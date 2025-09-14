Odpolední program druhého dne startují rozběhy mužské čtvrtky, tentokrát bez české účasti. Ve startovní listině chybí také olympijský šampion Quincy Hall, aktuální světová jednička Matthew Hudson-Smith se představí ve druhém rozběhu.
ONLINE: Odpolední program 2. dne MS v Tokiu
Sledujte v podrobné online reportáži.
V 11:40 začíná kvalifikace výškařů, kde bude o postup do finále bojovat Jan Štefela. Čtyřiadvacetiletému Čechovi patří ve světovém žebříčku šesté místo a jeho osobní maximum 2,33 metru patří mezi šest nejlepších výkonů sezony.
Krátce po dvanácté startuje boj o medaile mezi diskařkami. V kvalifikaci předvedla nejlepší výkon Sandra Elkasevičová, olympijská šampionka Valarie Allmanová postoupila ze třetí příčky, obhájkyně zlata z Budapešti Laulauga Tausagaová si zajistila postup pátým místem.
Před půl jednou jdou do akce čtvrtkařky. Ve čtvrtém rozběhu se představí Lada Vondrová, která by se svými nejlepšími výkony mohla pomýšlet na postup do semifinále.
Ve 13:20 se na dráhu dostaví sprinterky, které budou bojovat o finále stovky. Z rozběhů nezvládla postup Karolína Maňasová, naopak nechybí žádná z největších favoritek jako Julien Alfredová, Sha’Carri Richardsonová ani nestárnoucí Shelly-Ann Fraserová-Pryceová.
Dvacet minut před druhou začne v dálkařském sektoru boj o medaile mezi ženami. Suverénní výkon předvedla v kvalifikaci olympijská šampionka Tara Davisová-Woodhallová. Naopak současná světová jednička Malaika Mihamboová se vyřazovací částí protrápila a postoupila až z devátého místa.
Mezitím vystřídají sprinterky na oválu sprinteři. Ani mezi nimi nedošlo v rozběhům k žádnému překvapení. Obhájce zlata Noah Lyles, aktuální jednička žebříčku Kishane Thompson i třeba Marceli Jacobs, který si na tokijském stadionu doběhl pro olympijské zlato – zkrátka žádný z favoritů nebude v semifinále chybět.
Po sprinterech se rozhoří boj o postup mezi mílařkami. Kromě obhájkyně Faith Kipyegonové a její největší vyzyvatelky Jessicy Hullové se pozornost fanoušků zaměří určitě i na Sophie O’Sullivanovou, která si výkonem v rozbězích posunula osobní maximum a postup do finále by pro ní byl životní úspěch.
V půl třetí startuje finále běhu na 10 kilometrů mužů. Zlato z Budapešti nebude obhajovat Joshua Cheptegei, v potvrzení role světové jedničky naopak doufá Berihu Aregawi.
Nedělní program uzavřou finálové běhy na stovce. Nejprve si medaile rozdají ženy a na závěr večera muži.