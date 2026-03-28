OBRAZEM: Famózní Malinin, O2 arena ve varu a husa na ledě. MS v krasobruslení vrcholí

28. března 2026 18:20, aktualizováno 23:27
Američan Ilia Malinin na krasobruslařském MS okouzlil O2 arenu. Po selhání na únorové olympiádě předvedl v Praze po vydařeném krátkém programu parádní výkon i v sobotních volných jízdách. Vysekl pět čtverných skoků a domů vyrazí se zlatem na krku. Soutěžní program večer završily volné tance tanečních párů a na ledě se představily i české sourozenecké dvojice Mrázkovi a Taschlerovi. V naší fotogalerii se můžete podívat na další úchvatné okamžiky šampionátu.