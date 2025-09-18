Atletika ONLINE: Vadlejch hází o medaile, výškařka Hrubá bojuje o postup

  12:29aktualizováno  12:29
Čtvrteční program na atletickém světovém šampionátu v Tokiu přináší z českého pohledu další boj o medaile. Ve finále oštěpařů by rád svůj čtvrtý cenný kov z mistrovství světa přidal Jakub Vadlejch. Michaela Hrubá bojuje ve výškařském sektoru o postup z kvalifikace. Tokijské dění sledujte v podrobné online reportáži od 12:05.

Jakub Vadlejch se chystá na kvalifikační hod na MS v Tokiu. | foto: ČAS/Soňa Maléterová

Vadlejch v japonské metropoli obhajuje bronz z posledního šampionátu v Budapešti. Medaili stejné hodnoty získal už v roce 2022 v Eugene, ještě o pět let dříve vybojoval stříbro v Londýně. Zároveň je současný mistr Evropy z Říma.

ONLINE: Čtvrteční program na MS v Tokiu

Dění na atletickém šampionátu sledujeme v podrobné reportáži.

Čtyřiatřicetiletý oštěpař zkrátka velké akce umí – jediná, ze které si za poslední roky nepřivezl cenný kov, byla pařížská olympiáda.

Svou statistiku by rád potvrdil také tentokrát. I proto, že na stejném stadionu získal před čtyřmi lety olympijské stříbro. „Bude důležité házet nejdelší metry sezony, protože bez nich není šance. Kvalifikaci musím zlepšit,“ burcoval po kvalifikačním hodu 84,11 metru.

Oštěpařské finále začíná ve 12:23.

Jen o chvíli dřív startuje ve výškařském sektoru kvalifikace žen i s českou zástupkyní Michaelou Hrubou. Stříbrná medailistka z mistrovství světa do dvaceti let je aktuálně 20. ve světovém žebříčku. Aby se dostala mezi dvanáctku postupujících, bude si tak muset nejspíš zlepšit své osobní maximum 1,95 metru.

Čtvrteční program startují rozběhy žen na 5 kilometrů, poté bude ovál patřit rozběhům půlkařek.

Chvíli před druhou začíná finále trojskokanek. Zlato z Budapešti obhajuje Yulimar Rojasová, nechybí ani olympijská šampionka z Paříže Thea Lafondová.

Semifinále absolvují sprinteři i sprinterky na 200 metrů a také půlkaři.

Krátce po třetí uzavřou dění na stadionu finále mužské a ženské čtyřstovky. Mezi muži není ani jeden medailista z posledního šampionátu i olympiády, naopak se do finále probojoval Japonec Juki Nakajima a bude usilovat o domácí senzaci.

V ženském finále nechybí Sidney McLaughlinová-Levronová, která v semifinále zaběhla nejrychlejší čas sezony. Američanka v Paříži vládla čtvrtce s překážkami, nyní chce získat první individuální zlato i na hladké dráze.

Mistrovství světa v atletice

Program šestého dne šampionátu

12:05 5000 m ženy - rozběhy
12:15 výška ženy - kvalifikace – Hrubá
12:23 oštěp muži - finále – Vadlejch
12:55 800 m ženy - rozběhy
13:55 trojskok ženy - finále
14:02 200 m muži - semifinále
14:24 200 m ženy - semifinále
14:45 800 m muži - semifinále
15:10 400 m muži - finále
15:24 400 m ženy - finále

