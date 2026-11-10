Start na vrcholných akcích pod neutrální vlajkou s označením AIN (Athlètes Individuels Neutres) se totiž ze své podstaty týká pouze sportovců v individuálních spotech, nikoliv v kolektivních.
Například i pro únorové olympijské hry platilo, že ani skupinu individuálních sportovců nelze považovat za tým, což Mezinárodní hokejová federace (IIHF) respektovala.
Právě tato varianta se nyní objevuje jako jedna ze spekulací v souvislosti s účastí ruských juniorů na mistrovství světa na přelomu roku v Kanadě.
Tamní vláda prostřednictvím premiéra Marka Carnyeho přitom už dříve jasně deklarovala, že se východoevropská země turnaje nezúčastní.
„Děkujeme za jasné stanovisko, že hodlá zabránit ruským a běloruským funkcionářům a sportovcům v účasti pod státními symboly jejich zemí na mezinárodních sportovních akcích pořádaných na kanadském území,“ stálo posléze v prohlášení Hockey Canada.
Právě fráze ohledně účasti Rusů „pod státními symboly“ mohla vyvolat dojem, že v případě neutrálního statusu, tedy bez vlajky či hymny, by se na šampionátu představit mohli.
Jak ale znovu připomněl kanadský tajemník pro sport Adam van Koeverden, tato možnost stále platí pouze pro individuální sportovce.
„Premiér dal naprosto jasně najevo, že sport nebude na kanadském území využíván k propagandě. A ohledně představy, že by mohly existovat nějaké ústupky, má naprosto jasno,“ uvedl Van Koeverden.
„Budeme i nadále spolupracovat s organizací Hockey Canada. IIHF zastávala dříve stejný postoj jako Kanada a my chceme i nadále zajistit, aby se skvělý kanadský i mezinárodní hokej mohly sledovat právě tady na našem území,“ dodal.
Rusové tak od Kanady neobdrží víza, zákaz ale teoreticky můžou obejít. V zámoří totiž už s vízy působí desítky ruských hokejistů v tamních juniorských soutěžích, ze kterých by se reprezentační tým mohl vytvořit.
Také to však naráží na rozhodnutí zámořské velmoci, že Rusové po dobu trvající války na Ukrajině zkrátka nebudou reprezentovat na žádných akcích v Kanadě.
Ztrácím důvěru v náš sport, zní z Norska
Situace kolem šampionátu dvacítek tak stále není jasná. Švýcaři v minulém týdnu přišli s informací, že od IIHF obdrželi upravený rozpis účastníků, mezi nimiž figurovali Rusové na úkor Norů.
Toto stanovisko potvrdili i samotní Seveřané, oficiálně však světová hokejová federace změnu ještě neoznámila. Hned několik zemí včetně Česka už nicméně vyhlásilo bojkot případných zápasů proti Rusům.
„Situace s Norskem se opravdu rychle vyvíjí. Jednal jsem s ministry sportu z Finska, Švédska, Norska a Německa. Doufám, že se tento týden setkám s ministrem z Česka a dalšími, abychom tuto situaci prodiskutovali,“ naznačil Van Koeverden.
„Hluboce soucítím s norským národním týmem, který se kvalifikoval na mistrovství světa juniorů, ale nyní mu hrozí ztráta místa. Těžko to lze vnímat jinak než jako nespravedlivé,“ reagoval zas generální tajemník švédského hokejového svazu Tony Wiréhn.
Samotní Norové mezitím musí řešit nepříjemné logistické starosti. Zatímco elitní juniorská akce se v Kanadě tradičně koná až od druhé poloviny prosince, turnaj divize IA, kam se Seveřané mají opět vrátit, začíná v Budapešti už 6. prosince.
„Podmínky pro soutěžení jsou dané, vyhráli jsme první divizi a máme postoupit. Pokud bychom teď měli i nadále hrát v první divizi, neexistují rovné soutěžní podmínky. A pak trochu ztrácím víru ve svůj sport,“ hlesl manažer norské dvacítky Tommy Lund pro server nitten.no.
Norové v loňském roce divizi IA s přehledem ovládli, vyhráli všech pět zápasů, ztratili jediný bod, a po zásluze se těšili na účast mezi elitou. V ní se mají představit po třech letech, přičemž podle stále platného rozlosování mají jejich prvním soupeřem být Češi.
Jenže po rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS) z konce října, které s okamžitou platností vrátilo ruské týmy do mezinárodních soutěží, se Norové musejí chystat i na variantu v nižší kategorii, která navíc začíná už za necelý měsíc.
„Nevím, jestli vůbec přemýšleli o důsledcích toho, co dělají těm klukům. A pokud máme jet do Maďarska, někdo by měl zaplatit naše účty,“ prohlásil Lund s ohledem na logistické problémy, neboť norský svaz už objednal letenky do zámoří, kde se od půlky následujícího měsíce chtěl připravovat na hlavní turnaj.
„Snažíme se neztrácet dobrou náladu. Doufáme, že se ještě najdou rozumní lidé, kteří pochopí, že jedeme do Kanady,“ nevzdával se naděje Lund.
Jak sága kolem složení juniorského šampionátu nakonec dopadne?