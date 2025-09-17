Česká rekordmanka Amálie Švábíková v kvalifikaci povedeným druhým pokusem snadno zdolala limit 460 centimetrů. Společně s dalšími 13 tyčkařkami tak dnes od 12:25 bojuje o medaile.
ONLINE: Středeční program na MS v Tokiu
Výkony nejen českých atletů sledujeme v textové reportáži.
Švábíková startuje na třetím mistrovství světa, předloni v Budapešti byla jedenáctá. Tentokrát má ale mnohem větší ambice, i když to sama nepřiznává.
„Umístění říkat nechci, ale určitě jdu do finále předvést co nejvyšší možný výkon. Doufám, že se mi povede. Čekám na tenhle závod celou sezonu, tak uvidíme. Může se stát všechno,“ řekla tyčkařka, která na loňské olympiádě skončila pátá díky českému rekordu 480 centimetrů. Letos se už přenesla přes 473 a ve světových tabulkách jí patří šesté místo.
Kvůli zranění chybí obhájkyně titulu Australanka Nina Kennedyová. Výkonem 491 cm tabulkám vládne Američanka Amanda Mollová. Mezi favoritky patří i její krajanky Katie Moonová, která se předloni dělila s Kennedyovou o zlato, a Sandi Morrisová.
Vadlejch je blízko finále, Němejc nepostoupil
„Nemá smysl chodit na třetí, ne?“ ptal se po druhém pokusu svého trenéra Miroslava Guzdeka obhájce bronzu Vadlejch, který chvíli předtím v kvalifikaci atakoval přímý kvalifikační limit do finále 84,5 metru.
Nepřehodil ho o ale 39 centimetrů.
„Tolik jich to hodit nemůže, ne?“ přitakal mu otázkou kouč. A tak Vadlejch rozhodl: „Já to asi risknu.“ Třetí pokus odmítl. Věří, že se v součtu jeho skupiny A a skupiny B, která na odhodiště vstoupí až ve 13:45, nenajde jedenáct lepších oštěpařů.
Aby trojnásobný medailista na mistrovství světa neprošel do finále, museli by ostatní závodníci předvést senzační výkony na hranici svých možností. Tak jako třeba Polák Dawid Wegner, který si v kvalifikaci překonal osobní rekord a společně s Indem Níradžem Čoprou a Němcem Julianem Weberem jako jediní prošli z první skupiny přímo do finále.
„Už jsem starší ročník, tak jsem třetí vynechal. Věřím, že mě deset kluků nepřehodí. Jestli jo, tak čest jim,“ komentoval pro Českou televizi Vadlejch. Díky nečekanému úspěchu Poláka by stačilo devět...
Vadlejch se vinou virózy a zranění kolene letos zúčastnil jen dvou závodů. Až do středy bylo jeho maximem 82,33 metru. „V kvalifikaci jsem se ale cítil fantasticky,“ ujišťoval.
Jak už to bývá zvykem, v královské disciplíně české atletiky není jediným Čechem. Ve druhé skupině bude o postup usilovat Martin Konečný, který na světovém šampionátu zažívá premiéru.
Sedmadvacetiletý závodník se v tréninkové skupině Jana Železného potkává i s obhájcem zlata z Budapešti Indem Čoprou, letos si na Zlaté tretře zlepšil osobní maximum na 80,59 metru.
V rozbězích dvoustovky o postup zabojoval Tomáš Němejc, který se loni na mistrovství Evropy v Římě jako první Čech po víc než půlstoletí probojoval do finále. Poté zamířil i do Paříže na olympijské hry.
K naději na úspěch v Tokiu potřeboval ještě vylepšit svůj nedávný národní rekord 20,49 z Jablonce, což se mu ale nepovedlo. Při své premiéře na světovém šampionátu v pátém rozběhu skončil s časem 20,83 osmý, bez postupových šancí.
„První stovka – na to že z druhé dráhy – byla famózní. Pak mi ale lusknutím prstu došly síly. Jsem z toho zklamanej,“ komentoval Němejc.
Kompletní středeční program
|12:05
|trojskok - M (kval.)
|12:10
|hod oštěpem - M (kval. - sk. A) Vadlejch
|12:25
|skok o tyči - Ž Švábíková
|12:30
|200 m - Ž (rozběhy)
|13:15
|200 m - M (rozběhy) Němejc
|13:45
|hod oštěpem - M (kval. - sk. B) Konečný
|13:50
|skok daleký - M
|14:00
|400 m př. - Ž (semifinále)
|14:30
|400 m př. - M (semifinále)
|14:57
|3 000 m př. - Ž
|15:20
|1 500 m - M