MS v atletice 2025: Česká výprava, program, výsledky, kde sledovat

Autor:
  11:57
Atletická elita míří na mistrovství světa do Tokia, které se tam uskuteční od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci, program závodů, výsledky i kde můžete šampionát sledovat živě najdete v přehledném textu.

Jakub Vadlejch se z minulého MS vrátil s bronzem. Jak si povede letos? | foto: ČTK

Česká nominace na MS 2025 v Tokiu

JménoDisciplína
Marek BártaDisk
Jakub Dudycha800 m
Patrik HájekKladivo
Vít Hlaváč35 km chůze
David HolýTyč
Radek JuškaDálka
Martin KonečnýOštěp
Ondřej KopeckýDesetiboj
Volodymyr MyslyvčukKladivo
Vít Müller400 m př.
Tomáš Němejc200 m
Filip Sasínek1500 m
Tomáš StaněkKoule
Vilém StráskýDesetiboj
Matěj ŠčerbaTyč
Jan ŠtefelaVýška
Jakub VadlejchOštěp
Michaela HrubáVýška
Karolína Maňasová100 m
Moira StewartováMaraton
Petra SičakováOštěp
Linda SucháTrojskok
Amálie ŠvábíkováTyč
Lada Vondrová400 m
Andrea ŽeleznáOštěp

Program MS v atletice 2025 v Tokiu

Sobota, 13. září 2025

ČasDisciplína
01:0035 km chůze - M
01:0035 km chůze - Ž
02:00hod diskem - Ž (kval. - sk. A)
03:55vrh koulí - M (kval.)
03:55hod diskem - Ž (kval. - sk. B)
04:23100 m - M (předkval.)
04:554× 400 m - MIX (rozběhy)
11:053 000 m př. - M (rozběhy)
11:30skok daleký - Ž (kval.)
11:55100 m - Ž (rozběhy)
12:05skok o tyči - M (kval.)
12:501 500 m - Ž (rozběhy)
13:35100 m - M (rozběhy)
14:10vrh koulí - M
14:3010 000 m - Ž
15:204× 400 m - MIX

Neděle, 14. září 2025

ČasDisciplína
01:00maraton - Ž
02:00hod kladivem - Ž (kval. - sk. A)
02:351 500 m - M (rozběhy)
03:45hod kladivem - Ž (kval. - sk. B)
04:28100 m př. - Ž (rozběhy)
11:35400 m - M (rozběhy)
11:40skok vysoký - M (kval.)
12:10hod diskem - Ž
12:25400 m - Ž (rozběhy)
13:20100 m - Ž (semifinále)
13:40skok daleký - Ž
13:43100 m - M (semifinále)
14:051 500 m - Ž (semifinále)
14:3010 000 m - M
15:13100 m - Ž
15:20100 m - M

Pondělí, 15. září 2025

ČasDisciplína
01:00maraton - M
02:00hod kladivem - M (kval. - sk. A)
02:05skok o tyči - Ž (kval.)
02:153 000 m př. - Ž (rozběhy)
03:45hod kladivem - M (kval. - sk. A)
04:20400 m př. - Ž (rozběhy)
12:35400 m př. - M (rozběhy)
12:40skok daleký - M (kval.)
13:10skok o tyči - M
13:20110 m př. - M (rozběhy)
14:00hod kladivem - Ž
14:05100 m př. - Ž (semifinále)
14:301 500 m - M (semifinále)
14:553 000 m př. - M
15:20100 m př. - Ž

Úterý, 16. září 2025

ČasDisciplína
12:35800 m - M (rozběhy)
12:40trojskok - Ž (kval.)
13:35skok vysoký - M
13:40110 m př. - M (semifinále)
14:00hod kladivem - M
14:05400 m - Ž (semifinále)
14:35400 m - M (semifinále)
15:051 500 m - Ž
15:20110 m př. - M

Středa, 17. září 2025

ČasDisciplína
12:05trojskok - M (kval.)
12:10hod oštěpem - M (kval. - sk. A)
12:30200 m - Ž (rozběhy)
13:10skok o tyči - Ž
13:15200 m - M (rozběhy)
13:45hod oštěpem - M (kval. - sk. B)
13:50skok daleký - M
14:00400 m př. - Ž (semifinále)
14:30400 m př. - M (semifinále)
14:573 000 m př. - Ž
15:201 500 m - M

Čtvrtek, 18. září 2025

ČasDisciplína
12:055 000 m - Ž (rozběhy)
12:15skok vysoký - Ž (kval.)
12:23hod oštěpem - M
12:55800 m - Ž (rozběhy)
13:55trojskok - Ž
14:02200 m - M (semifinále)
14:24200 m - Ž (semifinále)
14:45800 m - M (semifinále)
15:10400 m - M
15:24400 m - Ž

Pátek, 19. září 2025

ČasDisciplína
10:33100 m př. - Ž (sedmiboj)
11:20skok vysoký - Ž (sedmiboj)
12:30hod oštěpem - Ž (kval. - sk. A)
13:055 000 m - M (rozběhy)
13:30vrh koulí - Ž (sedmiboj)
13:45trojskok - M
14:00hod oštěpem - Ž (kval. - sk. B)
14:15400 m př. - M
14:27400 m př. - Ž
14:38200 m - Ž (sedmiboj)
15:06200 m - M
15:22200 m - Ž

Sobota, 20. září 2025

ČasDisciplína
00:3020 km chůze - Ž
02:00hod diskem - M (kval. - sk. A)
02:25100 m - M (desetiboj)
02:5020 km chůze - M
03:00vrh koulí - Ž (kval.)
03:05skok daleký - M (desetiboj)
03:35hod diskem - M (kval. - sk. B)
04:30skok daleký - Ž (sedmiboj)
04:45vrh koulí - M (desetiboj)
12:00hod oštěpem - Ž (sedmiboj)
12:05skok vysoký - M (desetiboj)
12:354× 400 m - M (rozběhy)
12:54vrh koulí - Ž
13:004× 400 m - Ž (rozběhy)
13:254× 100 m - M (rozběhy)
13:454× 100 m - Ž (rozběhy)
14:05hod oštěpem - Ž
14:11800 m - Ž (sedmiboj finále)
14:295 000 m - Ž
14:55400 m - M (desetiboj)
15:22800 m - M

Neděle, 21. září 2025

ČasDisciplína
02:05110 m př. - M (desetiboj)
02:55hod diskem - M (desetiboj - sk. A)
04:05hod diskem - M (desetiboj - sk. B)
04:35skok o tyči - M (desetiboj - sk. A)
05:20skok o tyči - M (desetiboj - sk. B)
10:35hod oštěpem - M (desetiboj - sk. A)
11:47hod oštěpem - M (desetiboj - sk. B)
12:30skok vysoký - Ž
12:35800 m - Ž
12:505 000 m - M
13:00hod diskem - M
13:254× 400 m - M
13:404× 400 m - Ž
13:551 500 m - M (desetiboj - finále)
14:104× 100 m - Ž
14:204× 100 m - M

Kde sledovat MS v atletice?

Živé přenosy z Tokia bude vysílat Čeká televize na programu ČT Sport či na webové platformě ČT sport Plus.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.