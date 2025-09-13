Velmi těžký program si připravili organizátoři šampionátu pro koulaře. Kvalifikace i finále v jediný den dělaly vrásky snad všem účastníkům. Staněk si s dopolední kvalifikací poradil dobře. Výkon 20,67 metru ho sice nenadchl, ale na postup stačil. Po minimálním času na oddych však už na kvalifikační pokus navázat nedokázal.
První pokus letěl pod dvacet metrů a Staněk navíc přešlápl. Druhým zapsal 19,63, soupeři se však v té chvíli dostávali už k hranici 22 metrů. Třetí pokus měl zachránit Staňkovo působení ve finále, vrh dlouhý 19,91 metru na to však nestačil.
ONLINE: Odpolední blok 1. dne MS v Tokiu
Sledujeme v podrobné reportáži.
Karolína Maňasová nastoupila ke svému rozběhu na stovce společně s Ewou Swobodovou nebo Dinou Asher-Smithovou. Společnost excelentních sprinterek bohužel Češku k rekordnímu času nevytáhla. Cílem proběhla jako sedmá v čase 11,37 sekund, což je o 17 setin pomalejší než její letošní maximum.
„Ten čas je strašný. Zaběhnout nejhorší čas v sezoně na mistrovství světa, to fakt ne…“ vypálila sebekriticky v následném rozhovoru. „Nemyslím, že to bylo podmínkami nebo tlakem, s tím jsem se srovnala dobře. Musíme to zhodnotit s trenérem. Asi prostě je ta sezona už fakt dlouhá, ale takhle to mají všichni,“ krčila trpce rameny.
Nejlepší výkon v rozbězích předvedla olympijská šampionka Julien Alfredová s časem 10,93, obhájkyně zlata z Budapešti Sha’Carri Richardsonová postoupila do semifinále rovněž s přehledem z pátého místa.
Matěj Ščerba začal kvalifikaci tyčkařů výborně s čistým zápisem na výšce 5,40 i 5,55, laťku ve výšce 5,70 už ale překonat nedokázal. David Holý zvládl i tuto hranici bezchybně, hned následná výška 5,75 byla však nad jeho síly. Český tyčkař skončil jako první pod čarou pro postup, nad 5,75 nešel v kvalifikaci ani švédský fenomén Armand Duplantis.
Odpolední program odstartovaly rozběhy mužů na 3000 metrů s překážkami. Obhájce zlata z Budapešti a olympijský šampion Soufiane El Bakkali si pohlídal postup z prvního místa své skupiny i celkově nejlepším časem. Geordie Beamish zase ukázal velkou pohodu, když téměř vyhrál svůj rozběh i poté, co na jedné z překážek spadl.
Rozběhy zakončilo sportovní gesto Tima Van de Velda, který v závěru počkal na zraněného Carlose San Martína a pomohl mu do cíle.
V kvalifikaci dálkařek se blýskla Tara Davisová-Woodhallová. Americká šampionka z Paříže s zvládla kvalifikační limit s přehledem hned na první pokus a mohla se začít chystat na nedělní finále.
Rozběhy mílařek nepřinesly žádné překvapení. Postup si zkušeně pohlídala hlavní favoritka Faith Kipyegonová i její největší soupeřka Jessica Hullová. Nejlepší čas však předvedla Freweyni Hailuová výkonem 4:01,23.
Také rozběhy mužské stovky proběhly dle očekávání. S přehledem do semifinále postoupil obhájce zlata olympijský šampion Noah Lyles. Nejrychleji zvlád v sobotu stometrovou trať Jihoafričan Gift Leotlela.
O medaile bojují ženy v běhu na 10 kilometrů. Ve startovním poli nechybí obhájkyně z Budapešti Gudaf Tsegayová ani šampionka z Paříže Beatrice Chebetová.
Program uzavře před půl čtvrtou závod smíšených štafet na 4x400 metrů. České kvarteto nesplnilo limit, a tak bohužel nebude obhajovat senzační bronz z Budapešti.