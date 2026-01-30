„Jede to nejlepší, co momentálně ve všech kategoriích máme k dispozici,“ uvedl reprezentační trenér Michal Bednář.
Podle očekávání chybí v nominaci Václav Ježek, který by v kategorii do 23 let patřil do širšího okruhu favoritů. Kvůli potížím s kolenem však po mistrovství republiky ukončil sezonu.
Česká nominace na MS v cyklokrosu 2026
|Kategorie
|Jména
|Muži Elite
|Michael Boroš
|Ženy Elite
|Kristýna Zemanová
|Muži U23
|Maximilián Kerl, Kryštof Bažant, František Hojka
|Ženy U23
|Amálie Gottwaldová, Kateřina Hladíková
|Junioři
|Antonín John, David Svoboda, Tadeáš Pazourek, Eduard John
|Juniorky
|Barbora Bukovská, Lucie Grohová, Eva Drhová, Barbora Šíslová, Karolína Rothbauerová
Program MS v cyklokrosu 2026 v Hulstu
|Datum
|Čas
|Událost
|Výsledky
|Pá 30. 1.
|13:30
|Smíšená štafeta (Team Relay)
|So 31. 1.
|11:00
|Juniorky (ženy – junioři)
|So 31. 1.
|13:00
|Muži do 23 let
|So 31. 1.
|15:00
|Ženy Elite
|Ne 1. 2.
|11:00
|Junioři (muži)
|Ne 1. 2.
|13:00
|Ženy do 23 let
|Ne 1. 2.
|15:00
|Muži Elite
Kde sledovat MS v cyklokrosu 2026 v Hulstu📺
Světový šampionát v cyklokrosu poběží na programech České televize a na její webové platformě ČT sport Plus.
|Datum
|Čas (CET)
|Závod (MS 2026)
|Stanice (přímé přenosy)
|Pá 30. 1. 2026
|13:35
|Smíšená týmová štafeta
|ČT sport
|So 31. 1. 2026
|11:05
|Ženy Juniorky
|iVysílání / ČT sport Plus
|So 31. 1. 2026
|13:05
|Muži U23
|iVysílání / ČT sport Plus
|So 31. 1. 2026
|15:05
|Ženy Elite
|ČT sport
|Ne 1. 2. 2026
|11:00
|Muži Junioři
|iVysílání / ČT sport Plus
|Ne 1. 2. 2026
|13:05
|Ženy U23
|ČT sport
|Ne 1. 2. 2026
|15:05
|Muži Elite
|ČT 2
Největší české naděje? Juniorky a Zemanová
Nejsilnější kategorií české výpravy jsou juniorky, na startu jich bude pět. „Tři holky jsme měli v první desítce na Evropě a vysoké ambice máme i na mistrovství světa,“ prohlásil trenér.
Největšími adeptkami na medaile jsou Barbora Bukovská s Lucií Grohovou. „Bára je jasná, na bednu patří. Na pódiu byla i teď na posledním svěťáku v Benidormu. I Lucka už byla na bedně ve Světovém poháru, takže když se všechno sejde, obě dokážou jet o medaili. Ale na desítku mají i další holky,“ věří Bednář.
V elitních kategoriích pojedou v nových dresech české reprezentace jen Zemanová a ostřílený Boroš.
Zemanová skvěle zvládla generálku, když vybojovala na závěr Světového poháru v nizozemském Hoogerheide životní druhé místo.
„Myslím, že Kristýna už se mezi elitu prodrala a dokazovala to během celé sezony,“ podotkl Bednář. Zemanová, kterou předčila jen hvězdná Nizozemka Puck Pieterseová, krotila přehnaný optimismus. „Pro mistrovství světa je to velká vzpruha, ale musím zůstat nohama na zemi. Nebyla tu kompletní špička, navíc každý závod jiný.“
Mezi mužskou elitou se pokusí vylepšit osobní maximum v podobě sedmé příčky z let 2017 a 2024 Michael Boroš. „V závěru sezony mi dělá opravdu radost. Je patrné, že jeho forma vzhledem k MS jde nahoru a pro Boryho je určitě cílem top 10. Jeho ambice ani nikam jinam nemůžu mířit. Ale kategorie mužů i žen je tak vyrovnaná, že člověk musí mít opravdu super den, aby mohl pomýšlet na své výsledkové maximum,“ konstatoval Bednář.
Přehled českých a československých medailí:
Zlato (20 medailí)
|Rok
|Místo
|Jezdec
|Kategorie
|2014
|Hoogerheide
|Zdeněk Štybar
|elite
|2011
|St. Wendel
|Zdeněk Štybar
|elite
|2010
|Tábor
|Tomáš Paprstka
|junioři
|2010
|Tábor
|Zdeněk Štybar
|elite
|2006
|Zeddam
|Zdeněk Štybar
|do 23 let
|2005
|St. Wendel
|Zdeněk Štybar
|do 23 let
|2001
|Tábor
|Martin Bína
|junioři
|1995
|Eschenbach
|Zdeněk Mlynář
|junioři
|1993
|Corva
|Kamil Ausbuher
|junioři
|1991
|Gieten
|Ondřej Lukeš
|junioři
|1991
|Gieten
|Radomír Šimůnek
|profesionálové
|1989
|Pontchateau
|Ondrej Glajza
|amatéři
|1988
|Hägendorf
|Karel Camrda
|amatéři
|1984
|Oss
|Ondrej Glajza
|junioři
|1984
|Oss
|Radomír Šimůnek
|amatéři
|1983
|Birmingham
|Roman Kreuziger
|junioři
|1983
|Birmingham
|Radomír Šimůnek
|amatéři
|1982
|Lanarvily
|Miloš Fišera
|amatéři
|1981
|Tolosa
|Miloš Fišera
|amatéři
|1980
|Wetzikon
|Radomír Šimůnek
|junioři
Stříbro (24 medailí)
|Rok
|Místo
|Jezdec
|Kategorie
|2025
|Liévin
|Barbora Bukovská
|juniorky
|2024
|Tábor
|Kristýna Zemanová
|do 23 let
|2018
|Valkenburg
|Tomáš Kopecký
|junioři
|2016
|Heusden-Zolder
|Adam Ťoupalík
|do 23 let
|2016
|Heusden-Zolder
|Nikola Nosková
|do 23 let
|2009
|Hoogerheide
|Zdeněk Štybar
|elite
|2008
|Treviso
|Zdeněk Štybar
|elite
|2005
|St. Wendel
|Radomír Šimůnek ml.
|do 23 let
|2004
|Pontchateau
|Roman Kreuziger ml.
|junioři
|2001
|Tábor
|Radomír Šimůnek ml.
|junioři
|2001
|Tábor
|Tomáš Trunschka
|do 23 let
|2001
|Tábor
|Petr Dlask
|elite
|1994
|Koksijde
|Kamil Ausbuher
|junioři
|1993
|Corva
|Jaromír Friede
|junioři
|1992
|Leeds
|Vojtěch Bachleda
|junioři
|1992
|Leeds
|Karel Camrda
|profesionálové
|1991
|Gieten
|Jiří Pospíšil
|junioři
|1990
|Getxo
|Miloslav Kvasnička
|amatéři
|1989
|Pontchateau
|Radomír Šimůnek
|amatéři
|1987
|Mladá Boleslav
|František Klouček
|amatéři
|1984
|Oss
|Miloslav Kvasnička
|amatéři
|1982
|Lanarvily
|Radomír Šimůnek
|amatéři
|1981
|Tolosa
|Miloslav Kvasnička
|junioři
|1972
|Praha
|Miloš Fišera
|amatéři
Bronz (26 medailí)
|Rok
|Místo
|Jezdec
|Kategorie
|2024
|Tábor
|Kryštof Bažant
|junioři
|2023
|Hoogerheide
|Kristýna Zemanová
|do 23 let
|2017
|Bieles
|Kateřina Nash
|ženy
|2013
|Louisville
|Adam Ťoupalík
|junioři
|2011
|St. Wendel
|Kateřina Nash
|ženy
|2011
|St. Wendel
|Karel Hník
|do 23 let
|2008
|Treviso
|Lubomír Petruš
|junioři
|2007
|Hooglede-Gits
|Jiří Polnický
|junioři
|2004
|Pontchateau
|Martin Zlámalík
|do 23 let
|2003
|Monopoli
|Zdeněk Štybar
|junioři
|2002
|Zolder
|Zdeněk Štybar
|junioři
|2002
|Zolder
|Tomáš Trunschka
|do 23 let
|2001
|Tábor
|Jan Kunta
|junioři
|2001
|Tábor
|David Kášek
|do 23 let
|2000
|St. Michielsgestel
|David Kášek
|junioři
|1998
|Middelfart
|Petr Dlask
|do 23 let
|1996
|Montreuil
|Zdeněk Mlynář
|do 23 let
|1992
|Leeds
|Jan Faltýnek
|junioři
|1988
|Hägendorf
|Daniel Rech
|junioři
|1987
|Mladá Boleslav
|Tomáš Port
|junioři
|1987
|Mladá Boleslav
|Roman Kreuziger
|amatéři
|1984
|Oss
|Richard Koberna
|junioři
|1983
|Birmingham
|Peter Hric
|junioři
|1983
|Birmingham
|Petr Klouček
|amatéři
|1982
|Lanarvily
|Radovan Fořt
|junioři
|1977
|Hannover
|Vojtěch Červínek
|amatéři