), Späth, Sager – Schütz.
Sestavy:
Liv (Härenstam) – Sahlin Wallenius (A), Carell, Öhrqvist, Boumedienne, Håkansson, Freij, Johansson – Frondell, Eklund (A), Nilson – Stenberg, V. Björck, Danielsson – Pettersson, Genborg, Berglund (C) – Gästrin, Eriksson, Juustovaara Karlsson – W. Björck.

Rozhodčí: Stachowiak, Tobias – Gorcoff, Heinen

Počet diváků: 4122

