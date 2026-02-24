Březnové mistrovství světa v krasobruslení uzavře ulice kolem O2 areny

Kvůli mistrovství světa v krasobruslení bude poslední týden v březnu omezen vjezd v ulicích kolem O2 areny. Do vymezeného prostoru budou smět vjíždět pouze řidiči s povolením. Lidé s trvalým bydlištěm v této lokalitě a parkovacím oprávněním do modrých zón ho získají automaticky, ostatní o něj musejí požádat a doložit nárok.
Maskotem březnového MS v krasobruslení v Praze je ježek Eda. Na Vyšehradě s ním před Vánoci byla také česká reprezentantka Natálie Taschlerová.

Během šampionátu budou v okolí O2 areny dočasně zavedena speciální bezpečností opatření. A do určitých ulic bude vjezd zakázán.

Konkrétně bude uzavřena oblast mezi ulicemi Českomoravská, Sokolovská, K Moravině a Lisabonská.

Povolení k vjezdu získají lidé s trvalým bydlištěm v této lokalitě a parkovacím oprávněním do modrých zón automaticky, ostatní o něj musejí požádat. Žádost lze vyřídit osobně na úřadu i online.

Kdo může získat povolení k vjezdu:

  • rezident: trvalé bydliště ve vymezené oblasti, ověřen z registrů, osobně doloží občanský průkaz
  • nájemce bytu/nebytových prostor: doloží nájemní smlouvu
  • abonent: doloží výpis z obchodního/živnostenského rejstříku, případně nájemní smlouva,
  • vlastník nemovitosti: doloží výpis z katastru nemovitostí
  • řemeslník: doloží smlouvu o zakázce v dané oblasti
  • nájemce parkovacího místa/garážového stání: doloží nájemní smlouvu, případně doklad o úhradách
  • zaměstnanec firmy se sídlem v oblasti: čestné prohlášení zaměstnavatele + kopie pracovní smlouvy

Mapa s vyznačenou oblastí, kde bude v době konání mistrovství světa v krasobruslení vjezd zakázán.

Výjimku ze zákazu vjezdu nemají elektromobily ani motocykly, i jejich majitelé musejí mít povolení.

„Ke zřízení vjezdového oprávnění bude tedy třeba předložit registrační značku vozidla a dále prokázat vztah k oblasti, ve které tato opatření probíhají,“ stojí na webu Prahy 9.

MS v krasobruslení v Praze

  • Krasobruslařský šampionát se do Česka vrátí po 33 letech, naposledy se zde konal v roce 1993. Závody odstartují v úterý 24. března 2026. Část vstupenek je stále k dispozici.
  • Všechny soutěže se budou konat v O2 areně.
  • Do Prahy dorazí zhruba 200 krasobruslařů a krasobruslařek z 50 zemí, kteří se představí ve čtyřech disciplínách.
  • Finálové jízdy jsou naplánovány na sobotu 28. března, neděle bude tradičně patřit exhibici.

Lidé ho mohou doložit například nájemní smlouvou, výpisem z katastru nemovitostí případně obchodního či živnostenského rejstříku, kopií pracovní smlouvy či smlouvou o zakázce v dané oblasti.

„O vjezdová oprávnění nežádají zejména právnické osoby, které mají sídlo firmy přímo v ulici Sokolovská a do objektu firmy mají z této ulice přímý vjezd. Na základě zkušeností z minulých let je to krok k tomu, aby nedocházelo ke zneužívání povolenek,“ stojí dále na webu.

Rovněž bude podle webu ve vymezené oblasti v okolí O2 areny navýšena hodinová sazba návštěvnického parkování v zónách placeného stání na 40 korun za hodinu nepřetržitě.

Znovuotevření stanice Českomoravská

Stanice metra Českomoravská je od začátku loňského ledna kvůli rekonstrukci uzavřena. Dopravní podnik ale už dříve slíbil, že rekonstrukce skončí ještě před zahájením šampionátu.

Metro na Českomoravské se otevře do MS v krasobruslení, říká dopravní podnik

„Podle aktuálního harmonogramu předpokládáme otevření stanice metra Českomoravská pro cestující v březnu 2026 před zahájením MS v krasobruslení,“ uvedl na podzim vedoucí komunikace dopravního podniku Daniel Šabík.

