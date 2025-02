Novák doběhl ve finále sprintu na MS pátý, zlato slaví Klaebo a Sundlingová

Mistrovství světa v klasickém lyžování v Trondheimu (Norsko) Sprint volnou technikou (1,4 km): Muži: 1. Klaebo (Nor.) 2:45,74, 2. Pellegrino (It.) -0,67, 3. Vuorinen (Fin.) -4,79, 4. Chappaz (Fr.) 4,99, 5. Novák (ČR) -6,07, 6. Chanavat (Fr.) -24,05, ...ve čtvrtfinále 25. Černý, 29. Tuž, v kvalifikaci 46. Šeller (všichni ČR) Ženy: 1. Sundlingová (Švéd.) 3:03,36, 2. Skistadová (Nor.) -2,13, 3. Fähndrichová (Švýc.) -2,84, 4. Dahlqvistová (Švéd.) -9,60, 5. Kernová (USA) -10,53, 6. L. U. Wengová (Nor.) -26,43, ...ve čtvrtfinále 18. Janatová, 25. Beranová, v kvalifikaci 41. Antošová (všechny ČR)