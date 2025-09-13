Koulař Staněk postoupil do finále MS, po zranění uspěl i rekordman Crouser

Koulař Tomáš Staněk postoupil do finále atletického mistrovství světa v Tokiu. V kvalifikaci byl výkonem 20,67 metru desátý. První letošní start úspěšně zvládl i světový rekordman Ryan Crouser, jenž se po zranění ruky kvalifikoval jako třetí za 21,37 metru. Nejdelší pokus v kvalifikaci předvedl Novozélanďan Tom Walsh (21,74). Finále se uskuteční dnes od 14:10 SELČ.
Tomáš Staněk a jeho kvalifikační pokus na MS v Tokiu. | foto: Reuters

Bronzový medailista z letošního halového mistrovství Evropy Staněk hned prvním pokusem poslal kouli do vzdálenosti 20,67 metru, což je jeho nejlepší výkon od červnového zranění prsního svalu. Za svým venkovním maximem z této sezony sice o čtyři centimetry zaostal a v dalších sériích už se nezlepšil, ale postupovou pozici uhájil.

Na rozdíl od minulého MS v Budapešti tak nebude v boji o medaile chybět. Staněk se hecoval, že už v kvalifikaci musí dát do pokusů vše. „Což se podařilo. Nebál jsem se přešlapu, říkal jsem si, že je to svět a musím jít do plnejch,“ povídal.

Tomáš Staněk se opírá do kvalifikačního pokusu na MS v Tokiu.

Trojnásobný olympijský šampion Crouser po vleklých zdravotních problémech splnil, co potřeboval. Hned napoprvé trefil žlutou čáru vyznačující přímý postup do finále. Požadovaný výkon překonal o dva centimetry a mohl jít odpočívat. Večer tamního času bude dvaatřicetiletý Američan útočit na třetí světový titul za sebou.

Kvalifikační limit 21,35 vedle Walshe a Crousera pokořil už jen Adrian Pipperi z USA, který zapsal 21,47 metru. Naopak v kvalifikaci neuspěl další z amerických spolufavoritů Payton Otterdahl, jenž obsadil výkonem 19,78 až 22. místo. Do finále se nedostali ani silní Evropané Nick Ponzio a Zane Weir z Itálie nebo Srb Armin Sinančevič.

Mistrovství světa v atletice v Tokiu:

Finále:
Muži:
35 km chůze: 1. Dunfee (Kan.) 2:28:22, 2. Bonfim (Braz.) 2:28:55, 3. Kacuki (Jap.) 2:29:16, 4. Čou Jing-čcheng (Čína) 2:29:31, 5. Quinion (Fr.) 2:30:24, 6. Chamosa (Šp.) 2:30:42, ...31. Hlaváč (ČR) 2:44:08.

Ženy:
35 km chůze: 1. Pérezová (Šp.) 2:39:01, 2. Palmisanová (It.) 2:42:24, 3. Torresová (EKv.) 2:42:44, 4. Pcheng Li (Čína) 2:43:29, 5. Zdzieblová (Pol.) 2:44:37, 6. Gonzálezová (Šp.) 2:45:41.

Kvalifikace:
Muži:
Koule: 1. Walsh (N. Zél.) 21,74, ...10. Staněk (ČR) 20,67 - postoupil do finále.

Ženy:
Disk: 1. Elkasevičová (Chorv.) 66,72.

Mix:
4x400 m: 1. USA 3:10,18.

