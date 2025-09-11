Česká nominace na MS 2025 v Tokiu
|Jméno
|Disciplína
|Marek Bárta
|Disk
|Jakub Dudycha
|800 m
|Patrik Hájek
|Kladivo
|Vít Hlaváč
|35 km chůze
|David Holý
|Tyč
|Radek Juška
|Dálka
|Martin Konečný
|Oštěp
|Ondřej Kopecký
|Desetiboj
|Volodymyr Myslyvčuk
|Kladivo
|Vít Müller
|400 m př.
|Tomáš Němejc
|200 m
|Filip Sasínek
|1500 m
|Tomáš Staněk
|Koule
|Vilém Stráský
|Desetiboj
|Matěj Ščerba
|Tyč
|Jan Štefela
|Výška
|Jakub Vadlejch
|Oštěp
|Michaela Hrubá
|Výška
|Karolína Maňasová
|100 m
|Moira Stewartová
|Maraton
|Petra Sičaková
|Oštěp
|Linda Suchá
|Trojskok
|Amálie Švábíková
|Tyč
|Lada Vondrová
|400 m
|Andrea Železná
|Oštěp
Program MS v atletice 2025 v Tokiu
Sobota, 13. září 2025
|Čas
|Disciplína
|01:00
|35 km chůze - M
|01:00
|35 km chůze - Ž
|02:00
|hod diskem - Ž (kval. - sk. A)
|03:55
|vrh koulí - M (kval.)
|03:55
|hod diskem - Ž (kval. - sk. B)
|04:23
|100 m - M (předkval.)
|04:55
|4× 400 m - MIX (rozběhy)
|11:05
|3 000 m př. - M (rozběhy)
|11:30
|skok daleký - Ž (kval.)
|11:55
|100 m - Ž (rozběhy)
|12:05
|skok o tyči - M (kval.)
|12:50
|1 500 m - Ž (rozběhy)
|13:35
|100 m - M (rozběhy)
|14:10
|vrh koulí - M
|14:30
|10 000 m - Ž
|15:20
|4× 400 m - MIX
Neděle, 14. září 2025
|Čas
|Disciplína
|01:00
|maraton - Ž
|02:00
|hod kladivem - Ž (kval. - sk. A)
|02:35
|1 500 m - M (rozběhy)
|03:45
|hod kladivem - Ž (kval. - sk. B)
|04:28
|100 m př. - Ž (rozběhy)
|11:35
|400 m - M (rozběhy)
|11:40
|skok vysoký - M (kval.)
|12:10
|hod diskem - Ž
|12:25
|400 m - Ž (rozběhy)
|13:20
|100 m - Ž (semifinále)
|13:40
|skok daleký - Ž
|13:43
|100 m - M (semifinále)
|14:05
|1 500 m - Ž (semifinále)
|14:30
|10 000 m - M
|15:13
|100 m - Ž
|15:20
|100 m - M
Pondělí, 15. září 2025
|Čas
|Disciplína
|01:00
|maraton - M
|02:00
|hod kladivem - M (kval. - sk. A)
|02:05
|skok o tyči - Ž (kval.)
|02:15
|3 000 m př. - Ž (rozběhy)
|03:45
|hod kladivem - M (kval. - sk. A)
|04:20
|400 m př. - Ž (rozběhy)
|12:35
|400 m př. - M (rozběhy)
|12:40
|skok daleký - M (kval.)
|13:10
|skok o tyči - M
|13:20
|110 m př. - M (rozběhy)
|14:00
|hod kladivem - Ž
|14:05
|100 m př. - Ž (semifinále)
|14:30
|1 500 m - M (semifinále)
|14:55
|3 000 m př. - M
|15:20
|100 m př. - Ž
Úterý, 16. září 2025
|Čas
|Disciplína
|12:35
|800 m - M (rozběhy)
|12:40
|trojskok - Ž (kval.)
|13:35
|skok vysoký - M
|13:40
|110 m př. - M (semifinále)
|14:00
|hod kladivem - M
|14:05
|400 m - Ž (semifinále)
|14:35
|400 m - M (semifinále)
|15:05
|1 500 m - Ž
|15:20
|110 m př. - M
Středa, 17. září 2025
|Čas
|Disciplína
|12:05
|trojskok - M (kval.)
|12:10
|hod oštěpem - M (kval. - sk. A)
|12:30
|200 m - Ž (rozběhy)
|13:10
|skok o tyči - Ž
|13:15
|200 m - M (rozběhy)
|13:45
|hod oštěpem - M (kval. - sk. B)
|13:50
|skok daleký - M
|14:00
|400 m př. - Ž (semifinále)
|14:30
|400 m př. - M (semifinále)
|14:57
|3 000 m př. - Ž
|15:20
|1 500 m - M
Čtvrtek, 18. září 2025
|Čas
|Disciplína
|12:05
|5 000 m - Ž (rozběhy)
|12:15
|skok vysoký - Ž (kval.)
|12:23
|hod oštěpem - M
|12:55
|800 m - Ž (rozběhy)
|13:55
|trojskok - Ž
|14:02
|200 m - M (semifinále)
|14:24
|200 m - Ž (semifinále)
|14:45
|800 m - M (semifinále)
|15:10
|400 m - M
|15:24
|400 m - Ž
Pátek, 19. září 2025
|Čas
|Disciplína
|10:33
|100 m př. - Ž (sedmiboj)
|11:20
|skok vysoký - Ž (sedmiboj)
|12:30
|hod oštěpem - Ž (kval. - sk. A)
|13:05
|5 000 m - M (rozběhy)
|13:30
|vrh koulí - Ž (sedmiboj)
|13:45
|trojskok - M
|14:00
|hod oštěpem - Ž (kval. - sk. B)
|14:15
|400 m př. - M
|14:27
|400 m př. - Ž
|14:38
|200 m - Ž (sedmiboj)
|15:06
|200 m - M
|15:22
|200 m - Ž
Sobota, 20. září 2025
|Čas
|Disciplína
|00:30
|20 km chůze - Ž
|02:00
|hod diskem - M (kval. - sk. A)
|02:25
|100 m - M (desetiboj)
|02:50
|20 km chůze - M
|03:00
|vrh koulí - Ž (kval.)
|03:05
|skok daleký - M (desetiboj)
|03:35
|hod diskem - M (kval. - sk. B)
|04:30
|skok daleký - Ž (sedmiboj)
|04:45
|vrh koulí - M (desetiboj)
|12:00
|hod oštěpem - Ž (sedmiboj)
|12:05
|skok vysoký - M (desetiboj)
|12:35
|4× 400 m - M (rozběhy)
|12:54
|vrh koulí - Ž
|13:00
|4× 400 m - Ž (rozběhy)
|13:25
|4× 100 m - M (rozběhy)
|13:45
|4× 100 m - Ž (rozběhy)
|14:05
|hod oštěpem - Ž
|14:11
|800 m - Ž (sedmiboj finále)
|14:29
|5 000 m - Ž
|14:55
|400 m - M (desetiboj)
|15:22
|800 m - M
Neděle, 21. září 2025
|Čas
|Disciplína
|02:05
|110 m př. - M (desetiboj)
|02:55
|hod diskem - M (desetiboj - sk. A)
|04:05
|hod diskem - M (desetiboj - sk. B)
|04:35
|skok o tyči - M (desetiboj - sk. A)
|05:20
|skok o tyči - M (desetiboj - sk. B)
|10:35
|hod oštěpem - M (desetiboj - sk. A)
|11:47
|hod oštěpem - M (desetiboj - sk. B)
|12:30
|skok vysoký - Ž
|12:35
|800 m - Ž
|12:50
|5 000 m - M
|13:00
|hod diskem - M
|13:25
|4× 400 m - M
|13:40
|4× 400 m - Ž
|13:55
|1 500 m - M (desetiboj - finále)
|14:10
|4× 100 m - Ž
|14:20
|4× 100 m - M
Kde sledovat MS v atletice?
Živé přenosy z Tokia bude vysílat Čeká televize na programu ČT Sport či na webové platformě ČT sport Plus.